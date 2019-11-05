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 Экономика
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Все про:доллар (1518) курс (2055) Маркарова (84)

 Минфин прогнозирует 27 гривен за доллар в следующем году

Макропрогноз, разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по среднегодовому обменному курсу содержит средний курс 27 гривен за доллар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации проекту бюджета на 2020 год ко второму чтению.

"Курс доллара не закладывается в бюджете, курс доллара закладывается в макропрогнозе. Макропрогноз, который мы утвердили накануне, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривен за доллар", - сказала Маркарова.

Ранее, проект бюджета на 2020 год был рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утвержден еще в мае.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157870
 
 
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Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом. В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей
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Будет мир, будут бабки. Мородерство и брехню пора заканчивать
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А бабці які будуть, ржублі?
Ага. А ще горілка "Сто-особова" і мовна та аматорська ковбаса по 2.20
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Может 127 ? Что будет с гривней когда ВМФ не десть кредит ?
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нихера не будет🤣🤣привыкли подачки брать сами сами
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угу... земля и так у тех кому нужно. осталось это оформить законодательно.огромные площади зарастают лесом их хоть продавай, хоть даром давай - никто не польстится.
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продажа земли только через референдум !
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Как только в 2010 к власти пришло шобло шапкокрада я свои скромные сбережения перевел в баксы и слава Богу не ошибся Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 4711
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Ти диви, а тут один користувач з Австралії вже пів року марно намагається лякати форум доларом по 100 гривень..
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Сколько не говори халва, а она по 27 навряд ли будет. Как сказал самокатчик из КамМина и работник Бени по "ПриватБанку", они только берут разбег. Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 8006
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Если МВФ денег не даст этим зеленым дебилам, то курс будет 50 к 1 как минимум!!!
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