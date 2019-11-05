 В "Укроборонпроме" на сегодня уже заменили ТОП-10 чиновников, - Абромавичус

Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передает Цензор.НЕТ.
"На данном этапе могу сказать, что практически ТОП-10 человек в концерне - все новые люди. Мы поменяли, конечно же, первого заместителя, руководителя юридической службы, главу службы безопасности, финансового директора. Это просто классика: когда приходишь в любую новую компанию, ты меняешь этих людей. И здесь мы ничего нового не сделали, просто нужно было их как можно быстрее поменять. Также мы поменяли координатора работы спецэкспортеров - это ключевое", - подчеркнул Абромавичус.
Он также отметил, что есть чиновники в концерне, которые спокойно воспринимают изменения, но есть и такие, кто хочет "переждать", "пересидеть" или угрожают позвонить своим кураторам в Верховную Раду или в Офис Президента. "Конечно, мое желание их уволить в разы возрастает", - отметил Абромавичус.
Кроме того, по его словам, увольнения коснулись и руководителей ключевых предприятий, где существуют очень большие проблемы, в том числе с государственным оборонным заказом (ГОЗ).
"Наибольшие проблемы у нас в бронетанковом дивизионе, и поэтому там сразу уволили генеральных директоров, которые не тянут. Я говорю о Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова, Киевском бронетанковом заводе, Житомирском бронетанковом, где есть исполняющий обязанности, и о заводе им. Малышева. Вот на этих четырех предприятиях мы в первую очередь объявили конкурс ", - сообщил гендиректор.
Сейчас номинационный комитет рассматривает кандидатуры на должности руководителей предприятий, на которых были объявлены конкурсы.
Просто чем дальше...тем будет больше...
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Мажоритарным акционером и фактическим собственником компании является Альфа-Групп Михаила Фридмана (близкого к лидеру Самопомощи Андрею Садовому - дорогого стоят его джазовые фестивали, которые щедро финансируются российским олигархом). В числе его партнеров, миноритарных акционеров компании, мы находим East Capital Айвараса Абромавичуса.