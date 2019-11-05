 Проект госбюджета-2020 предусматривает более 2 млрд на местные выборы, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр Маркарова заявила во время презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве.
"2 млрд 154 млн грн - это сумма, которая заложена на местные выборы. По расчетам, которые были до первого чтения и подтверждены ко второму чтению, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить все выборы, запланированные на следующий год", - рассказала министр.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия назначили на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма
Никколо Макиавелли,
Це ж можна було і дороги побудувати і вакцини закупити, чи ліки які.