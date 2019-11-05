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Все про:Freedom House (147) интернет (1497) свобода слова (1007)

 Украина входит в список "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в сети", - Freedom House

Международная правозащитная организация Freedom House назвала Украину страной с "частично свободным" интернетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, организация обнародовала свой новый отчет "Свобода в сети 2019".

Как сообщается в тексте отчета, Украина набрала 56 баллов из возможных 100.

Эксперты Freedom House отметили высокий уровень манипуляций общественной дискуссией в украинском секторе интернета, в частности с помощью дезинформации и проплаченного контента. Также была отмечена частичная цензура с обеих сторон конфликта на Донбассе – Украина блокирует российские и сепаратистские ресурсы; в оккупированных районах, в свою очередь, блокируется доступ к украинским сайтам.

"Украина продолжает блокировать сотни сайтов, в частности, известные новостные и социальные медиа-платформы, пользуясь рядом непрозрачных политик, многие из которых не отвечают национальным и международным нормам. Трудно понять, какой именно контент блокируется и почему, что способствует сильной поляризации общества, демонстрирует отсутствие прозрачности и ответственности за такие решения со стороны правительства и подрывает верховенство права в Украине", - отмечается в отчете.

Что касается оккупированных территорий Украины, помимо блокировки украинских сайтов были зафиксированы также аресты пользователей, нападения на онлайн-журналистов, а также вытеснение украинских интернет-провайдеров, поставив под угрозу доступ к сети на этих территориях.

"Своевольная цензура, мониторинг и преследования пользователей за контент, который они публикуют в интернете, а также жесткое регулирование онлайн-пространства в российском стиле в контролируемых сепаратистами частях Донецкой и Луганской областей способствуют катастрофической ситуации со свободой Интернета на этих территориях", - указывает Freedom House.

Выше Украины в рейтинге из постсоветских стран оказался также "частично свободный" Кыргазстан и "свободные" Армения и Грузия. Ниже расположились "несвободные" Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Россия.

Страной с самым несвободным интернетом из 65 проанализированных был признан Китай с 10 баллами свободы. Лидером же рейтинга стала Исландия, набравшая 95 баллов.

В целом по миру отмечается снижение свободы в интернете, констатируют правозащитники. В рекордных 47 странах из 65 вошедших в рейтинг были зафиксированы аресты пользователей за публикации политического, социального или религиозного характера. Распространение современных инструментов контроля ослабило возможности пользователей реализовать свое право на свободу выражения взглядов и гражданскую активность в интернете.

"Правительства во всем мире все чаще используют социальные сети для манипулирования во время избирательных кампаний и контроля за своими гражданами, направляя технологии в сторону цифрового авторитаризма. В результате этих тенденций уровень глобальной свободы Интернета снижается уже девятый год подряд", - заключают составители отчета.

Рейтинг "Свобода в сети" международной правозащитной организации Freedom House охватывает 65 стран, на которые приходятся 87% мировых пользователей сети. События, включенные в последний отчет, охватывают период с июня 2018 года по май 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157851
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Да, частично свободных, и на 73% тупых...
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Это скотство и быдлячество, отсутствие критического мышления и отсутствие чувства собственного достоинства - пережиток совка...
И нам с этим жить еще долго.
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добре, що Україна блокує сотні ворожих сайтів та ботву.
це не обмеження,а запорука морального здоров'я нації.
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З мови зняли. Якщо хтось випробовує борошна через заборону соц. тенет та ворожих ресурсів - то така вже їхня кацапська частка попід піднебінням... Нехай вип'ють горілки "Стоособова" Украина входит в список "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в сети", - Freedom House - Цензор.НЕТ 7593
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хіба не помітно, що на сайтє забагато цих борошнистих
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Якщо й надалі у нас буде усе отак ЗЕленіти, немов нирки на деревах - то не виключено, що Україна опиниться десь поруч з Китаєм.
Напише якийсь прозрілий, що "знал бьі - не голосовал бьі за клоуняку в 2019!", а через кілька годин буде хлюпати розбитим носом і підписувати зізнання, що "по заданию разведок США, Госдепа и Майдана призьівал к свержению народного елбасьі Владимира Зеленского и хранил обнаруженньіе у меня амфетаминьі, чтобьі наколоть чай и попельсиньі во время предстоящего путча".
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Экс-советник министра здравоохранения рассказал, как ботофермы помогали Зеленскому во время выборов



https://thebabel.net/news/37315-eks-sovetnik-ministra-zdravoohraneniya-rasskazal-pro-botofermy-zelenskogo-vo-vremya-vyborov
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Ключевое слово ЭКС! Все бывшие будут так говорить. То что админ удалил пой текст, тому подтверждение "частично свободных стран"
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А де в рейтингу свободи перебувають Британія та Німеччина, де за дописи в Тирнеті проти мусульман, лгбт-свиноти та представників правильної національності людей кидають за грати, де моніторять тирнетні коментарі й штрафують батьків за неполіткоректні дописи дітей? Найскандальнішою в цьому сенсі є історія англійського антиісламського активіста Томмі Робінсона (справжнє ім'я - Стівен Єкслі), якого кинули в тюрму за те, що він стрімив з-під будівлі суду, де відбувався процес над ісламськими педофілами з пакистану. Тому нехай фрідом хаус заткне свою пельку й помовкує.
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