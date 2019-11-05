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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (677) Минфин (1290) Маркарова (84)

 Проект госбюджета-2020 ко второму чтению будет существенно изменен, - Маркарова

Пересмотр проекта госбюджета на 2020 год произойдет из-за нового макропрогноза и новой законодательной базы вместе с депутатскими предложениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ЭП" заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - рассказала Маркарова.

По мнению министра, вышеуказанные законодательные инициативы будут имплементироваться в течение года, но в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост.

Маркарова считает, что Международный валютный фонд не "забракует" проект госбюджета из-за озвученных плановых показателей роста ВВП.

"5-7% (роста ВВП. - Ред.) - наша цель... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривни. Мы уже видим, что курс будет крепче", - заявила Маркарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении. За него проголосовало 255 депутатов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что доработанный проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обновленный проект бюджета-2020 внесут в ВР для второго чтения до 3 ноября, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/n3157827
 
 
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Маркарова считает, что Международный валютный фонд не "забракует" проект госбюджета из-за озвученных плановых показателей роста ВВП.
Задолбало это оглядывание одобрит барин или нет
Источник: https://censor.net.ua/n3157827
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ну да - проще же взять в долг под 18% годовых, а не под 3%.
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Проект госбюджета-2020 ко второму чтению будет существенно изменен, - Маркарова - Цензор.НЕТ 178Пацана не обидьте , где оно харчеватся будет ?
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Эта схематозница порохоботка должна сидеть на скамье подсудимых,а не в министерском кресле.
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а порохобот блаЗЄнський? Він же чомусь засів у кріслі президента, пане "прокураторе" Проєкт держбюджету-2020 до другого читання буде істотно змінений, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9547
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если ее посадят на скамью подсудимых, то в нынешнем правительстве не останется ВООБЩЕ никого, кто мог бы хоть как-то циферки складывать.
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МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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