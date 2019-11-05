 Милованов предложил пересмотреть скандальный законопроект 1210 о начислении ренты

В частности, он предложил пересмотреть предложенные законопроектом подходы к начислению ренты на железную руду и увеличение рентных платежей.

Соответствующее обращение есть в распоряжении OBOZREVATEL.

По данным Минэкономики, принятие законопроекта в нынешней редакции приведет к снижению инвестиционной привлекательности Украины и к сворачиванию уже начатых инвестпроектов, снижению конкурентоспособности украинской железорудной и металлургической продукции на международных рынках и вытеснению украинских компаний российскими конкурентами. Кроме того, в Минэкономики предупреждают о рисках в виде сокращения количества рабочих мест и существенного ухудшения социально-экономической ситуации в регионах, где размещены предприятия ГМК.

Ранее украинские металлурги отмечали, что законопроект создает необоснованную налоговую нагрузку на железорудную отрасль и противоречит всем международным нормам, в частности, сформированному МВФ принципу налогообложения добычи полезных ископаемых.

Кроме того, представителей отрасли беспокоит увеличение рентных платежей в 4 раза, что резко увеличит себестоимость добытой руды и снизит конкурентоспособность продукции украинской металлургии и отечественного ГМК на мировых рынках. При этом, как указано в обращении Минэкономики, себестоимость украинской руды и продуктов ее переработки на треть превысит соответствующие показатели в РФ - что не только сыграет на руку государству-агрессору, но и приведет к потере Украиной европейского рынка, который сейчас составляет порядка 16 млн тонн в год. Под угрозой окажется также экспорт продукции украинских металлургических предприятий в Китай (на сегодня – порядка 10 млн тонн в год).

Косвенно, согласно анализу металлургов, принятие законопроекта ударит и по зарубежным инвестициям. Из-за угрозы уничтожения украинской металлургии под вопросом оказались зарубежные инвестиции в более чем миллиард долларов.

Изучив аргументы бизнеса, министр экономики Тимофей Милованов с ними согласился – и призвал профильный комитет провести реальные консультации с представителями украинского ГМК и совместно доработать законопроект 1210, в частности, в вопросе подходов к начислению рентных платежей.