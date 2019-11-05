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 Зеленский наградил орденами и медалями 46 военных, - указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил наградить государственными наградами 46 военнослужащих, 19 из них - посмертно.

Соответствующий указ №804/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества".

Всего государственными наградами отмечены 46 военнослужащих, 19 из них - посмертно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157873
 
   
 Топ комментарии
 
"четырежды неуклонист" пытается повторить своего идейного наставителя "трижды несудимого"
Зеленский наградил орденами и медалями 46 военных, - указ - Цензор.НЕТ 3251
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19 посмертно!
И это ЗЕленое ЧЕПУШЫЛО отводит войска с укреп позиций...
Через месяц их будет 119...
МРАЗОТА ЗЕЛЕНАЯ
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Вітаю воїнів з нагородами.
Вічна пам'ять полеглим Героям...
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"четырежды неуклонист" пытается повторить своего идейного наставителя "трижды несудимого"

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19 посмертно!
И это ЗЕленое ЧЕПУШЫЛО отводит войска с укреп позиций...
Через месяц их будет 119...
МРАЗОТА ЗЕЛЕНАЯ
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ловите наркомана! оно уже настолько "устало", что при полном звиздице со всех сторон ведет себя как полоумная тварюка, думая, шо сегодня медалями что то можно исправить...
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Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного -
Отдохнешь и ты!

Гете
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Наш ЗЕленый чебурашка уже провел Парад для Героев...
Оно сцыкло боялось что военные ему честь не отдадут...
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надеюсь и педро млатший за ато получил медаль🤣🤣ну а великому ********* земель наших пете рошен надо орден выписать
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Вітаю воїнів з нагородами.
Вічна пам'ять полеглим Героям...
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Подписал указ - это хорошо... осталось вручить в торжественной обстановке...
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