 Госбюджет-2020: на пенсии предлагается выделить 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидии - 48 млрд грн

"Основное для нас в этом бюджете – это заложить необходимые ресурсы на развитие страны, но мы видим, что развития не будет, если человек не будет обеспечен самым необходимым", - сказал Гончарук на презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, по его словам, на пенсии правительство выделило 173 млрд грн. В частности, правительство намерено повысить пенсии одиноким пенсионерам, на выплату такой надбавки в бюджете предусмотрено 806 млн грн.

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Кроме того, 48 млрд грн выделено на субсидии. "Мы хотим, чтобы субсидии от государства получали только те, кто в них нуждается", - сказал премьер.

При этом, по словам Гончарука, на сферу медицины в 2020 году правительство предусматривает 113,3 млрд грн. В частности, 1,9 млрд грн на систему экстренной помощи, где 1 млрд грн заложен на открытие отделений экстренной помощи, а 900 млн грн - на кареты скорой помощи.

"В следующем году в качестве приоритетов мы обратим свое внимание на неотложную помощь. Очень многие украинцы не доезжают в больницы. Система неэффективна", - пояснил премьер.

По его словам, в 2020 году планируют закупить 470 карет "скорой помощи" и открыть 25 отделений неотложной помощи.

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Гончарук также анонсировал расширение программы "доступные лекарства".