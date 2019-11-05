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 Наемники РФ 25 минут обстреливали из гранатометов позиции ВСУ под Водяным и Лебединским, - Минобороны

Наемники Российской Федерации от начала суток 5 ноября трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Минобороны.

Отмечается, что сегодня, 5 ноября, российско-оккупационные войска утром трижды открывали огонь на Донецком направлении.

Так, с 9.30 из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг 25 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Водяного.

Кроме того, в 10.00 начался обстрел из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия украинских позиций близ Лебединского, который длился 35 минут.

Также из крупнокалиберных пулеметов оккупанты после 11 часов открывали огонь вблизи Старогнатовки.

В Минобороны отмечают, что потерь среди украинских военных нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157867
 
 
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Ну значит и здесь нужно разводить чтобы пули и снаряды не долетали до наших позиций
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Весело було, як орки стріляли, музика грала, салюти літали.
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Весной поведут выборы и Донбасс вернется под контроль украинских законов, полиции, а граница под контроль украинских пограничников. Как бы тому не мешали 8%-е.
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"Дружеские обнимашки... Как утверждает ЗЕголый король - мыжебратья.
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Интересный факт - если в двух словах "формула штайнмайера" изменить несколько букв, то получится "зелёный пид@р".
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Бубачка немедленно должен дать приказ отвести войска!
А то козломордо-братья не приедут на норманнский саммит!
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tZE inform‏ @tZEinform

Вове в подвале, сообщение Опять обстреляли Новотошковское. И кто ты после этого?
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все что делает это зенедоразумение оно и само до конца не понимает, но у него есть советники регионалы во всех структурах, которые знают как помочь рефии выйти за счет интересов Украины не помятыми.
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Почему не сообщают об это США Европе ? Чтоб санкции не прекращались
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