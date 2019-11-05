 За неделю потери врага на Донбассе составили шесть человек, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке "Информационного сопротивления".

"В период с 29 октября по 5 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили шесть человек: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальмиусское) один военнослужащий, 9 ОМСП (Новоазовск) два военнослужащих, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевск) два военнослужащих, 7 ОМСБр (Брянка) один военнослужащий", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.