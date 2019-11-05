 Зеленский наградил орденами и медалями 46 военных, - указ

Соответствующий указ №804/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества".

Всего государственными наградами отмечены 46 военнослужащих, 19 из них - посмертно.

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