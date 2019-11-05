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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (677) местные выборы (1237) Маркарова (84)

 Проект госбюджета-2020 предусматривает более 2 млрд на местные выборы, - Маркарова

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что в проекте государственного бюджета на 2020 год на местные выборы предусмотрено выделение 2 млрд 154 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр Маркарова заявила во время презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве.

"2 млрд 154 млн грн - это сумма, которая заложена на местные выборы. По расчетам, которые были до первого чтения и подтверждены ко второму чтению, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить все выборы, запланированные на следующий год", - рассказала министр.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия назначили на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157863
 
 
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Вот для чего они и пришли к власти
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
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Коль нету здравого ума-
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма
Никколо Макиавелли,
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Скільки грошей..
Це ж можна було і дороги побудувати і вакцини закупити, чи ліки які.
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страна уже 30 лет живет от выборов к выборам....... нам дали демократию и не научили как ею пользоваться...... демос населяющий эту територию не хочет держать спрос с тех кому они доверили власть..... этакая народная лень..... власть видя тукую шару бесконечно дубасит людей, а те ждут что прийдёт спаситель и накажет ту власть....
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Ви ****и ще за останні вибори з людьми не розрахувались (Чернігівська обл )
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На наших захисників грошей не знайшлось, на лікарів, вчителів ...
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