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Все про:НАБУ (2936) взятка (4765) залог (365) лес (435) Сыса Виктор (1)

 Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине Сыса вышел под залог в 5 млн грн, - адвокат

Директор Гутянского лесхоза Харьковской области Виктор Сыса, который подозревается в даче взятки в размере 100 тыс. долларов детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вышел из СИЗО после внесения за него залога 5 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера внесли залог и он вышел из СИЗО", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине арестован на два месяца, - САП

По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

Теперь Сыса обязан прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Ранее суд арестовал с залогом в 5 млн гривен директора Гутянского лесхоза Харьковской области, подозреваемого в даче 100 тыс. долларов взятки детективу НАБУ.

Напомним, 30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

Ему инкриминируют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен ($342-514) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.

Вместе с тем, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Сыса принес детективу НАБУ 110 тыс. долл. США, на вопрос почему 110 тыс., а не оговоренные ранее 100 тыс. долл. США директор лесхоза ответил:  "Да, я перепутал пакеты".

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

Источник: https://censor.net.ua/n3157857
 
 
 Топ комментарии
 
А що написано в його декларації? Звідки в замєстітєля діректора трикотажной фабрікі директора лісгоспу стільки грошви? Який в цього діяча посадовий оклад? Може на нього ще й ДФС хай діло заведуть?
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Что-то быстро нашел, не последние видать.
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так в лісі під кожним деревом клад закопано
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Один навіть хоче стати директором інституту національної пам'яті. О!
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Украл лимон , в залог сотку и гуляй . Хто еще на Макрона батон крошит ?
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читайте уважно там якраз нормальне співвідношення украв 100 залог 200
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Опустим , эту историю , В корне шо не прав?
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А що написано в його декларації? Звідки в замєстітєля діректора трикотажной фабрікі директора лісгоспу стільки грошви? Який в цього діяча посадовий оклад? Може на нього ще й ДФС хай діло заведуть?
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Недорізана і нерозкуркулена комуністами прабабця герцогиня Савойська спадщину залишила... Затриманий на хабарі в $100 тис. директор лісгоспу на Харківщині Сиса вийшов під заставу в 5 млн грн, - адвокат - Цензор.НЕТ 7752
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Задержанный на взятке в $100 тыс.
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а куда 10 кусков ісчєзлі???
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мля, це лише вартість тих двох переплутаних конвертів.
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ну и где же посадки .а зеленый черт ?
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Бот свинофермы пороха , которая создана мочить Зе
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кто бот ? я хйу ложил на пороха и на твоего черта зеленого дегенерат
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"В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен ($342-514) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок."

не плохо, не плохо. даешь 100 000 и можно условку получить или штраф в 500 баксов
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мне это тоже больше всего понравилось, это просто прэлесть что такое, кто писал этот незабываемый УК Украины?
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Страна где абсолютно легально осуждают лишь нищих. Тупо феодализм в чистом виде.
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Те,кто на эту должность претендует- информация к размышлению:300-400 т.$ вступительный взнос.Льготы и отпускные по желанию.
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вот такие реформированные суды моники гидрантовны нелох
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И это даже не министр
лесник мать его))))
наш лес бережет
а что деется в госрезерве?
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Адвокат докажет в суде что директор совхоза был в невменяемом состоянии из за гипноза лешего или водяного
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Шишка впала на шишку від чого до шишки приплинула кров і шишка дуже розпухла...
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На органи таких треба пускати, а не під заставу випускати.
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