 2020 год станет для Украины подготовительным к экономическому прыжку, - Гончарук

Об этом 4 ноября в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы ожидаем, что... этот год – год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий год – это год для Украины подготовки к экономическому прыжку. То есть у нас фактически в следующем году должна запуститься украинская экономика. Должны стремительно появиться рабочие места, новые производства, мы должны забыть, что такое коррупция, мы должны забыть, что такое контрабанда как системное явление, рейдерство и так далее", – сказал он.
Гончарук подчеркнул, что это сложные задачи, но правительство к ним готово.
присущей именно ему,
способна глупость на зигзаги,
недостижимые уму.
Да уж кадровое обновление, трускавецкие дибилы, Бенины старые подельники, квартальные клоуны, сепарня..обновили ЗЕбилы. Теперь осталось ждать только прорыва..в Таёжный союз ЗЕбилы прорываюца, а воинственное меньшинство видити ли не даёт.