 В проекте Госбюджета-2020 по просьбе нардепов предусмотрены 2 млрд грн на субвенции на социально-экономическое развитие, - Гончарук

"В том бюджете, который мы подавали в сентябре, этой статьи не было. Этот инструмент не очень эффективный. Более эффективный – ГФРР (Государственный фонд регионального развития. - Ред.). Депутаты считают иначе... Мы согласились, что этот инструмент останется, но он будет значительно меньше", - пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту госбюджета на следующий год, Государственный фонд регионального развития должен получить 7,5 млрд грн.

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"И мы как правительство будем следить, чтобы ни по тому, ни по другому инструменту не было коррупционной составляющей", - подчеркнул он.