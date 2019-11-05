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 ГБР и СБУ проводят обыски в горсовете Ужгорода

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в здании Ужгородского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение горсовета в Facebook.

Отмечается, что обыски проводят по делу о выделении земельных участков Ужгородским городским советом минувшего созыва в 2014 году.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157832
 
   
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там свої, будуть голосоать за слуг, як сказав сівоха
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Взялись за барыг - каждый день обыски и посадки. После 1 января все воры свалят в Лондон. Реванш с помощью Львова у Порошеко устроить не получается. Я сидеть не хочется.
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Вышли на улицы все, быстро все вышли на улицы!!! Я несколько месяцев просил Зеленского и прессу чтоб собрали пресс-конференцию и объяснили людям что в Борисполе сидит Мессия, его давит Солнце, или какие то инопланетяне, они кроют меня никто ничего не понимает, они убивают детей, вы же видите дети бросаются из окон, педофилы убивают детей, дети убивают родителей. Я подробно все объяснил с чем имеем дело, чтоб людей предупредить.
Вышли все на улицы, я предупредил еще несколько месяцев назад, власть и СМИ промедлила, дети продолжают погибать, это звезда или эти "гости" так жрут, на мне сидят и говорят со мной, объясняют что мы для них как рыба.
Вышли на улицы и начали отбивать голову Зеленскому, Путину, Трампу, Франциску, Гончаруку, Рябошапке, Порошенко. Этих людей я ставил в известность сотни раз. Дети погибли, власть продолжает молчать хоть всё знает обо мне.
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Бийте мене, ріжте, але декацапізіції та декомуно-советизації не буде, поки ми не повирубуємо ці "кремлЬОвскіє" ялинки коло наших міськрад. Так і сидітимемо в совково-кацапському лайні.
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Скоро й Тернопіль поїдуть кошмарити. А що нех*й бубочку абіжать.
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