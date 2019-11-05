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Все про:уголовное дело (2313) Укроборонпром (807) Абромавичус (449)

 Сейчас возбуждены 583 уголовных дела в отношении участников концерна "Укроборонпром", - Абромавичус

В отношении участников концерна "Укроборонпром" на сегодня возбуждено 583 уголовных производства, что значительно усложняет развитие компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформ" рассказал генеральный директор компании Айварас Абромавичус.

"Компанию "Укроборонпром" регулярно упоминают в разного рода уголовных производствах. То есть в обществе эта компания, конечно, ассоциируется со скандальностью, с непрозрачностью, с криминальными нарушениями и др. И, к сожалению, наши враги это тоже регулярно используют против нас, когда мы выступаем соперниками в различных тендерах на иностранных рынках и хотим продать свою продукцию", - отметил Абромавичус.

По его словам, статьи, которые печатаются в Украине, переводятся на испанский, арабский, другие языки, и это существенно усложняет работу спецэкспортеров, отдельных компаний. 

"Сейчас есть 583 уголовных производства в отношении участников концерна. Но, к сожалению, чаще всего упоминается как раз название самого "Укроборонпрома", - добавил Абромавичус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157822
 
   
 Топ комментарии
 
Чуб русак горит от Порохо, и Пастора... ха ха ха
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возбуждены 583 уголовных дела..

Видимо за каждое возбужденное премия положена. Возбуждают тысячами, садят единицы. Бриллиантовые прокуроры - честнейшие люди оказались... и тп
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это девиз порохобота? .. так завещал великий Порошенко
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Пока не сидит Свыня и Турчинов , это пустой звон .Матиус , Луценко вы их из Лондона не вытащите
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Чуб русак горит от Порохо, и Пастора... ха ха ха
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Козлина , рамсы попутало ? Шо один торгует с парашей шо другой .
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Так можливо не потрібно голосити про ці справи на кожному кроці, якщо вони підривають озброєння нашої армії ?
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Бедненький, так тяжело руководить, когда мало откатов .
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возбуждены 583 уголовных дела..

Видимо за каждое возбужденное премия положена. Возбуждают тысячами, садят единицы. Бриллиантовые прокуроры - честнейшие люди оказались... и тп
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