 Мининфраструктуры уволило руководителя порта "Южный" Яблунивского

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"4 ноября 2019 года приказом Министерства инфраструктуры уволен с должности исполняющего обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Яблунивский Анатолий Николаевич", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, Яблунивский уволен согласно пункту 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины (окончание срока контракта, - ред.).

Приказ подписан министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры планирует построить 4 концессионные дороги, - Криклий