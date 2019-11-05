 Госбюджет-2020: Кабмин рассчитывает получить от приватизации 12 млрд грн

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Драйвером нашего развития будут и малая, и большая приватизация... Мы рассчитываем также, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр", - пояснил Гончарук в Киеве, представляя документ в правительстве во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2020 предусматривает 145,1 млрд на образование, - Гончарук

"Мы будем передавать предприятия, которые являются неэффективными, эффективным собственникам, чтобы они на базе этих объектов создавали рабочие места и создавали жизнеспособные предприятия", - сказал он, пишет УНИАН.