 Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Происшествие случилось около шести часов вечера на 24 км автодороги "Киев-Одесса". Автомобиль предпринимателей, ехавших на промтоварный рынок за товаром, остановился у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами в сумме более двенадцати миллионов гривен и скрылись с места происшествия на своем автомобиле", - говорится в сообщении.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное следствие по факту разбоя продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.