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Все про:Одесская область (1863) Нацполиция (10349) Полтавщина (519) разбой (231)

 Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн, - полиция

Одесские полицейские расследуют разбойное нападение на предпринимателей с Полтавщины/

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Происшествие случилось около шести часов вечера на 24 км автодороги "Киев-Одесса". Автомобиль предпринимателей, ехавших на промтоварный рынок за товаром, остановился у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами в сумме более двенадцати миллионов гривен и скрылись с места происшествия на своем автомобиле", - говорится в сообщении.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное следствие по факту разбоя продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

Источник: https://censor.net.ua/n3157840
 
 
 Топ комментарии
 
отбрасывая всю остальную хрень - ЗАЧЕМ?! имея на руках такие бабки, останавливаться у кафе на забулдыжье? кофейку захотелось?...
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Зато без кассовых аппаратов. Без договоров купли продажи. В общем оптимизировали базу налогообложения.
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Предприниматели наверное на едином налоге по первой группе.
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Я помню налет на Княжичи , первое палево .Верталетную атаку , это вообще .
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Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн

Тоже, своего рода, предприниматели. Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 7205
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Правильнее написать, не Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн., а группа известных еще с 90х годов грабителей не прекращающих свою бурную деятельность.
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Пока шелкопёры будут рассчитываться черным налом и уходить от налогов так и будет. Преступные волки не спят и ни какая полиция не поможет...
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отбрасывая всю остальную хрень - ЗАЧЕМ?! имея на руках такие бабки, останавливаться у кафе на забулдыжье? кофейку захотелось?...
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Такой был план просто,надо было остановиться,не было бы кафе остановились бы поссать в лесу
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****** - никогда не будет в Украине порядку , пока будет по-всюду ходить живой нал .
В развитых странах даже наркобароны скорее будут пользоваться криптовалютой , чем кэйсом с кэшем . Даже уже выдача з/п простым банковским чеком исчезла .
Давно уже нет нигде карманников , потому что 100-200 баксов это максимальный кэш , который можно добыть таким способом . Так ещё и нарвись на чудака , который любит нал .
Да и квартиры не обносят , бо статья тяжкая , а навару с этого - гроши . Опять же ввиду отсуствия больших объемов живого нала в обороте развитых стран . Разве что , на бесценную коллекцию по наводке могут купиться .

Единственный способ побороть такие преступления - лишить преступников "кормовой базы" , тобишь : сократить живой нал до мизерной доли .
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скорее всего, пасли "бизнеков" от самой Полтавы, а информацию о поездке слил кто-то из них самих, их окружения или родственников.
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Зато без кассовых аппаратов. Без договоров купли продажи. В общем оптимизировали базу налогообложения.
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Предприниматели наверное на едином налоге по первой группе.
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Вот это я понимаю народ к завтрашнему размещению ОВГЗ готовится.
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