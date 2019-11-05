 В проекте госбюджета-2020 ко 2-му чтению увеличены доходы на 13 млрд грн, расходы - на 15 млрд грн, дефицит 2% ВВП, - Маркарова

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Дефицит 2% ВВП – такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная часть увеличилась на 13 млрд грн, расходная - на 15 млрд грн", – сказала министр.
Она уточнила, что на 3 млрд грн увеличен план доходов по специальному фонду в надежде на принятие закона об игорном бизнесе. По ее словам, план доходов общего фонда госбюджета повышен на 10 млрд грн за счет увеличения дивидендов от госкомпаний, небольшого увеличения ожидаемых поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества.
Маркарова отметила, что дополнительные 15 млрд грн расходов распределены преимущественно на зарплаты учителей и опорные школы, программу поддержки лекарств и лечения за границей, развитие культуры и туризма, соцпрограммы на сумму более 1 млрд грн, на программу развития аэропортов и строительства мостов.
Звездоболы хреновы, нарисовать можно любые цифры вы потом попробуйте выполнить!!!
Пока что я знаю о минус 16млрд реальных доходов за счет закрытия Филип Морис Украина.
Тут вариантов два: либо потом втихоря сделают секвестр бюджета либо уже нарисовали доходы от распродажи земли. Других вариантов "роста" доходов я не вижу!!!