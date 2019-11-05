 Наемники РФ 25 минут обстреливали из гранатометов позиции ВСУ под Водяным и Лебединским, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Минобороны.
Отмечается, что сегодня, 5 ноября, российско-оккупационные войска утром трижды открывали огонь на Донецком направлении.
Так, с 9.30 из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг 25 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Водяного.
Кроме того, в 10.00 начался обстрел из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия украинских позиций близ Лебединского, который длился 35 минут.
Также из крупнокалиберных пулеметов оккупанты после 11 часов открывали огонь вблизи Старогнатовки.
В Минобороны отмечают, что потерь среди украинских военных нет.
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