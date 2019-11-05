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 Проект Госбюджета-2020 предусматривает 145,1 млрд на образование, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что подготовленный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 145,1 млрд грн на образование.

"Образование будет финансироваться лучше, но не достаточно", - сказал Гончарук во время презентации проекта госбюджета-2020 во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, на реализацию концепции реформы среднего образования "Новая украинская школа" предусмотрено 1,4 млрд грн, а на развитие научно-практических центрах профобразования - 259 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство намерено оптимизировать сеть школ, - Гончарук

Также будет предусмотрено 3,5 млрд грн на программу "Состоятельная школа для лучших результатов", что, по словам премьера, позволит развивать школы в регионах при оптимизации малокомплектных учреждений.

Кроме того, впервые проект госбюджета предусматривает выделение по 21 тыс. грн ежегодной помощи для молодых учителей.

"Мы в бюджете закладываем средства на решение очень важной проблемы, которая сопровождала предыдущие правительства – это выплата зарплаты учителям из расчета старого контингента. Что это значит? Мы платили заплату по количеству детей, которое было намного меньше от реального. Мы добавляем 2,2 млрд грн, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным. Это позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%", - добавила министр образования Анна Новосад.

Источник: https://censor.net.ua/n3157847
 
 
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Проект бюджета предусматривает возврат Коломойским спизженых денег?
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А на оборону всего 101 млрд.
Не стреляем?
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МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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А сколько в т.ч. на фейковые ВУЗы типа Поплавского?
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