 В "Укроборонпроме" на сегодня уже заменили ТОП-10 чиновников, - Абромавичус

Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передает Цензор.НЕТ.

"На данном этапе могу сказать, что практически ТОП-10 человек в концерне - все новые люди. Мы поменяли, конечно же, первого заместителя, руководителя юридической службы, главу службы безопасности, финансового директора. Это просто классика: когда приходишь в любую новую компанию, ты меняешь этих людей. И здесь мы ничего нового не сделали, просто нужно было их как можно быстрее поменять. Также мы поменяли координатора работы спецэкспортеров - это ключевое", - подчеркнул Абромавичус.

Он также отметил, что есть чиновники в концерне, которые спокойно воспринимают изменения, но есть и такие, кто хочет "переждать", "пересидеть" или угрожают позвонить своим кураторам в Верховную Раду или в Офис Президента. "Конечно, мое желание их уволить в разы возрастает", - отметил Абромавичус.

Кроме того, по его словам, увольнения коснулись и руководителей ключевых предприятий, где существуют очень большие проблемы, в том числе с государственным оборонным заказом (ГОЗ).

"Наибольшие проблемы у нас в бронетанковом дивизионе, и поэтому там сразу уволили генеральных директоров, которые не тянут. Я говорю о Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова, Киевском бронетанковом заводе, Житомирском бронетанковом, где есть исполняющий обязанности, и о заводе им. Малышева. Вот на этих четырех предприятиях мы в первую очередь объявили конкурс ", - сообщил гендиректор.

Сейчас номинационный комитет рассматривает кандидатуры на должности руководителей предприятий, на которых были объявлены конкурсы.

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