 В "Укроборонпроме" средняя зарплата колеблется от 3,5 до 59 тыс. грн, - Абромавичус

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь достаточно большая разница, в зависимости от предприятия. Например, возьмем КБ "Луч". Когда я его посещал, узнал, что средняя зарплата там 59 тыс. грн. А самая маленькая из всех, что я видел, на Харьковском авиационном заводе, поскольку он в стадии банкротства уже много лет. У него задолженность там перед кредиторами, перед коллективом 3,5 млрд гривен. Там средняя зарплата около 3,5 тыс. грн", - отметил Абромавичус.

По его мнению, ситуацию может исправить рост продаж продукции "Укроборонпрома".

"Только с ростом выручки можно гарантировать людям повышение зарплаты. Ведь сейчас из-за отсутствия средств на модернизацию, из-за довольно несовременных управленческих подходов, мы имеем ситуацию, когда средняя выручка на сотрудника составляет около 16 тыс. долларов в год. В то же время средняя по рынку в мире в этом секторе - 365 тысяч долларов", - сказал Абромавичус.

Кроме низкой производительности труда и несовременных управленческих подходов ситуацию также усложняет отсутствие стабильного заказ на предприятиях концерна. Это приводит к увольнениям специалистов, которых потом очень сложно вернуть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Абромавичус получил доступ к гостайне