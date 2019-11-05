 ГБР и СБУ проводят обыски в горсовете Ужгорода

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение горсовета в Facebook.

Отмечается, что обыски проводят по делу о выделении земельных участков Ужгородским городским советом минувшего созыва в 2014 году.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - говорится в сообщении.

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