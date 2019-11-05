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 Европейская Бизнес Ассоциация просит Президента не подписывать законопроект №1049 из-за поправки о торговле табачными изделиями

В Ассоциации "неприятно поражены практикой" маскировки "важных решений путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам"


Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с открытым письмом к Президенту Украины и председателю Верховной Рады Украины с просьбой не подписывать законопроект №1049.

В Ассоциации предложили вернуть законопроект на доработку с целью исключения из его текста положения о распределении торговой наценки на табачные изделия - как внесенное с явным нарушением Регламента Верховной Рады Украины.

Напомним, 3 октября 2019 отдельными депутатами-членами Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике в законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов была внесена поправка №8, которая абсолютно не связана с темой законопроекта и предлагает установить фиксированную маржу для оптовой и розничной торговли табачными изделиями.

Уже на следующий день - 4 октября - законопроект был принят во втором чтении и в целом.

- Следствием введения этих изменений будет рост средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом Украины. Подорожание сигарет на 13 грн может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

В Ассоциации заявили, что "были неприятно поражены проявлением такой практики, когда важные для всей отрасли регуляторные изменения принимаются наспех без предварительного детального обсуждения с представителями отрасли и" маскируются "путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам".

- Надеемся, что нарушения регламента не будут в будущем допускаться в Верховной Раде. Ведь если мы живем в цивилизованной европейской стране, правила и законы должны быть одинаковыми абсолютно для всех - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Как ранее сообщали СМИ, реальным автором и инициатором данной поправки является заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов, который контролирует обширную сеть розничной продажи табачных изделий "Т-Киоск".

Дополнительная суммарная "прибыль" подобных структур за счет данной поправки и переплаты потребителей оценивается в 15 млрд грн в год.

23 октября состоялась встреча премьер-министра Украины Алексея Гончарука с представителями табачной индустрии, во время которой премьер-министр выступил против поправки №8 законопроекта №1049 относительно установления распределения торговой наценки на сигареты.

"Мы встретились с табачными компаниями, расставили точки над "і" и уже нашли некоторое решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Но по состоянию на 4 ноября скандальная поправка к законопроекту №1049 так и не отменена.

Источник: https://censor.net.ua/n3157850
 
 
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Зебил откаты просит, что бы поддержать своего спонсора?
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Я хоть и не заядлый курильщик, мне пачки на пару дней хватает, но не приятно когда тебе в карман залазят да еще и мотивируют тем, что беспАкоются о моем здоровье, ссуки... Европейская Бизнес Ассоциация просит Президента не подписывать законопроект №1049 из-за поправки о торговле табачными изделиями - Цензор.НЕТ 2738
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Здается мне, европейская бизнес ассоциация это что то типа несуществующей всемирной ассоциации стоматологов из рекламы.
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Зебил откаты просит, что бы поддержать своего спонсора?
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Нахер этих адвокатов российского монополиста тедис,зелька наведи уже на сигаретном рынке порядок.
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Так наведе, що купуватиму контрабанду. Утім, може саме таким є завдання блаЗЄнського.
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Тедис нужно раздавить и изгнать из Украины,для этого все методы хороши.
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дурик, так єта поправка как раз в интересах Тедиса. Для них маржа теперь увеличивается в разы
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" может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли "
интересно где это нелегалы берет сигареты без акцизной марки ?
Источник: https://censor.net.ua/n3157850
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Я хоть и не заядлый курильщик, мне пачки на пару дней хватает, но не приятно когда тебе в карман залазят да еще и мотивируют тем, что беспАкоются о моем здоровье, ссуки... Европейская Бизнес Ассоциация просит Президента не подписывать законопроект №1049 из-за поправки о торговле табачными изделиями - Цензор.НЕТ 2738
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Нужны здоровые рабы. Лет до 60. А дальше-на помойку.
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ваще скользская тема. табака в украине нету, не содют, каак в молдавии, а сигарети делют. из чего? правильно с гімна. ( мнение курильщиков)
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Приазовье отлично подходит по почвам и климату для вьіращивания "Вирджинии" и других єлитньіх сортов табака. Не вьіращивают из-за админ. сложностей и разрешительной системьі.
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Здается мне, европейская бизнес ассоциация это что то типа несуществующей всемирной ассоциации стоматологов из рекламы.
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какие-то бракованные националисты-порохоботы ... как сочетается их пламенная борьба за настоящие украинские ценности с пропагандой и поддержкой распространения рака среди украинцев табачными компаниями?
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Вкратце опишу этот законопроект. Сейчас непонятно сколько процентов зарабатывает Тедис/Мегаполис и продавцы в розницу зарабатывают 7 % на сигаретах. Хотят сделать 7% оптовику и 13% розничным продавцам( итого 20 от цены фабрики). Так не затрагивая оптовую продажу, я спрошу вас за владельцев обычных киосков и магазинов. 13% это много по вашему ? На каком еще продукте магазины зарабывают меньше 13 % . На водке? На конфетах ? На мясе может и колбасе ? А сейчас вообще 7%. и с этого заработка , если тыт табачный киооск, плати аренды, и зарплаты, и налоги. Если честно, то и 13 мало. Но это хоть не семь.
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Привыкли табачники при содействии Грановского грести лопатой черный нал,а тут им на горло наступили.Отсюда весь этот вой
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