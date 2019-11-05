 В "Укроборонпроме" средняя зарплата колеблется от 3,5 до 59 тыс. грн, - Абромавичус

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь достаточно большая разница, в зависимости от предприятия. Например, возьмем КБ "Луч". Когда я его посещал, узнал, что средняя зарплата там 59 тыс. грн. А самая маленькая из всех, что я видел, на Харьковском авиационном заводе, поскольку он в стадии банкротства уже много лет. У него задолженность там перед кредиторами, перед коллективом 3,5 млрд гривен. Там средняя зарплата около 3,5 тыс. грн", - отметил Абромавичус.
По его мнению, ситуацию может исправить рост продаж продукции "Укроборонпрома".
"Только с ростом выручки можно гарантировать людям повышение зарплаты. Ведь сейчас из-за отсутствия средств на модернизацию, из-за довольно несовременных управленческих подходов, мы имеем ситуацию, когда средняя выручка на сотрудника составляет около 16 тыс. долларов в год. В то же время средняя по рынку в мире в этом секторе - 365 тысяч долларов", - сказал Абромавичус.
Кроме низкой производительности труда и несовременных управленческих подходов ситуацию также усложняет отсутствие стабильного заказ на предприятиях концерна. Это приводит к увольнениям специалистов, которых потом очень сложно вернуть.
Описание казни
«Мясному» наказанию подвергались воры, обкрадывавшие уличных торговцев едой. Приговорённого к смерти преступника сажали в тесную клетку, где он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и начинали обильно кормить. Однако меню было на редкость однообразным. На завтрак, обед и ужин человек получал только отварную говядину без соли. Причём палачи стремились выбирать лучшие, на первый взгляд, куски мяса, удаляя жилы, кости и жир. Питание осуждённого не приводило к большим расходам для государственной казны, поскольку продолжалось всего лишь 20-30 дней. У жертвы распухал живот, она корчилась и умирала в муках. Когда труп выволакивали из клетки, от него исходило ужасное зловоние, смешанное со специфическим «ацетоновым» запахом. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://weekend.rambler.ru/read/41661553/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
найти.Последний перешёл улицу и стал грузчиком на базаре.
лолнет
Про Зелю молчу, но, надеюсь, Гончарук слышал про эту аксиому?
В перерывах между заполнением - читают газету "Харьковский Коммунист".
Если не пришла зарплата - живут на пенсию, пришла зарплата - ОК, можно за чекушкой в АТБ сходить.
Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
Чи достатньо цього, щоб вершити великі справи в Україні?
А середню зарплату підраховуй окремо для тих, в кого вона коливається навколо значення 100 тисяч гривень і окремо для тих, де коливання відбувається біля 10 тисяч гривень, з зазначенням кількості отримувачів в обох категоріях. Якщо тобі самому це не під силу, то найми когось.
Може не всі ще виїхали.
Это СРЕДНЕЕ арефметическое, точная цифра.
ДЛБ