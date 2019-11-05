 Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Происшествие случилось около шести часов вечера на 24 км автодороги "Киев-Одесса". Автомобиль предпринимателей, ехавших на промтоварный рынок за товаром, остановился у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами в сумме более двенадцати миллионов гривен и скрылись с места происшествия на своем автомобиле", - говорится в сообщении.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное следствие по факту разбоя продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.
Тоже, своего рода, предприниматели.
В развитых странах даже наркобароны скорее будут пользоваться криптовалютой , чем кэйсом с кэшем . Даже уже выдача з/п простым банковским чеком исчезла .
Давно уже нет нигде карманников , потому что 100-200 баксов это максимальный кэш , который можно добыть таким способом . Так ещё и нарвись на чудака , который любит нал .
Да и квартиры не обносят , бо статья тяжкая , а навару с этого - гроши . Опять же ввиду отсуствия больших объемов живого нала в обороте развитых стран . Разве что , на бесценную коллекцию по наводке могут купиться .
Единственный способ побороть такие преступления - лишить преступников "кормовой базы" , тобишь : сократить живой нал до мизерной доли .