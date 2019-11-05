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 Мининфраструктуры уволило руководителя порта "Южный" Яблунивского

Министерство инфраструктуры уволило исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" Анатолия Яблунивского.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"4 ноября 2019 года приказом Министерства инфраструктуры уволен с должности исполняющего обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Яблунивский Анатолий Николаевич", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, Яблунивский уволен согласно пункту 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины (окончание срока контракта, - ред.).

Приказ подписан министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157842
 
 
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Только рассказывал зебилам почему зе-команда еще не ворует. Просто она еще не села плотно на поток. И про порты Украины им рассказывал. Все подтверждается
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Как Яблунивский стал начальником вдруг откуда то в порту появилась работа, пошли грузы, пошла хорошая зарплата и немаленькие премии работникам. Да и в госбюджет выплаты пошли значительные. Да ведь только закон о концессии приняли и порт кому то уже пообещали по всей видимости, а тут он успешно работает и появятся вопросы к власти зачем нужен такой инвестор. Ведь инвестор не будет вкладывать деньги в и без того сверх прибыльное предприятие, а урежет зарплаты и посокращает людей.
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