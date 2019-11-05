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 Политика Украины
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 Кабмин планирует отказаться от системы градации инвалидности по группам, - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") заявила о том, что правительство планирует отказаться от существующей системы градации инвалидности и перейти к Международному классификатору функциональности (МКФ), который действует в Европейском Союзе.

"Мы сейчас продолжили ту работу, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения. Мы имплементируем в украинское законодательство Международный классификатор функциональности, он уже переведен на украинский язык, но до конца не проведена система его ратификации. С помощью МКФ мы хотим наконец-то избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времён", - заявила Третьякова на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, социальная политика государства в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них теперь будут строиться не на группах, как это было ранее, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Глава комитета по вопросам соцполитики считает, что такие изменения в комплексе с пересмотром норм по трудоустройству граждан с частичной потерей трудоспособности будут способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

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На данный момент, как говорит Третьякова, Государственная служба по вопросам труда следит за тем, чтобы 4% рабочих мест в частном секторе предоставлялись людям с инвалидностью. В случае несоблюдения этой квоты, представители бизнеса получают от Государственной службы труда штрафные санкции. В комитете по соцполитике планируют эту ситуацию изменить, добавив квотирование и на госслужбе.

Источник: https://censor.net.ua/n3157879
 
   
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Потужна ЗЕреформа...после оптимизации врачей...
Ой потужна...
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Инвалидов значит слегка поскубут...а может быть и не слегка...
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ну там же ясно в кінці написано - на роботу! А то сидять на інвалідних пенсіях, дармоїди!
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2000х25=50000грн. пенсія за 24-місяці становить 1495х24=35880 АКУІТЄЛЬНИЙ ГЕШЕФТ!
Можеш і собі так оформити як гроші зайві.
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Велике діло, вже давно інваліди всіх груп отримують однаково 1495грн. Можеш здохнути, жити на це не вдасться.
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И скакока-скока енто будет инвалиду стоить??
🤗
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