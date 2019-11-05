EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  791  20
Материалы по теме:
Все про:боевик (16493) Донбасс (19842) потери (1713)

 За неделю потери врага на Донбассе составили шесть человек, - ИС

В период с 29 октября по 5 ноября подтвержденные потери противника на Донбассе составили шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке "Информационного сопротивления".

"В период с 29 октября по 5 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили шесть человек: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальмиусское) один военнослужащий, 9 ОМСП (Новоазовск) два военнослужащих, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевск) два военнослужащих, 7 ОМСБр (Брянка) один военнослужащий", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В октябре потери российских наемников на Донбассе составили 96 человек, из них 33 - безвозвратные, - штаб ОС

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3157836
 
   
 Топ комментарии
 
забрасывайте их передовую водкой- будет тихо,как на кладбище...
 показать весь комментарий
 
Всім зашквареним їхтамнетутям - міцного здоров'я, скаженої турбоерекції та карколомних пригод у статевому житті! За тиждень втрати ворога на Донбасі становлять шість осіб, - ІС - Цензор.НЕТ 3294
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Воно то чудово, але де там ІС "воєннослужащіх" побачив? Це терористи і бандюки.
 показать весь комментарий
 
Та до сраки як вони себе називають, головне що ми їх називаємо трупами.
 показать весь комментарий
 
 
Е! Не скажіть! Відчуйте різницю від повідомлення у газеті: "трупи шістьох терористів" і "трупи шістьох військовослужбовців". Відчуваєте?
 показать весь комментарий
 
Со смеху что ли подохли...глядя на разведение？
 показать весь комментарий
 
забрасывайте их передовую водкой- будет тихо,как на кладбище...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Информационное сопротивление все знает. Вся информация из сепарских профилей вконтакте. Созданных самим "сопротивлением". Главное чтобы песики бабки продолжали платить.
 показать весь комментарий
 
хорошая новость на фоне общей чернухи...
 показать весь комментарий
 
 
Большинство местных травится суррогатом - алкоголя.
 показать весь комментарий
 
Это перепечатка сепарской новости из Вконакте ополчения. Называйте вещи своими именами.
 показать весь комментарий
 
здесь нужно давать информацию
на каком расстоянии от окопов погибли херои
 показать весь комментарий
 
да, лучше чтобы все и подальше от окопов!
 показать весь комментарий
 
 
Всім зашквареним їхтамнетутям - міцного здоров'я, скаженої турбоерекції та карколомних пригод у статевому житті!
 показать весь комментарий
 
 
Маловато, бажаємо більше бачити рогатих у пеклі!!!!
 показать весь комментарий
 
Олександр Миронюк на прізвисько "Мирон" був ліквідований 4 листопада поточного року. Сам він родом з міста Голубівка Луганській області. Воював в кіровському "батальйоні" (місто Кіровськ, Росія), тому точна інформація про місце народження невідома. Народився 1 лютого 1971 року. "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", - написав Штефан Штірлиць.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх