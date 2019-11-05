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Все про:зарплата (1917) Укроборонпром (807) Абромавичус (449)

 В "Укроборонпроме" средняя зарплата колеблется от 3,5 до 59 тыс. грн, - Абромавичус

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус рассказал, что на предприятиях госконцерна средняя зарплата колеблется от 3,5 до 59 тыс. грн в месяц.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь достаточно большая разница, в зависимости от предприятия. Например, возьмем КБ "Луч". Когда я его посещал, узнал, что средняя зарплата там 59 тыс. грн. А самая маленькая из всех, что я видел, на Харьковском авиационном заводе, поскольку он в стадии банкротства уже много лет. У него задолженность там перед кредиторами, перед коллективом 3,5 млрд гривен. Там средняя зарплата около 3,5 тыс. грн", - отметил Абромавичус.

По его мнению, ситуацию может исправить рост продаж продукции "Укроборонпрома".

"Только с ростом выручки можно гарантировать людям повышение зарплаты. Ведь сейчас из-за отсутствия средств на модернизацию, из-за довольно несовременных управленческих подходов, мы имеем ситуацию, когда средняя выручка на сотрудника составляет около 16 тыс. долларов в год. В то же время средняя по рынку в мире в этом секторе - 365 тысяч долларов", - сказал Абромавичус.

Кроме низкой производительности труда и несовременных управленческих подходов ситуацию также усложняет отсутствие стабильного заказ на предприятиях концерна. Это приводит к увольнениям специалистов, которых потом очень сложно вернуть.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157821
 
 
 Топ комментарии
 
Я їм капусту, мій кум - м"ясо, а в середньому ми їмо голубці. В "Укроборонпроме" средняя зарплата колеблется от 3,5 до 59 тыс. грн, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5935
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средняя температура по больнице: один в подвале остывает, а другой в горячке ... средняя 36,6.
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Я їм капусту, мій кум - м"ясо, а в середньому ми їмо голубці.
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вы менайтесь - по четным он есть мясо - по нечетным - капусту - можно и так - ну это как вариант))
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Когда говорят о необычных видах казни, часто вспоминают существовавший в древности в Азии удивительный метод расправы с осуждённым - казнь варёным мясом.
Описание казни
«Мясному» наказанию подвергались воры, обкрадывавшие уличных торговцев едой. Приговорённого к смерти преступника сажали в тесную клетку, где он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и начинали обильно кормить. Однако меню было на редкость однообразным. На завтрак, обед и ужин человек получал только отварную говядину без соли. Причём палачи стремились выбирать лучшие, на первый взгляд, куски мяса, удаляя жилы, кости и жир. Питание осуждённого не приводило к большим расходам для государственной казны, поскольку продолжалось всего лишь 20-30 дней. У жертвы распухал живот, она корчилась и умирала в муках. Когда труп выволакивали из клетки, от него исходило ужасное зловоние, смешанное со специфическим «ацетоновым» запахом. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://weekend.rambler.ru/read/41661553/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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У Вас не вышло сделать из меня вегетарианца. Но попытка засчитана.
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Вкуснятина! Жаль, что сейчас страна обеднела, и казнить приговоренного можно только капустой. И то сырой.
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Не треба скіглити - в Наросії усе добре.
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Для вас сделают исключение. Поскольку вы не вегетарианец. Завидую вам.
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Как вы правы! Иногда в комментариях можно прочитать предсмертный бред...
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одно балабольство - говорить они умеют - сколько уже времени прошло - где результаты?
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средняя температура по больнице: один в подвале остывает, а другой в горячке ... средняя 36,6.
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Всьо краде Юлька-вароффка. А хто ж іще?
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та да вон европейцы и спрашивают где 15 млрд петя рошен дел🤣🤣дякуемо тоби
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то есть есть и меньше 3, 5 тысяч??????????????
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при том, что минимальная на сегодня - почти 4200)))
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Что действительно в КБ Луч у рядовых инженеров зарплата 2000 баксов?
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Брехня. Не знаете Абромявичуса? Трепло, как и другие. Видите ли, он специально объехал предприятия, чтобы узнать зарплату. Заботливый какой.
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Прикинь. Так, конструкторам та інженерам там гарно платять.
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В ХХ-цеху средний возраст-70лет. А когда понадобился сварной,то не могли
найти.Последний перешёл улицу и стал грузчиком на базаре.
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Середня по Укроборонпрому (як середня температура по лікарні) 31250 гривень.
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Берут рабочего с зарплатой 5-7 тыс и топ менеджеров у которых сотни тысяч только официально, вот и получается средняя зарплата.
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Середня коливається від 3500 до 59000... Це він взагалі що мав на увазі? 3500 середня в електрика,а 59000 середня в директора? Бо загалом тоді середня в них на двох повинна бути 31250! Де вас взагалі таких розумних рєхворматороф набрали? В "Укроборонпроме" средняя зарплата колеблется от 3,5 до 59 тыс. грн, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8082
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редкой души реформаторы: "несерьезная эпидемия","управление государством вслепую" , "средняя зарплата "колеблется". не хватает еще чего-то фундаментального, типа "суммарной температуры". и эту безграмотную чушь зе-пипл "хавает"....
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Только с ростом выручки можно гарантировать людям повышение зарплатыИсточник: https://censor.net.ua/n3157821

Про Зелю молчу, но, надеюсь, Гончарук слышал про эту аксиому?
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Средняя зарплата не может быть от... и до... Это минимальная и максимальная зарплата.
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Я вообще удивляюсь кто там еще работает на Харьковском авиационном при средней 3500 которую еще и не платят вовремя.
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На Комунарі 1 інколи 3 робочі дні на тиждень. Кують зброю для України аж курява стоїть! ХАЗ і ФЕД досі дрочать на російські військові замовлення які втратили в 2014-му.
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Так это госпредприятие, там сидят деды пенсионеры и бабушка бухгалтер, заполняют четыре никому не нужных бумажки и журнал расхода чернил и промокательной бумаги.
В перерывах между заполнением - читают газету "Харьковский Коммунист".
Если не пришла зарплата - живут на пенсию, пришла зарплата - ОК, можно за чекушкой в АТБ сходить.
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цей "спеціаліст" взагалі, розуміє термін - "середня зарплата"?
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Нууу.... Більш-менш... Плюс-мінус... Черевик. Тобто лапоть звичайний ликовий. В "Укроборонпромі" середня зарплата коливається від 3,5 до 59 тис. грн, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 1984
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Учитывая то, что дубинский рассказывал, что айварис себе 18 лямове ( если не ошибаюсь) колядует, то там ннкоторые вообще в долг вкалывают, выходит.
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впервые слышу, чтобы средняя зарплата 'колебалась'. Народ за буратин держат в этой чудной стране.
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KMW зарплати взагалі захмарні, тому й Леопардів той же Бундесвер може собі дозволити ледве пару сотень
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Как может колебаться среднее значение, дегенерат?
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Середня зарплата - це середнє арифметичне значення між максимальною і мінімальною, показники яких привязані до якогось моменту часу.
Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
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Хоча середнє значення часто використовують для опису центральних тенденцій, слід розуміти, що така характеристика не є надійною, оскільки суттєво залежить від граничних значень (значення, що суттєво відрізняються від більшості значень). Особливо, для асиметричних розподілів, наприклад, такого як розподіл доходів[en], для якого дохід декількох осіб значно вищий, ніж у більшості людей, і тому арифметичне середнє не відповідає поняттю «середнього» і медіана точніше описує центральну тенденцію.
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Поки що про цього чоловіка відомо тільки те, що він Абромавічус.
Чи достатньо цього, щоб вершити великі справи в Україні?
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не озвучивайте зарплату,немцы приедут займут робочие места
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якось дивно 3,6 це наче менше мінімлки? а це неможливо! бреше ****
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Абромавічус, ти зрозумій, від тебе в Україні чекають не брехливих заяв про середню зарплату.
А середню зарплату підраховуй окремо для тих, в кого вона коливається навколо значення 100 тисяч гривень і окремо для тих, де коливання відбувається біля 10 тисяч гривень, з зазначенням кількості отримувачів в обох категоріях. Якщо тобі самому це не під силу, то найми когось.
Може не всі ще виїхали.
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средняя зарплата не может колебаться!

Это СРЕДНЕЕ арефметическое, точная цифра.

ДЛБ
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