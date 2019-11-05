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 Экономика, Общество
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 Экс-руководителей "Вектор Банка" подозревают в завладении 167 млн грн, - МВД

Правоохранители разоблачили схему завладения 167 млн гривен экс-руководителями банка "Вектор Банк".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

Сообщается, что экс-глава правления "Вектор Банка" совместно с главой наблюдательного совета и другими чиновниками банка, с помощью фиктивных фирм, под видом предоставления кредитов, незаконно выводили средства из банка.

"Для этого они совершали заведомо убыточные операции, в частности, предоставляли кредиты фиктивным предприятиям, управлением которых занимались чиновники "Вектор Банка". Печати предприятий-заемщиков хранились в помещении банка, а злоумышленники самостоятельно их использовали", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, участникам преступной группы сообщено о подозрении по эпизоду незаконного перечисления 28 млн гривен. Действия пятерых участников преступной группы квалифицированы по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Одному из них также объявлено о подозрении по ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157871
 
 
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Дааааа... Не добралась Лерка еще до одной помойки... Ну ничего... Заплатят 5 лимонов залога и выйдут и судИИИИтся будут десятилетиями... Экс-руководителей "Вектор Банка" подозревают в завладении 167 млн грн, - МВД - Цензор.НЕТ 786
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🤣🤣та да на житуху в лондоне заработала и положила болт на всех
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Займитесь Приватом . Там в открытую деньги воруют .
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Не этой суке не успею , А свыне , Косюку и Ахметову ,, в саиый раз .
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