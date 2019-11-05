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 Политика Украины
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Все про:референдум (1245) Слуга народа (438) Виталий Безгин (2)

 В "Слуге народа" подтвердили информацию о встрече в 16:00 по законопроектам о порядке проведения референдумов

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин опроверг информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирает срочное совещание по подготовке закона о народовластии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявил депутат в эфире телеканала "Наш", встреча, посвященная подготовке законодательных инициатив о порядке проведения референдумов в Украине, действительно назначена на 16:00 в Верховной Раде.

Безгин подтвердил время и место собрания, однако подчеркнул, что ни о каком срочном совещании, созванном президентом, речи не идет.

"Действительно, наработки в этом направлении происходят, но это никакое не срочное совещание, которое собирает президент. Действительно, будет рабочая встреча с экспертной средой, с представителями депутатского корпуса, с представителями ответственных министерств. Это будет не первая встреча по работе в данном направлении, и конечно, да, она будет касаться темы народовластия. То есть, мы предполагаем, что это будет проект с четырех-пяти законопроектов", - объяснил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков

Безгин уточнил, что на встрече будет присутствовать глава фракции "Слуга народа" Руслан Стефанчук, а также члены комитетов по вопросам организации государственной власти и цифровой трансформации, представители правительства, эксперты и общественные активисты.

Источник: https://censor.net.ua/n3157838
 
 
 Топ комментарии
 
Лохторат все 21 апреля показал.
73% в зоопарке показывать надо, а не право голоса ему давать.
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И одесская обл тоже,так это цель зелюков
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Якщо нарід обрав собі головнокомандувачем блазня, то чому не спробувати розвалити країну через плебісцид. Думаю, успіх гарантовано.
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От зараз збереться Харківська обл і оголосить рехверендум про відхід до росії.
Воно нам треба ?
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портнов випише закон так, що шпарина буде.
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"о порядке проведения референдумов"

Давайте! Как в Британии с BreShit'ом! У нас же основной л0хторат намного умнее, отцов демократии...
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Лохторат все 21 апреля показал.
73% в зоопарке показывать надо, а не право голоса ему давать.
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Якщо нарід обрав собі головнокомандувачем блазня, то чому не спробувати розвалити країну через плебісцид. Думаю, успіх гарантовано.
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Это ЗЕбилы насмотревшись телевизора выбрали монтаж, вот и получают...
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Після окупації Криму та частини Донбасу мене від слова "референдум" верне. Це ж як потрібно вивернути це гарне поняття, щоб так його спотворити?
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Хочуть щось прикрити референдумом. Наприклад капітуляцію референдумом "хто за мир"
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Насосы, смотрящие, предатели, просто идиоты. А под конец окажется, что они банальные пид...асты. Это не мое, это к Тищенко. Он на всем этом зоопарке знается. Теперь они обсуждают, как проводить в Украине референдумы.
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Ви даєте ссилку на сайт котрий немає довіри,суто - жовта преса.
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Еще раз ,ваша информация из помойного сайта, сама настоящая ложь.
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советую прогуглить авторов этого "времени" и все станет понятно...
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Да и так понятно то это утка от кацапов, не тот это сайт чтобы делать сенсации.
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единственное настораживает, вы посмотрите как кацапские прихвостни защищают зеленского,любыми методами это наводит на печальные размышления.
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Особенно, если взглянуть в новости шоу-бизнеса - там сплошная кацапскаю тусовка.
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Любопытный у вас критерий достверости информации.
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а які ще закони можно чекати від капітулянта ,як він у СБНО посадив сепара Сівоху.
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Я категорически против любых "рехверендумов".
Это чистая манипуляция в пользу организаторов этой хрени.
90% ответов зависят от " правильно" поставленного вопроса.

Например будет вопрос: "Вы за то, что бы на донбассе был мир?".
Догадываетесь какие будут ответы?
И по результатам этой муйни власть может сдавать украину галоппом.
Типа " Вы ж сами хотели!".
( Я, кстати, тоже отвечу " да", ротому что другого ответа этот вопрос не подразумевает)
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Таки блаЗЄнське бидло розвалить Україну до кінця.
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