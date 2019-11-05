EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  710  52
Все про:госбюджет (677) игорный бизнес (288) Гончарук_Алексей (239)

 Правительство рассчитывает получить более 3 млрд от легализации азартных игр, - Гончарук

Правительство предусматривает 3 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил прмьер-министр Алексей Гончарук, во время презентации проекта госбюджета на 2020 год.

"Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр. Уберут с улиц автоматы, который создают так много беды для людей и вытягивают с них кучу денег. В то же время мы предусматриваем, что будет создана нормальная, цивилизованная система игорного бизнеса. Которая будет нормально облагаться. Которая потенциально может принести в бюджет более 3 млрд грн", - рассказал премьер.

Напомним, роект закона о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализует этот вид деятельности в Украине, зарегистрирован в парламенте.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать игорный бизнес в Украине. Он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 принять закон о легализации игорного бизнеса. Кабмин должен был разработать такой проект закона до 1 октября этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лоббируемый Минфином законопроект о легализации игорного бизнеса разрешит открыть тысячи салонов с лотоматами по всей Украине, - журналист Николов

Источник: https://censor.net.ua/n3157866
 
 
 Топ комментарии
 
Щас наладят! Производство фишек, для казино, столов, для рулеток... Стока дел...
 показать весь комментарий
 
шулера думают о себе Зе ковцы, на самом деле фраера, при чем дешевые Правительство рассчитывает получить более 3 млрд от легализации азартных игр, - Гончарук - Цензор.НЕТ 835
 показать весь комментарий
 
А никому не кажется, что этот самокатчик- просто чей-то пресс-атташе?! Он ведь, почти ежедневно, что-то впаривает! А когда он о чем-то думает, будучи Премьером? Или, за него уже всё придумали? Похоже, на то.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ніякої легалізації не буде! Під час війни жодних азартних ігор!
 показать весь комментарий
 
 
тогда надо легализовать проституцию - это же не азартные игры, а значит під час війни можно. )))
да и налогов будет побольше.
 показать весь комментарий
 
 
От легализации наркотиков, правительство получило бы еще больше. А если еще их производство развернуть, как в Колумбии и Афганистане, то поднялись бы немеряно.
 показать весь комментарий
 
 
Леналізують, шановний. Леналізують. Але почнуть все ж з проституції. Аби слугу Яременка з-під криміналу вивести.
 показать весь комментарий
 
 
Слуге полагается административное наказание. Но он почему-то все еще народный депутат. Ясно, что отъявленный коррупционер.
 показать весь комментарий
 
 
Так уже ж готов законопрект о легализации канабиса, типа для медицинских целей.
Да и вообще Слуги выбрали своей идеологией либертарианство - одной из "фишичек" которого есть легализация наркотиков
 показать весь комментарий
 
 
ти того, дивись, щоб уряд ще до нового року не получив у пику!
 показать весь комментарий
 
 
шулера думают о себе Зе ковцы, на самом деле фраера, при чем дешевые Правительство рассчитывает получить более 3 млрд от легализации азартных игр, - Гончарук - Цензор.НЕТ 835
 показать весь комментарий
 
 
легализуйте еще проституток с наркотой и оружием и жизнь правительства Зе - удалась!)))
 показать весь комментарий
 
 
а еще правительство планировало 4К за учителям
и коммуналку снизить)))
 показать весь комментарий
 
 
И нафига Авакову легализировать свой "маленький бизнес"?
Он и сейчас себя неплохо чувствует.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте легализировать еще и проституцию, наркоманию от них тоже нехилый навар будет
 показать весь комментарий
 
 
Уберут с улиц автоматы, который создают так много беды для людей и вытягивают с них кучу денег.

Так поєтому вы решили их легализовать? от шо у них в голове я теряюсь....
 показать весь комментарий
 
 
Да, согласен. Это- даже не прокол. Это фраза- Идиота.
 показать весь комментарий
 
весь час спостерігаю дивне планування, не з рахунок виробництва, а чого б іще продати?
і ділять, ділять, ще не одержане. собі утримання знижайте
 показать весь комментарий
 
 
Слуги прийшли до влади на більшовицьких гаслах.
 показать весь комментарий
 
 
Продают под лозунгом - государство не эффективно управляет предприятиями, на зато рапортуют, что эффективно управляют государством.
 показать весь комментарий
 
пора строить деньгохранилище, куда мы деньги складывать будем?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, хитросделанные и бандиты так возьмут и поделятся, причем многократно.
 показать весь комментарий
 
 
Угу. Типа те кто получает єти миллиарды счас возьмут и понесут их в казну.
Ну зебилизм же...
 показать весь комментарий
 
Особливо Бєня, "но он еще не знает об єтом" (Напольйон Другий)
 показать весь комментарий
 
Шо не можешь забыть то, что он платил по 10 тыс. за российского наемника неважно в каком состоянии вертикальном или горизонтальном?
 показать весь комментарий
 
А что кому то заплатил ? Добровольцы писали что ни одной выплаты от Бени, за сепара. не было
 показать весь комментарий
 
вы только уроды получите и уже получяете проклёны не от одной матери за игровые автоматы на каждом шагу и Усик с негром каждом утюге.... игромания, наркомания, алкоголизм....
 показать весь комментарий
 
 
А никому не кажется, что этот самокатчик- просто чей-то пресс-атташе?! Он ведь, почти ежедневно, что-то впаривает! А когда он о чем-то думает, будучи Премьером? Или, за него уже всё придумали? Похоже, на то.
 показать весь комментарий
 
 
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
 показать весь комментарий
 
 
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом. В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей
 показать весь комментарий
 
 
бурятіна - ворог України, це вже зрозуміло
 показать весь комментарий
 
 
Богдан - это азаровский комсомолец, который помогал сдавать Украину РФ в 2013-2014 годах. И он успешно продолжает этим заниматься сегодня...
 показать весь комментарий
 
 
Прям вижу как подпольные казино выстроились в очередь для уплаты налогов!)))))
Дебилы...
Вы наробили це разом...
А точнее НАГОЛОСОВАЛИ
 показать весь комментарий
 
 
Нє нє нє... Спершу збудуйте готель 5-4 зірок, потім отримайте ліцензію, а вже потім... ставте на ЗЄро, або РРО. Уряд розраховує отримати понад 3 млрд від легалізації азартних ігор, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5764
 показать весь комментарий
 
а производство наладить и рабочие места организовать?
 показать весь комментарий
 
 
Щас наладят! Производство фишек, для казино, столов, для рулеток... Стока дел...
 показать весь комментарий
 
 
А может лучше создать нормальный фондовый рынок что бы богатые и менее богатые имели возможность вкладывать средства в экономику,а не отдавать их новым аферистам которые будут владеть различными казино.
 показать весь комментарий
 
А сколько потеряют граждане?
Во сколько обойдется государству содержание не-до-семей проигравших?
 показать весь комментарий
 
И еще 10 миллиардов от легализации наркотиков, торговли оружием, проституции и принудительной продажи органов для трансплантации...
 показать весь комментарий
 
 
Эта Зе команда и так уже не вылазит из азартной игры, в которую ввязалась с конца лета, но пока результатами не блещет. Кабы жизнь и жестокая реальность этим подкидным дуракам не навешала шестерок на погоны.
 показать весь комментарий
 
 
А Аваков не проти? Я думаю, він не захоче платити за свої космолоти такі податки.
 показать весь комментарий
 
 
Как раз покроем прибыль от ГТС, отлично Уряд розраховує отримати понад 3 млрд від легалізації азартних ігор, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4376
 показать весь комментарий
 
 
А если вернуть то, что стырил Коломойский, то можно вернуть 15 млрд. долларов
 показать весь комментарий
 
Арахамию подозревают в лоббировании азартного бизнеса в интересах россиян, - СМИ
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия продвигает интересы владельцев букмекерских контор, ведущих бизнес в России и ДНР/ЛНР. Об этом говорится в журналистском расследовании сайта Апостроф.
Журналисты узнали, что глава фракции президентской партии включил в состав рабочей группы по созданию закона о легализации игорного бизнеса руссиян и представителей компаний, работающих на территории России и оккупированных ею территорий.
"Над проектом начали работать три месяца назад, создав на базе профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рабочую группу. Первую скрипку в ней играл почему-то не председатель комитета Даниил Гетманцев, а российский бизнесмен с латышскими паспортом Борис Баум", - говорится в расследовании.
Баума называют представителем одного из лидеров "лужниковской" группировки россиянина Александра Бабакова, которого связывают с рейдерскими захватами киевских отелей и установлением контроля над рядом украинских облэнерго. Баум был одним из фигурантов скандала с Panama Papers. По данным журналистов, он владеет оффшорным казино First National Lotteri Ltd.
Также среди лоббистов законопроекта указаны собственник компании "Фаворит" Андрей Матюха и владелец компании "Пари-Матч" Эдуард Швиндлерман, которые активно развивают игорный бизнес в России, Беларуси, Молдове и на временно неподконтрольных территориях в Крыму и Донбассе.
В 2016 году СБУ провело обыски в филиалах неназванной букмекерской конторы по подозрению в организации нелегального бизнеса и финансировании террористической деятельности на Востоке Украины. Журналисты приводили доказательства, что обыски проходили в помещениях компании "Фаворит".
В 2015 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против компании "Пари- Матч" по подозрению в отмывании и выведении в Россию средств в особо крупных размерах.
В комментарии украинским СМИ председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что к написанию законопроекта о легализации игорного бизнеса привлечен Борис Баум и представители от игорного бизнеса. Половина из них, по словам Арахамия, люди из криминального мира, с которыми неприятно встречаться.
"Арахамия не скрывает, что рабочая группа стала компромиссом: "неприятные люди" дали своих представителей, и они вместе разработали новый закон. Арахамия лично ввел в рабочую группу своего друга Андрея Астапова, чья юридическая компания Eterna Law по совместительству консультирует "Пари-Матч", - пишет Апостроф.
Ранее украинские СМИ уже называли главу фракции "Слуга народу" и представителей российского криминала лоббистами законопроекта о регулировании азартных игр в нынешнем виде.
 показать весь комментарий
 
 
автоматы были не легальны и их не убирали если их легализируют что изменится??
легализирова игорный бызнес государство расчитывает вытянуть из карманов в первую очередь украинцев 3ярда $.... на кого расчитан этот чёс про багатых играков из за рубежа????
 показать весь комментарий
 
 
Ставлю на ЗЄро! Тобто, руб за два, що буде грандіозний пшик!
 показать весь комментарий
 
Я за легалізацію. Тільки от дехто каже, що ця легалізація робиться спеціально для того, щоб міг заробити на цьому кацапський бізнес.
 показать весь комментарий
 
 
В зубожілій країні казіно? Хворі люди, тут ломбарди і скупки з похоронними бюро самий бізьнєс.
 показать весь комментарий
 
 
СМИ: Законопроект о легализации азартных игр лоббирует Арахамия и «лужниковские»
Главу фракции «Слуга Народа» Давида Арахамию называют одним из ключевых лоббистов проекта закона о регулировании азартных игр.
Кроме него, в его лоббировании активное участие принимают представители российского криминального сообщества, так называемые «Лужниковские». Об этом сообщается в материале «Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр», опубликованном изданием «РБК-Украина».
Давид Арахамия также называл фамилию еще одного ключевого лоббиста законопроекта о регулировании рынка азартных игр - Бориса Баума. Именно он, по данным журналиста Юрия Николова, представил основную концепцию проекта закона.
«В своем материале журналист в частности пишет: «Борис Баум - владелец «игорного» офшора First National Lotteri Ltd. Ранее был известен как представитель группировки «Лужниковская» россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и других авторитетных бизнесменов, обладающих в Украине рядом облэнерго. Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного «решалы», который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе Президента». «Лужниковские» - это, прежде всего, бизнесмен Михаил Воеводин, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран, голосовал за аннексию АР Крым), а также президент спортивного клуба ЦСКА Евгений Гиннер. Они обладают множеством активов в Украине», - говорится в статье.
 показать весь комментарий
 
ну да, ну да. эфемерные и гипотетические 3 лярда от игрового бизнеса vs 16 лярдов от убитой об стену прилуцкой табачной фабрики или 7-8 млрд от Арселора, просраного трускавецкими выпускнииками...Этот некролог можно продолжать, к сожалению, это только начало
 показать весь комментарий
 
вы что делаете
У сАвакова хлеб отбираете??
 показать весь комментарий
 
Он точно не собирается служить государству Украина, если цель разрешить антиморальный бизнес , разрушающий семьи граждан Украины..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх