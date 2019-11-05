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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2752) Приватбанк (554) Гончарук_Алексей (239)

 Информация о приостановке сотрудничества с МВФ - манипуляция и слухи, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с Международным валютным фондом до взыскания средств с бывших акционеров "ПриватБанка".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Я каждый день встречаю в СМИ манипуляторные истории, как будто кто-то заморозил программу. Это не отвечает действительности. У нас рабочий процесс", - сказал премьер.

При этом он напомнил, что процесс по взысканию средств с бывших собственников Приватбанка продолжается.

"Слухи, что программа заморожена – слухи, которым не надо верить", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, ранее издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной сообщило, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе "ПриватБанка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии в Украину, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3157856
 
 
 Топ комментарии
 
МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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Кто кого пытается обмануть - статистика показывает, что в ноябре импорт электроэнергии из РФ в Украину вырос в 3 раза

Ничего не мешает власти продолжать линию по налаживанию торговли с РФ, ни ссоры «слуг народа», ни проблемы на геополитическом уровне.
Герус продолжает выполнять все прихоти Коломойского, начиная от поправки, которая открыла российский импорт электроэнергии по прямым договорам, заканчивая разрушением зеленой генерации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер, общественный активист Семен Кабакаев.
Торговля на крови?
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кому верить - всемирно известному финансовому рупору Уолл-Стрит, или премьер-министру Украины (уже целых 2 месяца!)

?!

вопрос на засыпку.
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МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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ага «брехливые шавки»….. это у вас МВФ и врет, да!!!? или ваш «редиска» Коломойша, которого пора «приземлять у параши» ??!!! вам «субботним» никто не верил и не верит и хватит «трюхать мозг» народу Украины, а лучше пока не наступило 21 ноября валите сами в Ростов, Москву, к своему шефу Путину... «редиски»...
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Гончарук! Ты ж понимаешь что желающих подставить тебе подножку с перебором.Это значит что стало что то делаться по наведению порядка.что не может понравится барыжью.Сажайте ворье и помогайте тем кто честно трудится и платит налоги-это залог успеха.
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да как же они Беню посадят ? ))))))))))))))))
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Еге...Так шо: «Да. Офшори. Но нє Порошенко, а Зє&Вє. Да. Вкрали. Але не через «Рошен», а через «Квартал 95» і «Приват»?
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Кто кого пытается обмануть - статистика показывает, что в ноябре импорт электроэнергии из РФ в Украину вырос в 3 раза

Ничего не мешает власти продолжать линию по налаживанию торговли с РФ, ни ссоры «слуг народа», ни проблемы на геополитическом уровне.
Герус продолжает выполнять все прихоти Коломойского, начиная от поправки, которая открыла российский импорт электроэнергии по прямым договорам, заканчивая разрушением зеленой генерации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер, общественный активист Семен Кабакаев.
Торговля на крови?
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Уж на сковородке....
Интересно, что Зебил им пообещает? Уже муторошно......(
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Хроника одного Президента ... 05.11.2019 г.
Основной сценарий который разрабатывается у Зеленского на случай массовых выступлений идеально прост. Отставка правительства и роспуск парламента. Роспуск парламента позволит Зеленскому освободится от не лояльных к нему партийцев, а таких уже около 50. Отставка правительства позволит сохранить управляемость им исполнительной власти с приставкой "и.о.". Зеленскому важно сохранить пост президента и фракцию в парламенте, где лавируя между силами можно выжить. Уманский уже пишет концепцию нового правительства.
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Хроника одного гранатометчика ли снапра твердая рука и правильный приработаннный прицел Інформація про припинення співпраці з МВФ - маніпуляція і чутки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1124
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і нада-пуля мовчить, не висовується... Що це означає? Зебіли навіть не повірять очевидному: ***** не велить їй висовуватись супроти маленького *****...
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Воно дума,що встигне? Оптиміст однако.Риба гниє з голови.
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Нуну, хехе, так а где тот МВФ? Чойта давно не наблюдается...
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Как отвратительны неискренние люди - им соврешь, а они делают вид, что поверили.
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Хроника одного Президента ... 05.11.2019 г.
Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании кредитного комитета МВФ был снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят. Содержание документа нам пока неизвестно.
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Хто бреше? Джерела Atomа, чи Гончарук? Кому вірити?
Хоча, це питання якесь риторичне...
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идиот ... сейчас вопрос Привата рассматривает суд Лондона ........ следи за новостями
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Люди не верят в маленькую ложь, зато охотно верят в большую.

Геббельс.
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Это выходит, что Уолл Стрит Джорнал соврал? И- нагнетает... Не Мацковский комсомолец, да? Хрен зна, все стали палки в колеса самокатные совать...
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Если вчера фейканула пресса - нужно подавать в суд за клевету. В том числе и со стороны МВФ. Інформація про припинення співпраці з МВФ - маніпуляція і чутки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3749
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Если мне не изменяет память, этот поц в сентябре обещал все устаканить и подписать с МВФ до 1.11. И??????
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Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании "credit meeting" МВФ был вообще снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят.
Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США.

В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги.Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
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думаю, следующей осенью я куплю не 1 квартиру, а две.
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та нема чого гадати!
Я - ліквідатор аварії на ЧАЕС в 1986-му, відповідно до закону мав би щомісця отримувати т.зв. "харчові". Нинішній їх розмір їх встановлено ще бабою жулею чуть менше 400грн в місяць (чого з інфляцією з 214-го не підвищувались - інша історія). Так от, термін виплат - 15-те число наступного місяця (так законодавство пише). За серпень і вересень ще не отримав. За жовтень - також не отримаю: в міскуправлінні соцзахисту сказали, що все фінансування на чорнобильські програми заморожено.
Та все зрозуміло: заморожено чаме через главзебіла....
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Причем тут Зеленский ? Порох с Леркой Облигацией воровал а Зеленский виноват ? Порохоботское крутилово.
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ну да и они же через шмарклины офшоры все гнали.
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Говорят что Гонтарева 8 чемоданов облигаций вывезла в Лондон

и даже одета была в платье из облигаций.
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Інформацію оприлюднив The Wall Street Journal... Це вам не 1+1 і не 5 канал, це серйозне джерело інформації!
Чи у Гончарука вони вже теж стали порохоботами?))))
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кому верить - всемирно известному финансовому рупору Уолл-Стрит, или премьер-министру Украины (уже целых 2 месяца!)

?!

вопрос на засыпку.
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Так а как можно верить самокатчику, если он просто шо-то там вякает на прессухе?! При этом- никаких официальных опровержений. Да и МВФ помалкивает, ничего не опровергая.
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Любители шоколадных запоров.
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В країні протистояння Порох VS Порошок.
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МВФ, МВФ, какой МВФ.... Нет у вас методо против Бенциона Коломойского..
Інформація про припинення співпраці з МВФ - маніпуляція і чутки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4558
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28.05.2019

Украина получит транш МВФ уже после завершения досрочных парламентских выборов, это не является проблемой - Данилюк.

Отак єто и работает. Обещалкина уже нет и спросить не с кого
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Воно дума,що встигне? Оптиміст однако.Риба гниє з голови.
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Зеленский и МВФ: игра в «труса» - эксперт Ноябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии

У Зеленского - максимум 6 месяцев, затем обвал гривны и дефолт…
Согласно американскому изданию WSJ, МВФ отложил предоставление Украине финансовой помощи до тех пор, пока Зеленский не продемонстрирует свою готовность и решительность возвратить около 15 мрлд долл, выведенных из 100 украинских банков, самым крупных из которых был Приватбанк.
Об этом пишет сегодня политический и экономический эксперт Андрей Головачев, имея в виду недавнюю публикацию в упомянутом издании.
В тему:
- Переговоры с МВФ заморожены из-за Коломойского и «Приватбанка» - замглавы Нацбанка
- «Деньги или Коломойский». Почему власти не договорились с МВФ и грозит ли теперь Украине дефолт
Между Зеленским и МВФ начинают играть в так называемую американская игру «в труса». Считается, что в эту игру играли американские подростки в 50-х годах.







Суть игры: двое подростков садятся в свои автомобили на противоположных концах улицы и мчатся навстречу друг другу. Тот, кто первым свернет, чтобы избежать столкновения, становится «трусом».
Время игры МВФ с Президентом - максимум где-то 6 месяцев. Больше Украина без денег МВФ вряд ли выдержит. Начнется обвал гривни и дефолт.
Ни Зеленский, ни МВФ допустить дефолт не могут, потому что это будет означать:
- для Зеленского немедленный уход с поста Президента и возможно даже с последующим уголовным преследованием по поводу его связей с Коломойским;
- для МВФ драматические репутационные потери, как неэффективной организации.
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Поэтому кто-то должен свернуть первым. Либо Зеленский заставит МВФ начать кредитование Украины, не начав преследовать Коломойского. Либо Зеленский начнет реально требовать, чтобы одиозный олигарх возвращал 5.5 млрд долл, что будет означать немедленный развал коалиции и досрочные выборы.
В любом случае, страна стала заложницей особых отношений Зеленского с Коломойским. И похоже, что Президент не до конца осознает, что его поведение становится не только безответственным, но и опасным для страны.
Зеленскому надо немедленно прекращать играть четвертый сезон «Слуги народа » в онлайн режиме, а скорее браться за голову, сбрасывать Авакова, расставаться с Коломойским, восстанавливать отношения с МВФ и опираться на Запад в переходный период борьбы с ИВК.
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Поэтому кто-то должен свернуть первым.

Есть еще и третий путь слится под козломордию, - и именно по єтому пути Украина идет в турборежиме
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Ти реально віриш в те, що пишеш?

Либо Зеленский заставит, Либо Зеленский начнет, Зеленскому надо - це ж нонсенс.
Там колломийша за главного, як блазень остаточно обсереться так і нові вибори не за горами. а до цього часу будуть юзати Зе і весь його балаган.
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Настоящий экспеРД Інформація про припинення співпраці з МВФ - маніпуляція і чутки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3602
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Политический и экономический эксперт Андрей Головачев считает, что Европа стала снимать розовые очки, в которых она смотрела на Украину в течение всех лет после Евромайдана и стала воспринимать ее более объективно
Холодный душ!
Парламент Нидерландов принял решение, которое, скорее всего, рано или поздно приведет Украину на скамью подсудимых за сбитый «Боинг».

Читать далее: https://ukraina.ru/sn/20191009/1025276200.html
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Тобто цей чорт хоче сказати, що керівництво МВФ лохи?
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Зєбєні, вони такі зєбіли.
Репутація в тебе не та, щоб тобі вірити, Гончарук
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Правильно, не заморожена программа, но денег не дадут, пока Украина не вернет украденное Коломойским и ещё там кем...?...НЕ нужно играть словами...всё понятно и без таких заявлений.
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экономические прыжок- это тоже манипуляции, глядя на действия, которіе противоречат словам!!!
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А чому він не скаже: ...Інформація про те, що коломИйському уряд дасть хоч півкопійки - маніпуляція і чутки...
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Песики, вы поинтересуйтесь что за перец этот Головачёв и какую лобуду он публикует ... интересно, Бутусов специально этого провокатора откопал или просо под руку попался? Інформація про припинення співпраці з МВФ - маніпуляція і чутки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 37
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Це не слухи, це вологі мєчти соєвої иліти.
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ваши зебанутые уже завоняли зесцаками всю страну-может вы, зешобла, их сразу газом, чтоб не мучались?
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как же порохоботам хочется чтоб в Украине всьо полетело к чертям ... и путин чтоб весь юго-восток захватил .. и экономика рухнула ... всех бед Украине желают ..
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