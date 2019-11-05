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 Политика Украины, Общество
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Все про:воровство (568) Укрзализныця (1734) топливо (471)

 "Укрзализныця" перестанет хранить топливо на складах, чтобы его не разворовывали во время хранения, - Кравцов

В "Укрзализныце" решили бороться с кражей топлива. Его планируют не хранить на складах, а сразу доставлять заправлять локомотивы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Что хотим сделать: новую экспериментальную цепочку. Чтобы грузить горючее не на склад, а в бензовоз и потом - сразу в локомотив. Причина банальна: чтобы его не разворовывали во время перемещения и хранения", - сообщил Кравцов.

По его словам, поставщик согласился отгружать дизтопливо не в цистернах на склады, а в автозаправщиках в депо.

"Думаю, такой "поворот" в логистической цепочке ставит заслон расхитителям", - отметил Кравцов.

"Сейчас планируем ежесуточно во вращающемся локомотивном депо в Запорожье экипировать таким образом 6 локомотивов: поровну магистральные и маневровые. Если пилотный проект себя оправдает, распространим это и на другие депо. Потенциально речь идет о сэкономленные сотни миллионов гривен в год", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов, - Кравцов

Укрзализныця перестанет хранить топливо на складах, чтобы его не разворовывали во время хранения, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157834
 
 
 Топ комментарии
 
А с воровством бороться не пробовали? Хотя, наверняка, воруют свои же с "укржелезки"
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А самі машиністи вже перестали соляру зливати?
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А на пустующих складах будете выращивать грибы. А то как то не симпатично, когда они в вагонах прорастают.
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Звичайно, тепловози будуть підїзджати до бензоколонок і заправлятися. "Укрзализныця" перестанет хранить топливо на складах, чтобы его не разворовывали во время хранения, - Кравцов - Цензор.НЕТ 4524
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А с воровством бороться не пробовали? Хотя, наверняка, воруют свои же с "укржелезки"
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Ждем когда остаток Яценюка - Кравцов предложит Банкам перестать хранить деньги, чтоб деньги тоже не разворовывали!
Идиот!

"Укрзалізниця" перестане зберігати паливо на складах, щоб його не розкрадали під час зберігання, - Кравцов - Цензор.НЕТ 2020
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"Чтобы грузить горючее не на склад, а в бензовоз и потом - сразу в локомотив. Причина банальна: чтобы его не разворовывали во время перемещения и хранения"

Нужно и на склады по кассовому аппарату...

"Укрзализныця" перестанет хранить топливо на складах, чтобы его не разворовывали во время хранения, - Кравцов - Цензор.НЕТ 3222
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А самі машиністи вже перестали соляру зливати?
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У нас, например, главный слив дизелюхи- всегда был именно в тепловозном депо.
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А на пустующих складах будете выращивать грибы. А то как то не симпатично, когда они в вагонах прорастают.
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то бишь, лицензирование складов и отслеживание всей цепочки на уровне каждого чиха (слива) в чудесной электронной системе налоговой уже не помогает?
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Так,что нет у вас методов против Кости Сапрыкина (С)
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Почему не воруют у поставщиков - потому что частный бизнес. В этом направлении и надо идти
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"Всьо вакруг народнає, всьо вакруг майо... "
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воруют везде. всё зависит от желания бороться с воровством.
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Про электронные датчики, удаленные системы учета ГСМ, на УЗ еще не слышали.
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правильно!...все надо хранить в офшорах!))
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Решили бороться с кражей. До этого не решались. Вопрс склько сот млн украли у народа?
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за 30 лет очень много
и интересно что правители и менеджмент сами в этом участвовали - в том числе пецриот особенно ))
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А может сразу локомотивы на заправку подгонять на НПЗ ? А может НПЗ построить при локдепо ? А может перевести локомотивы на ядреное топливо ? Тогда точно воровать не выйдет...Новаторы - реформаторы, блин.
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