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Все про:госбюджет (677) субвенция (5) Гончарук_Алексей (239)

 В проекте Госбюджета-2020 по просьбе нардепов предусмотрены 2 млрд грн на субвенции на социально-экономическое развитие, - Гончарук

Кабинет министров Украины предусмотрел в подготовленном ко второму чтению проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" субвенцию на социально-экономическое развитие в размере 2 млрд грн.

"В том бюджете, который мы подавали в сентябре, этой статьи не было. Этот инструмент не очень эффективный. Более эффективный – ГФРР (Государственный фонд регионального развития. - Ред.). Депутаты считают иначе... Мы согласились, что этот инструмент останется, но он будет значительно меньше", - пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту госбюджета на следующий год, Государственный фонд регионального развития должен получить 7,5 млрд грн.

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"И мы как правительство будем следить, чтобы ни по тому, ни по другому инструменту не было коррупционной составляющей", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3157860
 
 
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У нас субсидии получает генеральский корпус , за ни прокурорский , потом судейский .. Людям дуля .
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Девиз тех кто нами правит
Методом манипуляции стравливая они нами управляют так что все призывы мочит друг друга это не очень хорошо надо концентрироваться вокруг идеи страны а не вокруг марионеток
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Они ж все воевали , а народ так , мимо проходил
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Толерантное отношение к политической коррупции его же и погубит
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K04EGAR IV 🇺🇸‏ @K04EGR

Единственный прибыльный бизнес в Украине это грабеж населения. Ладно, когда там у нас следующий Майдан по расписанию?
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бей зебилов ,пока не станут порохоботами))))))
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По суті, хабар для мажоритарників щоб правильно голосували.

А блаЗЄнські ж обіцяли, що цього не буде.
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