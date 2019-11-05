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 В "Укроборонпроме" на сегодня уже заменили ТОП-10 чиновников, - Абромавичус

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил, что в концерне на сегодня уже заменили ТОП-10 должностных лиц.

Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передает Цензор.НЕТ.

"На данном этапе могу сказать, что практически ТОП-10 человек в концерне - все новые люди. Мы поменяли, конечно же, первого заместителя, руководителя юридической службы, главу службы безопасности, финансового директора. Это просто классика: когда приходишь в любую новую компанию, ты меняешь этих людей. И здесь мы ничего нового не сделали, просто нужно было их как можно быстрее поменять. Также мы поменяли координатора работы спецэкспортеров - это ключевое", - подчеркнул Абромавичус.

Он также отметил, что есть чиновники в концерне, которые спокойно воспринимают изменения, но есть и такие, кто хочет "переждать", "пересидеть" или угрожают позвонить своим кураторам в Верховную Раду или в Офис Президента. "Конечно, мое желание их уволить в разы возрастает", - отметил Абромавичус.

Кроме того, по его словам, увольнения коснулись и руководителей ключевых предприятий, где существуют очень большие проблемы, в том числе с государственным оборонным заказом (ГОЗ).

"Наибольшие проблемы у нас в бронетанковом дивизионе, и поэтому там сразу уволили генеральных директоров, которые не тянут. Я говорю о Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова, Киевском бронетанковом заводе, Житомирском бронетанковом, где есть исполняющий обязанности, и о заводе им. Малышева. Вот на этих четырех предприятиях мы в первую очередь объявили конкурс ", - сообщил гендиректор.

Сейчас номинационный комитет рассматривает кандидатуры на должности руководителей предприятий, на которых были объявлены конкурсы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас возбуждены 583 уголовных дела в отношении участников концерна "Укроборонпром", - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3157837
 
 
 Топ комментарии
 
Замінили на ТОП-10 клоунів? Прикольно. В "Укроборонпроме" на сегодня уже заменили ТОП-10 чиновников, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 1421
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Откуда такая уверенность？ чел имеющий офшоры открытые с целью уменьшения налогов...чел который способствовал выводу денег из привата на свои офшоры....уже не модет быть честным...это аксиома..
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Закусувати не пробував?
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Ну так 100 дней еще не прошло, чтобы отчитываться про "реформы". А так хоть койки переставили, персонал освежили и отчитались сразу.
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Чуть не написал "освежевали"... по Фрейду...
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А где же деньги？ новый топ-10 тоже усиленно ворует？
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Сторонники нового президента доказывают, что Зе-команда не ворует. Я согласен на все 100%. Но с оговоркой "пока не ворует". Все просто. Для того чтобы начать воровать, надо перераспределить и "сесть" на потоки. И команда шута сейчас активно этим и занимается. Кадровые смены в "Укроборонпроме" таможне, администрации морских портов Украины это и есть перераспределение финансовых потоков. Причем самых лакомых "кусочков"
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Да воруют они...с первого дня воруют...
Просто чем дальше...тем будет больше...
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Несомненео что в окружении Зеленского есть и будут казнокрды, но это не тот случай, когда сам Президент воровал и давал повод остальным это делать.
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Откуда такая уверенность？ чел имеющий офшоры открытые с целью уменьшения налогов...чел который способствовал выводу денег из привата на свои офшоры....уже не модет быть честным...это аксиома..
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Я бы не стал так расписываться. Ни за кого. Украина уже видела и "честного" директора и "правильного" банкира и "крепкого" хозяйственника. В ближайшее время мы все увидим. Депутат Ткаченко на Трухановом острове это только запевка
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Он воровал из бюджета налоги, когда шел в президенты, он зарабатывал используя страну-агрессор, он поносил худшими словами свою страну, он устроил повальное кумовство в правительстве, он обманывал всё время за время предвыборной компании. С чего это он сейчас станет честным и порядочным? Может вы опять его спутали с Голобородько?
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Четыре склада во время войны было взорвано Свыней и подельниками .Будите расследовать ?
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Нахер нам замены,их сажать нужно,замена - это не работа,это аферизм.
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Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
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14 февраля 2015 года в Хозяйственном суде Киевской области, по заявлению первого заместителя Прокурора Киевской области (Грабец) начато рассмотрение по делу №911/541/15 и 16 февраля по делу №911/542/15, в котором в интересах Государства, обвиняющая сторона просит расторгнуть договор о предоставлении лестных участков частным предприятиям «Лебедивский лесовичок» и «Лебедивский лесовичок плюс» в связи с нарушением условий эксплуатации этих участков и неправомерности Решений, по которому эти земли были переданы в эксплуатацию.
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua
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Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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X5 Retail group - вторая по величине РОССИЙСКАЯ мультиформатная продуктовая розничная компания, участвует в российских государственных тендерах, контрагент Минобороны, ФСБ, МВД, ФСИН РФ.
Мажоритарным акционером и фактическим собственником компании является Альфа-Групп Михаила Фридмана (близкого к лидеру Самопомощи Андрею Садовому - дорогого стоят его джазовые фестивали, которые щедро финансируются российским олигархом). В числе его партнеров, миноритарных акционеров компании, мы находим East Capital Айвараса Абромавичуса.
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ни хрена себе, сумашедшие результаты за полгода правления))))
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За пол года всё что смогла зелёная сопля уволить десять человек? Потужно!
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