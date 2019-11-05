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 Политика Украины, Экономика
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 2020 год станет для Украины подготовительным к экономическому прыжку, - Гончарук

2020 год должен стать для Украины годом подготовки к "экономическому прыжку".

Об этом 4 ноября в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы ожидаем, что... этот год – год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий год – это год для Украины подготовки к экономическому прыжку. То есть у нас фактически в следующем году должна запуститься украинская экономика. Должны стремительно появиться рабочие места, новые производства, мы должны забыть, что такое коррупция, мы должны забыть, что такое контрабанда как системное явление, рейдерство и так далее", – сказал он.

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Гончарук подчеркнул, что это сложные задачи, но правительство к ним готово.

Источник: https://censor.net.ua/n3157830
 
   
 Топ комментарии
 
Этот парень что-то курит. Грибы, наверное.
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Це зроблять разом реінтегровані території днр-линири....!!!! ...Епать копать...ну нас і сурпризи ждуть...Ще будем ридать за баригою петром.
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самокатний мрійник. тут экономический кризис на носу, а у него прорыв
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Есть в идиоте дух отваги,
присущей именно ему,
способна глупость на зигзаги,
недостижимые уму.
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Ну почемуже маленький, целый премьер ☝️😉
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Остап Сулейман Берта Мария Бендер-Бей отдыхает .
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год инвентаризации и кадрового обновления

Да уж кадровое обновление, трускавецкие дибилы, Бенины старые подельники, квартальные клоуны, сепарня..обновили ЗЕбилы. Теперь осталось ждать только прорыва..в Таёжный союз ЗЕбилы прорываюца, а воинственное меньшинство видити ли не даёт.
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