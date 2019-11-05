 В "Слуге народа" подтвердили информацию о встрече в 16:00 по законопроектам о порядке проведения референдумов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как заявил депутат в эфире телеканала "Наш", встреча, посвященная подготовке законодательных инициатив о порядке проведения референдумов в Украине, действительно назначена на 16:00 в Верховной Раде.
Безгин подтвердил время и место собрания, однако подчеркнул, что ни о каком срочном совещании, созванном президентом, речи не идет.
"Действительно, наработки в этом направлении происходят, но это никакое не срочное совещание, которое собирает президент. Действительно, будет рабочая встреча с экспертной средой, с представителями депутатского корпуса, с представителями ответственных министерств. Это будет не первая встреча по работе в данном направлении, и конечно, да, она будет касаться темы народовластия. То есть, мы предполагаем, что это будет проект с четырех-пяти законопроектов", - объяснил нардеп.
Безгин уточнил, что на встрече будет присутствовать глава фракции "Слуга народа" Руслан Стефанчук, а также члены комитетов по вопросам организации государственной власти и цифровой трансформации, представители правительства, эксперты и общественные активисты.
Воно нам треба ?
Давайте! Как в Британии с BreShit'ом! У нас же основной л0хторат намного умнее, отцов демократии...
73% в зоопарке показывать надо, а не право голоса ему давать.
Юлія Тимошенко: Жодних законів про продаж землі без референдуму
Это чистая манипуляция в пользу организаторов этой хрени.
90% ответов зависят от " правильно" поставленного вопроса.
Например будет вопрос: "Вы за то, что бы на донбассе был мир?".
Догадываетесь какие будут ответы?
И по результатам этой муйни власть может сдавать украину галоппом.
Типа " Вы ж сами хотели!".
( Я, кстати, тоже отвечу " да", ротому что другого ответа этот вопрос не подразумевает)