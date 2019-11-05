 Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине Сыса вышел под залог в 5 млн грн, - адвокат

Об этом Українським Новинам сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера внесли залог и он вышел из СИЗО", - сказал он.

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По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

Теперь Сыса обязан прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Ранее суд арестовал с залогом в 5 млн гривен директора Гутянского лесхоза Харьковской области, подозреваемого в даче 100 тыс. долларов взятки детективу НАБУ.

Напомним, 30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

Ему инкриминируют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен ($342-514) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.

Вместе с тем, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Сыса принес детективу НАБУ 110 тыс. долл. США, на вопрос почему 110 тыс., а не оговоренные ранее 100 тыс. долл. США директор лесхоза ответил: "Да, я перепутал пакеты".

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.