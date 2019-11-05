 В проекте Госбюджета-2020 по просьбе нардепов предусмотрены 2 млрд грн на субвенции на социально-экономическое развитие, - Гончарук

"В том бюджете, который мы подавали в сентябре, этой статьи не было. Этот инструмент не очень эффективный. Более эффективный – ГФРР (Государственный фонд регионального развития. - Ред.). Депутаты считают иначе... Мы согласились, что этот инструмент останется, но он будет значительно меньше", - пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно проекту госбюджета на следующий год, Государственный фонд регионального развития должен получить 7,5 млрд грн.
"И мы как правительство будем следить, чтобы ни по тому, ни по другому инструменту не было коррупционной составляющей", - подчеркнул он.
Методом манипуляции стравливая они нами управляют так что все призывы мочит друг друга это не очень хорошо надо концентрироваться вокруг идеи страны а не вокруг марионеток
Единственный прибыльный бизнес в Украине это грабеж населения. Ладно, когда там у нас следующий Майдан по расписанию?
А блаЗЄнські ж обіцяли, що цього не буде.