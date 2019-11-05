 Госбюджет-2020: Кабмин рассчитывает получить от приватизации 12 млрд грн

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Драйвером нашего развития будут и малая, и большая приватизация... Мы рассчитываем также, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр", - пояснил Гончарук в Киеве, представляя документ в правительстве во вторник.
"Мы будем передавать предприятия, которые являются неэффективными, эффективным собственникам, чтобы они на базе этих объектов создавали рабочие места и создавали жизнеспособные предприятия", - сказал он, пишет УНИАН.
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.
Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
Ничего не мешает власти продолжать линию по налаживанию торговли с РФ, ни ссоры «слуг народа», ни проблемы на геополитическом уровне.
Герус продолжает выполнять все прихоти Коломойского, начиная от поправки, которая открыла российский импорт электроэнергии по прямым договорам, заканчивая разрушением зеленой генерации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер, общественный активист Семен Кабакаев.
Торговля на крови?
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.