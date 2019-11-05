 "Укрзализныця" перестанет хранить топливо на складах, чтобы его не разворовывали во время хранения, - Кравцов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Что хотим сделать: новую экспериментальную цепочку. Чтобы грузить горючее не на склад, а в бензовоз и потом - сразу в локомотив. Причина банальна: чтобы его не разворовывали во время перемещения и хранения", - сообщил Кравцов.

По его словам, поставщик согласился отгружать дизтопливо не в цистернах на склады, а в автозаправщиках в депо.

"Думаю, такой "поворот" в логистической цепочке ставит заслон расхитителям", - отметил Кравцов.

"Сейчас планируем ежесуточно во вращающемся локомотивном депо в Запорожье экипировать таким образом 6 локомотивов: поровну магистральные и маневровые. Если пилотный проект себя оправдает, распространим это и на другие депо. Потенциально речь идет о сэкономленные сотни миллионов гривен в год", - подытожил он.

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