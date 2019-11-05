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 Политика Украины, Экономика
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 Налоговые новации в Украине дадут приток рабочей силы соседним странам, - социологи

Эксперты предостерегают, законодательные инициативы "слуг народа" уже имеют обратный эффект

О зарубежном опыте в создании рабочих мест и поддержке внутреннего производства для этого, заговорили украинские социологи, передает 5 канал. Доказывают: громкие лозунги власти о приходе иностранных инвесторов, которые вложат 50 миллиардов долларов инвестиций, ничем не подтверждены. Новые законодательные инициативы, зарегистрированные в парламенте, наоборот будут иметь обратный эффект.

Если мы хотим экономического роста, то должно быть увеличение полномочий для предпринимателей. И только потом привлекаются иностранные инвестиции. Самый яркий пример - Южная Корея, где 60% - это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства и лишь 30% - это внешние инвесторы. Так должно быть и в Украине, по-другому не бывает, - отметила Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных программ центра Разумкова.

Социологи предупреждают, что законодательные инициативы "слуг народа" уже имеют обратный эффект. Факт свертывания производства международных инвесторов зафиксирован на востоке и севере Украины. В случае продолжения таких тенденций - "не за горами" и закрытие ряда других производств и очередная миграционная волна.

Они работают на развитие экономики России, Польши, Чехии и Германии. Эти страны пока делают все, чтобы привлечь иностранную рабочую силу. Когда речь идет о европейском опыте, то ни одно государство, которое поднимало свою экономику, не делало ставку только на внутренние трудовые ресурсы, - резюмировала Пищулина.

Напомним, сейчас в парламенте еще находятся два спорные законопроекта, которые могут существенно увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес. Речь идет о проектах 1209 и 1210. Бизнес-среда неоднократно выступала против таких новаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3157855
 
   
 Топ комментарии
 
стратегія шмарклі дуже проста - створити нестерпні умови для бізнесу, щоб виїхало якомога більше українців, а потім продати українські чорноземи маленьким пухнастим звіряткам і, з купою бабла, в рідний ісраїль Налоговые новации в Украине дадут приток рабочей силы соседним странам, - социологи - Цензор.НЕТ 5450
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Если бы только это.
Люди всегда ездили и будут ездить туда, где можно было больше заработать, так во всех странах.
Но ВСЕ новации зебилов, просто разрушают страну.....
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ну хоть кому-то польза от зекоманды
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Если бы только это.
Люди всегда ездили и будут ездить туда, где можно было больше заработать, так во всех странах.
Но ВСЕ новации зебилов, просто разрушают страну.....
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Зебіли якраз і обрали Зекоманду. бачили очі ,що купували? тепер їжте хоч повилазьте.
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Тролли разрушают страну и не важна их принадлежность, важно то, что они пишут и говорят.
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стратегія шмарклі дуже проста - створити нестерпні умови для бізнесу, щоб виїхало якомога більше українців, а потім продати українські чорноземи маленьким пухнастим звіряткам і, з купою бабла, в рідний ісраїль Налоговые новации в Украине дадут приток рабочей силы соседним странам, - социологи - Цензор.НЕТ 5450
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Кацапи, угорці, мадьяри всі, хто мають кордон з Україною, із задоволенням, законним чином, де- факто, збільшать свої території, за рахунок розпродажу землі
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угорці і мадяри - це одна і та сама срань....
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Если на малый бизнес увеличили,то на крупный подавно нужно нагружать,малый бизнес не имеет офшорных счетов,недвижимости за рубежом,футбольных клубов и отрядов купленных депутатов.
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там більше вуха слухали, а очі не дивились.
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Тож були такі виборці, які заявляли -
Голосую по приколу, гірше не буде, а якщо буде, то поїду в Європу.
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Зачем тебе читать , если нечем думать и анализировать ? Что не правильно сказал он ? Это не правда « Южная Корея, где 60% - это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства и лишь 30% - это внешние инвесторы. « объясни если есть мозги , с чем ты не согласен?
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Ось і погано, що нічого не хочеш чути. В статті слова соціолога Центра Разумкова

Если мы хотим экономического роста, то должно быть увеличение полномочий для предпринимателей. И только потом привлекаются иностранные инвестиции. Самый яркий пример - Южная Корея, где 60% - это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства и лишь 30% - это внешние инвесторы. Так должно быть и в Украине, по-другому не бывает, - отметила Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных программ центра Разумкова.Источник: https://censor.net.ua/n3157855
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"Социологи"? на 5 канале? Вы б еще Копатько на 60 минут процитировали.
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А что он сказал не так ? Может выразить свою мысль и обьяснить ?
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