 Зеленский наградил орденами и медалями 46 военных, - указ

Соответствующий указ №804/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.
Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества".
Всего государственными наградами отмечены 46 военнослужащих, 19 из них - посмертно.
И это ЗЕленое ЧЕПУШЫЛО отводит войска с укреп позиций...
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МРАЗОТА ЗЕЛЕНАЯ
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного -
Отдохнешь и ты!
Гете
Оно сцыкло боялось что военные ему честь не отдадут...
Вічна пам'ять полеглим Героям...