 Правительство рассчитывает получить более 3 млрд от легализации азартных игр, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил прмьер-министр Алексей Гончарук, во время презентации проекта госбюджета на 2020 год.

"Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр. Уберут с улиц автоматы, который создают так много беды для людей и вытягивают с них кучу денег. В то же время мы предусматриваем, что будет создана нормальная, цивилизованная система игорного бизнеса. Которая будет нормально облагаться. Которая потенциально может принести в бюджет более 3 млрд грн", - рассказал премьер.

Напомним, роект закона о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализует этот вид деятельности в Украине, зарегистрирован в парламенте.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать игорный бизнес в Украине. Он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 принять закон о легализации игорного бизнеса. Кабмин должен был разработать такой проект закона до 1 октября этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лоббируемый Минфином законопроект о легализации игорного бизнеса разрешит открыть тысячи салонов с лотоматами по всей Украине, - журналист Николов