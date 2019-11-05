 ГБР и СБУ проводят обыски в горсовете Ужгорода

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение горсовета в Facebook.
Отмечается, что обыски проводят по делу о выделении земельных участков Ужгородским городским советом минувшего созыва в 2014 году.
"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - говорится в сообщении.
Вышли все на улицы, я предупредил еще несколько месяцев назад, власть и СМИ промедлила, дети продолжают погибать, это звезда или эти "гости" так жрут, на мне сидят и говорят со мной, объясняют что мы для них как рыба.
Вышли на улицы и начали отбивать голову Зеленскому, Путину, Трампу, Франциску, Гончаруку, Рябошапке, Порошенко. Этих людей я ставил в известность сотни раз. Дети погибли, власть продолжает молчать хоть всё знает обо мне.