 Госбюджет-2020: на пенсии предлагается выделить 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидии - 48 млрд грн

"Основное для нас в этом бюджете – это заложить необходимые ресурсы на развитие страны, но мы видим, что развития не будет, если человек не будет обеспечен самым необходимым", - сказал Гончарук на презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, по его словам, на пенсии правительство выделило 173 млрд грн. В частности, правительство намерено повысить пенсии одиноким пенсионерам, на выплату такой надбавки в бюджете предусмотрено 806 млн грн.
Кроме того, 48 млрд грн выделено на субсидии. "Мы хотим, чтобы субсидии от государства получали только те, кто в них нуждается", - сказал премьер.
При этом, по словам Гончарука, на сферу медицины в 2020 году правительство предусматривает 113,3 млрд грн. В частности, 1,9 млрд грн на систему экстренной помощи, где 1 млрд грн заложен на открытие отделений экстренной помощи, а 900 млн грн - на кареты скорой помощи.
"В следующем году в качестве приоритетов мы обратим свое внимание на неотложную помощь. Очень многие украинцы не доезжают в больницы. Система неэффективна", - пояснил премьер.
По его словам, в 2020 году планируют закупить 470 карет "скорой помощи" и открыть 25 отделений неотложной помощи.
Гончарук также анонсировал расширение программы "доступные лекарства".
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому. Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
а до этого брали десятками млрд.долл.
Международный Валютный Фонд одобрил выдачу кредита Польше на сумму 30 млрд. долларов. Польше эти деньги нужны в качестве меры предосторожности(2011)
Проценты мы платим два раза. Первый раз посреднику (МВФ), а второй раз собственно кредитору.
В нормальной ситуации посредник не нужен. Дешевле и проще работать напрямую с кредитором.
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
Мало того что за ним стало охотиться ФБР , так теперь ещё и МВФ требует у украинснкой власти забрать у него украденные из Привата деньги .. У зели похоже нет выхода , или он жертвует Беней, и тогда деньги будут , или не жертвует ,, тогда денег не будет , и в связи с этим , его ожидает выезд в Ростов , на пмж . В общем , Вова жёстко сел на шпагат .. !! .
фіга собі одну треть мені пенсіонеру треба содержать