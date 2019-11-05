 Гончарук выступил против эмиссии гривни: "Я против того, чтобы печатать деньги"

Об этом глава правительства заявил во время презентации проекта бюджета на 2020 год ко второму чтению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я против того, чтобы печатать деньги, потому что это скрытый налог на людей. Если вы начинаете печатать деньги, вы фактически забираете деньги из карманов фактических налогоплательщиков", - сказал Гончарук.
Он также отметил, что монетарная политика - это сфера Национального банка.
"Правительство и Национальный банк, они сейчас действуют согласованно, мы пытаемся согласовать монетарную и фискальную политику, для того чтобы гривня была стабильна, а макроэкономическая ситуация улучшалась. Это способствует снижению инфляции, и снижению процентной ставки по кредитам", - отметил Гончарук.
первый из трёх траншей дали в конце декабря.
Ви, аналітик від Господа.
1,074 млрд долларов.»
І всьо.
А як же ж недовиконання бюджету у жовтні?
Так раділи деякі зі зниження курсу, але їм кеби не вистачало зрозуміти, що це вдарить по надходженням до бюджету експортоорієнтованих галузей.
Так що, "нові обличчя", або емісія та зростання курсу долара, або нестача грошей на виплати бюджетнікам в грудні.
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
їм таке прикро чути
tZE inform @tZEinform 60 мин.60 минут назад
Вове в подвале, сообщение Опять обстреляли Новотошковское. И кто ты после этого?
tZE inform @tZEinform
позволит сохранить управляемость им исполнительной власти с приставкой "и.о.". Зеленскому важно сохранить пост президента и фракцию в парламенте, где лавируя между силами можно выжить. Уманский уже пишет концепцию нового правительства.
tZE inform @tZEinform
Основной сценарий который разрабатывается у Зеленского на случай массовых выступлений идеально прост. Отставка правительства и роспуск парламента. Роспуск парламента позволит Зеленскому освободится от не лояльных к нему партийцев, а таких уже около 50. Отставка правительства
tZE inform @tZEinform
В атаку на руководство партии Зеленского в полный рост пошел Дубинский, заявивший, что подаст заявления в САП по поводу коррупционных дел руководства "Слуги народа".
Безнал на карточки ...
мабуть через зниження кредитной ставки, ага.
і цини на продукти виросли - це ж так логічно при низькій інфляції. Особливо в осінній період - збору врожаю.
цекапець.