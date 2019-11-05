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 Политика Украины, Общество
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 После того, как моряков вырвали из российской тюрьмы, их таскают на допросы в Украине, - адвокат Головань

Следователи ГБР расследуют "превышение власти и служебных полномочий" украинскими морякам в Керченском проливе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге на "УП" сообщил адвокат Игорь Головань.

"Следователи ГБР в полном согласии с ФСБ расследуют мифическое "превышение власти и служебных полномочий" украинскими военнослужащими с явной целью ослабить позиции Украины на международной арене, в частности в Международном трибунале по морскому праву. Директор ГБР Роман Труба, отрицая эти очевидные факты, цинично и нагло лжет", - отметил Головань.

По словам адвоката, заявление директора ГБР Романа Трубы о том, что бюро не расследует действия моряков, а расследует лишь действия по управлению морскими судами в Керченском проливе - ложь. 

Следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Сергеева А.С. в своем ходатайстве о назначении экспертизы задает вопрос: "Были ли допущены нарушения военнослужащими, которые выполняли боевую задачу, Руководством ВМС ВСУ при выполнении документов боевого управления указанные в пункте 3.2 данного ходатайства?"

"Не стоит и объяснять, что военнослужащие, которые выполняли боевую задачу - это украинские моряки", - отметил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко. ДОКУМЕНТ

"Так называемая "военная экспертиза" предназначалась с целым рядом грубых нарушений закона. Во-первых, почти все поставленные А.С.Сергеевой вопросы касаются реализации нормативно-правовых актов, то есть - вопросам права. А согласно статье 242 УПК Украины проведение экспертизы для выяснения вопросов права не допускается", - рассказал адвокат.

По словам Голованя, дело моряков ГБР начало в интересах государства-агрессора по заявлению Портнова.

Адвокат обращает внимание на факт, что "следователь Сергеева, а за ней судьи Печерского суда города Киева Матийчук и Волк, видят признаки государственной измены в принятии руководством государства мероприятий по защите национальных интересов!".

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна "признать собственную провокацию в Керченском проливе": в Совфеде РФ назвали условие возврата захваченных оккупантами украинских кораблей

Источник: https://censor.net.ua/n3157846
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, продолжай, идти из Николаева в Мариуполь украинским кораблям преступление, отводить Украинские войска со своей территории - польза, что там еще в Кремле сказали?
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Это понятно. У Квартала-95 все рынки сбыта - за поребриком. Кто ещё их "Сватов" смотреть будет ? Потому они выполнят любой приказ из Москвы.
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Разгонять этот ГБР нужно к чертовой бабушке - как этот мерзавец портнов умудрился туда полный пакован своих людей завести при "сывочолом"...
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Ты не представляешь себе,этот портнов при " сывочелом" умудрился назначить президентом Украины клоуна.
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Э нет, Зелю выбрал народ Украины, а не какой-то там портнов - не того полета та птица.
А вот директора ГБР как раз назначали - типа по результатам конкурса, но конкурсы при Пете были исключительно спектаклями для лохов - победители были известны заранее.
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А мерзавец Зе умудрился Авакова завести при "сывочолом"...
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Авякян, зебилоид, зашел по квоте НФ, а Моника его за выдающиеся заслуги оставила
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Вы сраказм от сарказма отличать совсем не способны?
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Допрашивать надо бы поставивших боевую задачу, которые сейчас спрятались и уволились !
Это они должны ответить за здачу ребят в плен !!! А ребятам надо дать медали за мужество и оплатить "негамотность" командиров , пославших их в плен !!!
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Задача былаа не боевая, а бытовая - передислокация в международных водах, к которым относится Керч-Єнікальський канал, из одного НАШЕГО порта в другой, которая обыденно выполнялась пару месяцев ранее.
Псевдоним ты себе взял не по умишку.
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А разве во время войны такая передислокация не несет военные риски?
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Ну так война же не объявлена официально.
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Вот именно. Даже дипломатические отношения не разорваны. россия действует в отношении Украины по праву сильного. Можно сколько угодно кричать о международном праве, морском праве, но право сильного выше них. Корабли можно было доставить в Мариуполь и по суше без всякого риска, а так у россии была возможность нанести Украине урон - и она его нанесла. Плюс репутационные потери для нашей армии
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Медали за мужество не дают сдавшимся в плен - это нонсенс. Да, у них не было шансов и их никто не порицает, но не медалями ЗА МУЖЕСТВО же их награждать.
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Это хорошо, что ведут расследование и хорошо , что адвокат так активно защищает Петра Порошенко. Должна появиться истина в этом споре. Действительно много вопросов по необходимости переходи и всего, что спрятано под ширмой.
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Буде прикол якщо Зеленський їх посадить за грати
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Ніззя у моояків нічого спрашувать. Бо не дай бог спливе ім'я свинорилого ексгетьмана і тоді Україні не дадуть кредит, у чоловіків зникне потенція а всі жінки стануть не гарними!!!
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да, с потенцией у тебя явно напряг, да и ума не очень
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Скоро Труба і ДБР признають революцію гідності кривавим переворотом, захист Батьківщини на Сході злочином проти братнього руського народу, добробати банд формуваннями, Моторолу, Гіві, ... героями України, бандитів ДНР ЛНР захисниками мирного населення від злочинів ЗСУ. Труба твоє діло труба. При Зебілах все можливо. Вернулись без наслідків Портнови, Богатирьови.....В ВРУ шуфричі медведчуки, бойки, волошини. Всі хто розкрадав країну, привів її до зубожіння, узурпував владу, порушив Конституцію, прийняв антинародні закони 16 січня, винен в загибелі Небесної сотні, спровокував війну сьогодні при зелених повертаються до влади. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
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и что? .... с каких это пор свидетельские показания стали чем-то плохим?
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