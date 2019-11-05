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 Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров

Визит депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева в Луганскую область нельзя воспринимать как "какое-то досадное и мелочное событие".

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Чубарова, незаконное пребывание депутата Государственной Думы России Алексея Журавлева на неконтролируемой части суверенной территории Украины не должно восприниматься украинскими политиками как какое-то досадное и мелочное событие.

Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров 01

Чубаров отметил, что ситуация очень схожа с крымскими событиями в феврале-марте 2014 года.

"Среди тех, кто одновременно с российскими военными, как воронье слетелись на крымскую землю, были депутаты Госдумы РФ, в числе которых был и Алексей Журавлев", - сообщил он.

Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров 02
Фото: Чубаров/Facebook

Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным визитом депутата  Журавлева в Золотое-5 на оккупированную часть Луганской области.

Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров 03

Источник: https://censor.net.ua/n3157829
 
   
 Топ комментарии
 
Чи порушена кримінальна справа проти нього? Ряба шапка, аууу.
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пане Чубаров, у блаЗЄнського вілла в Італії. Під захистом НАТО. Їй нічого не загрожує.
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Предлагаю переделать смотрящий в усопший. Я скорбеть буду... В черных джинсах на работу пойду.
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Чи порушена кримінальна справа проти нього? Ряба шапка, аууу.
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пане Чубаров, у блаЗЄнського вілла в Італії. Під захистом НАТО. Їй нічого не загрожує.
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......они уже и СОВЕСТЬ и УМ потеряли !!! их тут нет (((((
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сепарка аж рота відкрила ,хозяїн приїхав печеньку дасть!
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чего вы возмущаетесь ? сами же пригласили . А в общем это нормальный поступок мужика , он же вас имеет а не вы его .
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Як не кацап-так «пасасать і паимєть». Ви є справжні латентні *********.
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Всегда удивляла логика обитателей концлагеря под названием РФ. Активный ***** - это крутой мужик, образец для подражания, а пассивный - петух, опущенный. То что "крутой мужик" и есть пид@р, в голову не приходило?
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какая же это только мразь проклятая... он УКРАИНУ так ненавидит ***** что с трусов вылазит вместе с глазами с орбит когда на своих говно*****ских полит шоу обсуждают нашу страну. мразь редкая....да пожалуй они все там мрази и подонки поголовно....((
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Не успели войска развести уже депутаты Госдуры пожаловали. А шо дальше замыслили у нашего генералиссимуса? Шо будем теперь отводить шоб депутаты РФ и Моторылы гуляли по Киеву?
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