 Проект Госбюджета-2020 предусматривает 145,1 млрд на образование, - Гончарук

"Образование будет финансироваться лучше, но не достаточно", - сказал Гончарук во время презентации проекта госбюджета-2020 во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, на реализацию концепции реформы среднего образования "Новая украинская школа" предусмотрено 1,4 млрд грн, а на развитие научно-практических центрах профобразования - 259 млн грн.

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Также будет предусмотрено 3,5 млрд грн на программу "Состоятельная школа для лучших результатов", что, по словам премьера, позволит развивать школы в регионах при оптимизации малокомплектных учреждений.

Кроме того, впервые проект госбюджета предусматривает выделение по 21 тыс. грн ежегодной помощи для молодых учителей.

"Мы в бюджете закладываем средства на решение очень важной проблемы, которая сопровождала предыдущие правительства – это выплата зарплаты учителям из расчета старого контингента. Что это значит? Мы платили заплату по количеству детей, которое было намного меньше от реального. Мы добавляем 2,2 млрд грн, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным. Это позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%", - добавила министр образования Анна Новосад.