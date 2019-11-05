 Минфин прогнозирует 27 гривен за доллар в следующем году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации проекту бюджета на 2020 год ко второму чтению.
"Курс доллара не закладывается в бюджете, курс доллара закладывается в макропрогнозе. Макропрогноз, который мы утвердили накануне, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривен за доллар", - сказала Маркарова.
Ранее, проект бюджета на 2020 год был рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утвержден еще в мае.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом. В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей
Ага. А ще горілка "Сто-особова" і мовна та аматорська ковбаса по 2.20