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 Политика Украины, Экономика
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Все про:гривня (1779) Кабмин (11322) Гончарук_Алексей (239)

 Гончарук выступил против эмиссии гривни: "Я против того, чтобы печатать деньги"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не поддерживает эмиссию денег и считает, что она только забирает деньги из карманов налогоплательщиков.

Об этом глава правительства заявил во время презентации проекта бюджета на 2020 год ко второму чтению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я против того, чтобы печатать деньги, потому что это скрытый налог на людей. Если вы начинаете печатать деньги, вы фактически забираете деньги из карманов фактических налогоплательщиков", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что монетарная политика - это сфера Национального банка.

"Правительство и Национальный банк, они сейчас действуют согласованно, мы пытаемся согласовать монетарную и фискальную политику, для того чтобы гривня была стабильна, а макроэкономическая ситуация улучшалась. Это способствует снижению инфляции, и снижению процентной ставки по кредитам", - отметил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В проекте Госбюджета-2020 по просьбе нардепов предусмотрены 2 млрд грн на субвенции на социально-экономическое развитие, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3157862
 
 
 Топ комментарии
 
Значит уже вовсю печатают.....
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Вроде и правильно все сказал, но после того как ввели 1к купюру

Гончарук выступил против эмиссии гривни: "Я против того, чтобы печатать деньги" - Цензор.НЕТ 4461
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1996 год 1 доллар = 1.76 гривни. Без борьбы с коррупцией, с откатами, с черным налом для депутатов, гривня, в принципе, не может быть стабильной валютой. Без массовых посадок коррупционеров ничего хорошего не будет. И нашим, и вашим тут не работает.
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Сейчас заходят спекулятивные деньги в рынок ОВГЗ, потому что правительство (еще при Порохе) убрало любые ограничения для иностранцев и обещает невиданные проценты. Но все это уже было. Подобная пирамида гахнула в 1998 году. Стабильность гривни нам только снится.
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И тут Порох виноват? А то что Слуги народа вбросили гос облигаций на 160 ярдов грн под 16% то как? Тебе не кажется, что нынешнее укрепление гривны, это как помочиться себе в штаны? Сначала облегчение и приятное тепло, а потом сыро, холодно и плохо пахнет.
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И Пороху МВФ бы денег не дал. Поэтому и раскрутили ОВГЗ. Коломойский призывал к дефолту, чтобы замести разворовывание денег олигархами (вся их кампания причастна)
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а почему при порохе мвф бы деньги перестал давать ?

первый из трёх траншей дали в конце декабря.
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Что-то Вы путаете. Порох уже был практически невыездной коррупционер в конце своего властвования.
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както невіездной коррупционер с безвизом и тд не вяжется... и с тем что он собирается работать в раде европы ... какую ахинею ты несешь ... с улан-уде?? .. не осведомили???)))
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В чем Порох действительно виноват, что допустил до власти циркачей-наркоманов.
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Забыли у Пороха спросить. НКВД Вам хочется? Даешь украинского Ына!!! Все кто против в лагерях и по тюрьмам. Один он жрет деликатесы и отдыхает от тяжелой работы на Мальдивах.
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як це? увесь час МВФ давав Пороху транш за траншем. а потім перестав? з чого б це?
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Проверь. Или не знаешь что такое Интернет?
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Зеленский все правильно делает. Международные рейтинги Украины растут. Украина больше не нищая попрошайка. США разговаривают с Украиной на равных.
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Тут не гумор, тут розлади психіки...
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Заходят доллары. НБУ покупает их. Полученную гривню иностранцы вкладывают в ОВГЗ. Их получает правительство. Вот и получилось: чтобы купить доллары НБУ напечатал гривню и ее получило правительство. Именно это и происходит прямо сейчас. Гончарук лапшу вешает.
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«Фактически единственное, что теперь может помочь гривне соскочить с "иглы" ОВГЗ - прямые иностранные инвестиции в Украину на уровне 8-10 миллиардов долларов, что представляется совершенно фантастичным, ведь за 1-е полугодие ПИИ в нашу страну составили всего 1,074 млрд долларов.»
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Тоже самое хотел написать, все достаточно просто, ***** полезло в Украину получило по морде, пять лет его коробило, пока ЗЕбилы не решили все за него, теперь ему не надо нападать, а тупо смотреть как эти идиоты все сами разрушат, т.к. запад об них вытер ноги и теперь у них одна помощь, это *****, а ***** тот ещё помощник)))
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Иностранный капитал массово заходит в ОВГЗ с начала этого года (все началось еще при Порохе).
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Это не инвестиции, а спекуляции. Разницу не надо пояснять?
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«...за 1-е полугодие прямьіе иностранньіе інвестиции в нашу страну составили всего
1,074 млрд долларов.»
І всьо.
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И кто тебя спрашивать будет? Захотят-напечатают.
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Я теж проти. Можна на Карибах закупити мушлі і їх використовувати, як платіжний засіб. А можна одразу перейти до натурального обміну.
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Почало припікати,інвестицій зеро,треба станок вкл.
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А интересно, почему банки и кассиры не принимают купюру в 1000 гривен? Кстати, ещё вопрос: а эта распечатка- не есть эмиссия, да? Три дня назад- эфир аж разрывался от этой новости. Этот самокатчик можэ не в курсе о 1000 гривен. Я уже ничему не удивлюсь.
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А новая 1000 грн купюра это что? не печатание да?!
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а я б друкував, та Гончарук выступил против эмиссии гривни: "Я против того, чтобы печатать деньги" - Цензор.НЕТ 6599 к ні фарби ні кліше не дають в оренду
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Та пофик все ваши против" и все прочий самопиар. Пока не сделаны конкретные шаги для того, чтобы в страну пришли инвесторы, кроме лозунгов и брехни вы ничего не дадите народу, ничего не сделаете для экономики. Нужно побороть коррупцию и запустить нормально работающую правовую систему = закон должен работать.
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Вроде и правильно все сказал, но после того как ввели 1к купюру

Гончарук выступил против эмиссии гривни: "Я против того, чтобы печатать деньги" - Цензор.НЕТ 4461
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дійсно, проти?
А як же ж недовиконання бюджету у жовтні?
Так раділи деякі зі зниження курсу, але їм кеби не вистачало зрозуміти, що це вдарить по надходженням до бюджету експортоорієнтованих галузей.
Так що, "нові обличчя", або емісія та зростання курсу долара, або нестача грошей на виплати бюджетнікам в грудні.
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Нужно ещё выпустить купюры по 5000 грн и немного по 50 000 грн (для процветания коррупции) Гончарук выступил против эмиссии гривни: "Я против того, чтобы печатать деньги" - Цензор.НЕТ 3186
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по этому храним деньги в инвалюте. Лучша защита от принтера нацбанка
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Вот для чего они и пришли к власти
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
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Да ты шо) прям капитан Очевидность. Просто в акує от правительства и журналюг которые сделали из такого новость
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Напечатайте мне. Много. Пжлста. Услуги типографии обязуюсь оплатить сразу после получения заказа. Заранее благодарю.
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ээээээ . печатать не хочет . рисовать что ли будут ?
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вчора впіймали банду фальшивомонетників
їм таке прикро чути
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tZE inform‏ @tZEinform 60 мин.60 минут назад

Вове в подвале, сообщение Опять обстреляли Новотошковское. И кто ты после этого?

Гончарук виступив проти емісії гривні: "Я проти того, щоб друкувати гроші" - Цензор.НЕТ 9307 tZE inform‏ @tZEinform

позволит сохранить управляемость им исполнительной власти с приставкой "и.о.". Зеленскому важно сохранить пост президента и фракцию в парламенте, где лавируя между силами можно выжить. Уманский уже пишет концепцию нового правительства.

Гончарук виступив проти емісії гривні: "Я проти того, щоб друкувати гроші" - Цензор.НЕТ 9307 tZE inform‏ @tZEinform

Основной сценарий который разрабатывается у Зеленского на случай массовых выступлений идеально прост. Отставка правительства и роспуск парламента. Роспуск парламента позволит Зеленскому освободится от не лояльных к нему партийцев, а таких уже около 50. Отставка правительства

Гончарук виступив проти емісії гривні: "Я проти того, щоб друкувати гроші" - Цензор.НЕТ 9307 tZE inform‏ @tZEinform

В атаку на руководство партии Зеленского в полный рост пошел Дубинский, заявивший, что подаст заявления в САП по поводу коррупционных дел руководства "Слуги народа".


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Отставка правительства - это хорошо. Но, после этого нужно вернуть в полном составе правительство Гройсмана.
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Печатать в современном мире глупо!
Безнал на карточки ...
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На карточки, чтобы нолики приписывать было еще легче.
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Порохнявые, а ну бегом гонтареву прославлять!!!
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тож я дивлюся, шо сьогодні усі банки підняли процентні ставки по депозитах.
мабуть через зниження кредитной ставки, ага.

і цини на продукти виросли - це ж так логічно при низькій інфляції. Особливо в осінній період - збору врожаю.

цекапець.
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Этот парень вообще понимает что такое эмиссия ?
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Значит точно напечатают.Я побежал доллары покупать
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"Я против........но приходится, бо больше мы ничего не умеем" - опять журналюги переврали великого самокатчика Гончарук виступив проти емісії гривні: "Я проти того, щоб друкувати гроші" - Цензор.НЕТ 894
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