EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  10138  158
Все про:Минобороны (6065) чрезвычайное положение (119)

 "Рюкзак черного дня": в Минобороны рассказали, как гражданским подготовиться на случай возникновения ЧС. ИНФОГРАФИКА

Вероятность попадания в сложную ситуацию в Украине сегодня чрезвычайно велика. Военные однозначно могут о себе позаботиться, ведь их этому учили, а вот как быть гражданским в случае возникновения ЧС рассказали в оборонном ведомстве Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Армия.Информ.

"Тревожный набор - это обобщенное название базового набора вещей, которые могут понадобиться в любой экстремальной ситуации. Этот набор, как водится, является укомплектованным рюкзаком объемом от 30 литров с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны, инструментами и пищевыми продуктами. Все вещи в тревожном рюкзаке должны быть новыми, а также не использованными в повседневном быту.

Запомните - тревожный рюкзак предназначен только для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны. Опасной зоной считают землетрясение, потоп, пожар, криминогенная ситуация, эпицентр военных действий и тому подобное. Такой рюкзак должен быть в каждой семье", -  сказано в сообщении.

Рюкзак черного дня: в Минобороны рассказали, как гражданским подготовиться на случай возникновения ЧС 01

Итак, рюкзак. 

Прежде всего, следует определиться, куда сложить тревожный набор. Как выше написано, для этой цели лучше использовать рюкзак. Представьте ситуацию, в которой придется идти пешком, а не ехать в автомобиле. Например, на дороге могут быть бесконечные пробки и надо будет продолжать эвакуацию пешим ходом, а здесь - надели рюкзак и пошли дальше.

Стоит отметить и об упаковке рюкзака. Небольшие и экспедиционные рюкзаки целесообразно укладывать не по принципу "тяжелое снизу", а распределять вес равномерно. Хорошо, если в вашем рюкзаке будет нижний отдел - "подвал" или клапан.

Размещайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что понадобится в первую очередь. Большой плюс, если рюкзак содержит накидку от дождя. Если же ее нет - обязательно приобретите. И, конечно, рюкзак должен быть качественным, чтобы не развалился после длительного ношения в тяжелых условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет

Список вещей.

А теперь рассмотрим подробнее список необходимых вещей и продуктов, которыми следует наполнить "рюкзак черного дня".

1. Копии важных документов в непромокаемой папке. Заранее сделайте копии паспортов, водительского удостоверения, документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, автомобиль и тому подобное. Документы сложите так, чтобы в случае необходимости их можно было легко достать. Желательно положить в папку фотографии родных и близких.

2. Кредитные карты и наличные деньги. У вас всегда (в любое время) должен быть определенный запас денег.

3. Дубликаты ключей от дома и авто.

4. Карта местности и доведение до сведения всех членов семьи о способе экстренной связи и месте встречи.

5. Устройства связи и доступа к информации. Небольшой радиоприемник, который позволит быть в курсе того, что происходит. К нему - запасные батарейки. Также можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством.

6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными лампочками.

7. Водонепроницаемые компас и часы.

8. Мультитул - многофункциональный инструмент, в котором спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и т.д.).

9. Нож и небольшой топорик.

10. Сигнальные средства (свисток, фальшфеер).

11. Несколько пакетов для мусора емкостью 120 л, которые могут заменить тент, если их разрезать.

12. Рулон широкой клейкой ленты.

13. Синтетический шнур, диаметром - 4-5 мм и длиной - 20 м.

14. Блокнот и карандаш.

15. Нити и иглы.

16. Аптечка первой необходимости. Количество лекарств должно быть рассчитано на оказание помощи не только себе, но и близким людям:

- бинты, лейкопластырь, йод, вата, медицинский спирт
- активированный уголь (интоксикация)
- "Парацетамол" (жаропонижающее)
- "Супрастин" (аллергия)
- "Имодиум" (диарея);
- "Фталазол" (кишечная инфекция)
- "Альбуцид" (глазные капли)
- антибиотики в порошках.
Указывайте все принятые лекарства - дозирование и способ применения. Имена и телефоны ваших врачей. Обязательно следите за сроком годности.

19. Одежда: нижнее белье (два комплекта), носки хлопчатобумажные (две пары), запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф, надежная и удобная обувь.

20. Минипалатка, коврик-пена, спальник.

21. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусочек мыла, полотенце (продаются прессованные в супермаркетах), туалетная бумага, несколько упаковок сухих носовых платков и влажных салфеток. Женщинам - средства личной гигиены. Можно также взять бритву и маникюрный набор.

22. Все необходимое для детей.

23. Посуда: котелок, фляга, ложка, чашка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик.

25. Спички (туристические) и зажигалка.

26. Запас еды на несколько дней. Все, что долго хранится, занимает мало места и можно съесть без приготовления. Питьевая вода на несколько дней, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости и леденцы.

27. Продукты:

- мясные или рыбные консервы;
- галеты;
- супы быстрого приготовления в пакетах
- если останется место - любая крупа, макароны, сухие овощные полуфабрикаты и тому подобное.

Не рекомендуется брать в тревожный рюкзак ценности, ценную ювелирку или коллекционные монеты, семейные реликвии - это лишний вес, который вас замедлит, а также привлечет внимание потенциальных грабителей или мошенников.

Источник: https://censor.net.ua/n3157819
 
   
 Топ комментарии
 
Рюкзаки купуйте виключно у Авакова. "Рюкзак черного дня": в Минобороны рассказали, как подготовиться гражданским на случай возникновения ЧС - Цензор.НЕТ 8850
 показать весь комментарий
 
Прикольная тенденция.... раньше про такое даже речи не шло
 показать весь комментарий
 
а фото Зеленского и флешку со всеми сериями " Сватов " ? "Рюкзак черного дня": в Минобороны рассказали, как подготовиться гражданским на случай возникновения ЧС - Цензор.НЕТ 4152
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ты идиот？ хотя о чем это я...єто же даже не обсуждается..
 показать весь комментарий
 
Какая подмога, окстись? У вас мирный план, развод, хитрые формулы.
 показать весь комментарий
 
 
По логике "Чрезвычайными ситуациями" в Украине должна заниматься ГСЧС МВД "Рюкзак чорного дня": в Міноборони розповіли, як підготуватися цивільним на випадок виникнення НС - Цензор.НЕТ 7713 . О какой "ЧС" говорит Министерство обороны "Рюкзак чорного дня": в Міноборони розповіли, як підготуватися цивільним на випадок виникнення НС - Цензор.НЕТ 8245. Если есть угроза агрессии со стороны Московии, так прямо и говорите. Тогда к чему эти ремонты мостов, разминирования и отвод войск в зоне ООС?
"Рюкзак чорного дня": в Міноборони розповіли, як підготуватися цивільним на випадок виникнення НС - Цензор.НЕТ 3914
 показать весь комментарий
 
 
За приЗЕдинта миру не може бути агресії мишебратьев.
 показать весь комментарий
 
А они не скажут прямо -зешобла ж сраку рвала, доказывая, что наступление кацапов при отводе войск -это фейки порохоботов...
 показать весь комментарий
 
 
зебанутые, в случае начала звиздеца, лучше держитесь от нас отдельно, в так называемой группе для опущенных, а то не ровен час...
 показать весь комментарий
 
 
Неа, просто я еще никого не убивала -не хотелось бы и начинать, хотя вы такая падаль что не жалко даже...
 показать весь комментарий
 
.....у меня уже 6 год в гараже 20 л. бензина (неприкасаемый запас) это для АВТОМОБИЛИСТОВ , знаю это опасно (летом 10 л. зимой 20 л. ) во времянке балон с газом , во дворе запас ДРОВ , в погребе МНОГО еды и винца тоже есть )))))
 показать весь комментарий
 
Гараж во дворе? Представляете, если шо-то прилетит?! Тут и бензин, и баллон с газом, а если ещё и винцо крепенькое... то дело плохо!
 показать весь комментарий
 
......да х...... с ним этим ПОГРЕБОМ и ВИНОМ , я дом утеплил и ремонт в нем сделал (((((
 показать весь комментарий
 
Странно что «когда пришёл мир», разводим войска и прошла эпоха бедности, ЗЕлино МО решило напомнить нам про «тревожный чемоданчик».. Я из Николаева и у меня для всей семьи они с 2014 года только обновляются.., а себе в свои 50 лет докупаю патроны к калашу, езжу на стрельбище, штудирую так.мед., и знаю что самый вероятный катаклизм который может быть так это орки с рашки и востока!!
 показать весь комментарий
 
 
....об ЭТОМ не пишут в соц. сетях, у кого есть легальное оружие и ТАК ВСЁ ЗНАЮТ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Могу добавить, что пз начнется с местних заворушек сепарни.Войска єрефіі вначале окружат город и будут входить уже как "миротворци", после разбоя местной сепарни, а уже потом начнут зачистку по секторам.Вначале отожмут бабло, потом антиквариат, ценние вещи, авто,и наконец потащат оборудование с заводов...Под роздачу попадут все, в том числе латентние сепари...
 показать весь комментарий
 
 
Более того, среди местной сепарни будут фсбешные провокаторы-затейники.
Последние годы фсбешная псарня особенно активизировалась, и не только в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Так вже було.Місцева сепарня при владі донбассу спочатку думала шо вона буде керувати сітуасьон.Але не так сталося як гадалося...Люмпени при гє стрічках та автоматах нішпорили по їх маєтках,забирали авто, гроши, а місцеви князьки відправивши семьи до бандеровщини, сідили по підвалах в темряві та охороняли те шо зосталося...
 показать весь комментарий
 
 
Сомневаюсь что кто-то выкинет кучу денег что весь это набор просто пылился дальнем углу.
 показать весь комментарий
 
У нас такой "рюкзачок" тоже тут есть.
Граница с рашкастаном всего в100 км. А там - танки, искандеры, мечты о величии и о "сувалкском коридоре".
 показать весь комментарий
 
 
За что благодарить? За список содержимого рюкзака или за то, что тянут страну к ситуации, когда этот рюкзак понадобится?
 показать весь комментарий
 
 
Мадам все вопроси к тем кто "за поребриком"...Местная власть как может викручивается из создавшейся ситуаци
 показать весь комментарий
 
 
Э нет, основной вопрос к зеленым капитулянтам, виляющим хвостом перед пуйлом.
 показать весь комментарий
 
 
99% из этого вам точно не понадобится, на первом же блокпосту у вас отберут топор и ножи, а с картами местности, радиоприемником, сигнальными приспособлениями и компасом - вы отлично сойдете за шпийона или корректировщика, и вас с пристратием "досмотрят". Единственное что вам понадобится - запас налички в разной валюте, еда, вода, документы и гражданская одежда - не вздумайте наряжаться в камуфляж, или военную форму - вы отлично сойдете с любого расстояния за потенциального террориста или солдата армии противника.
 показать весь комментарий
 
 
Наличку на блокпосту тоже отберут. Если не одни, так другие. А война все спишет.
 показать весь комментарий
 
 
При "агенте крымля" и "подлом барыге" "уставшие ат вайны" сидели наглыми компашками по ресторанам и кафешкам, а при миротворце-янелохе будут сидеть на тревожных рюкзачках.
И за что порохоботам такое зеленое счастье?
 показать весь комментарий
 
 
Минобороны полезло в огород МинЧС. А в эпицентре военных действий главное, это запастись памперсами.
 показать весь комментарий
 
 
6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными лампочками.
Источник: https://censor.net.ua/n3157819

В каком веке этот список составлялся?
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕлений рукзачек чорного дня)))
Как єто МІЛО!)))))
 показать весь комментарий
 
 
погана тенденція. Готуємось до пздиця.
 показать весь комментарий
 
 
Та не, то новазелена влада нехай готується до пздиця від нас .
 показать весь комментарий
 
 
Пять лет при порохе НАРОД НЕ ПУГАЛИ, а при ЗЕ ЯВНО ЗАКАЗАЛИ ОККУПАЦИЮ КАЦапам.
21-22 ноября украинская общественность объявит ЗЕ импичмент?
 показать весь комментарий
 
 
Ні. До речі, при Пороху ми вивчали як робити розтяжки, хай пробачить мій коментар наша нова безальтернативно миролюбива пейсата влада.
 показать весь комментарий
 
 
Це ж якого розміру має бути рюкзак, щоб вмістити в нього всі перелічені речі! Але думка слушна, треба бути напоготові, бо на нинішнього "голуба миру"(???), принаймні у мене, жодних сподівань. Щиро жалкую за Порошенко... з ним було спокійніше. А корупція була і буде, і нині буде навіть більше, може, тільки буде завуальованою.
 показать весь комментарий
 
 
У мене буде 40 хвилин щоб добратися до бази батальйону.
 показать весь комментарий
 
 
"Граждане! Воздушная тревога! Граждане! Спасайтесь ради Бога! Майки, трусики берите, и в убежище бегите! Занимайте лучшие места!!!"
 показать весь комментарий
 
Ти диви, як порохосрань зазбиралась, в евакуацію. Хочуть рвонути за своїми "вождями", в Лондон? Вас туди не візьмуть, рилом не вийшли.
 показать весь комментарий
 
Ты шото попутал, бот. Этож МО говорит, котрым Зе! рулит. Ты как ставленников того, кто тебе зп платит назвал???!!!
 показать весь комментарий
 
 
Dmitriy Latenko Бот бариги, 8-процентний, тобі запплати не вистачає? Пиши в Лондон))
 показать весь комментарий
 
Уаааааахххахххаххха)) "средства самообороны"(с). И шо МО предлагает каждой семье для самообороны в чрезвычайной ситуации? Ааааааааааахххаххха!!! Шото скромно умолчали😀😀😀 Лохи! Просыпайтесь, сымайте розовые очки и требуйте права приобретения и ношения оружия!!! лохииииииииииии...
 показать весь комментарий
 
 
а кто запрещал приобретение?
а в случае прихода писца кто запретит ношение?
и опять же сам по себе ствол это инструмент
а вот умение пользоватся инструментом ....
 показать весь комментарий
 
Вас поняли, Кэп! Готовим население в кацабские лагеря на сибири
 показать весь комментарий
 
 
а где карабин ,патроны..гранаты, шо суки в плен готовите?
 показать весь комментарий
 
З групами цивільних втікачів має бути обов'ясково хтось досвідчений з військових зі зброєю. І групи не мають бути великими(до 100 осіб) і маленькими(двоє). 10-30 оптимальна кількість. Рашковани за такою кількістю не будуть гонятись.
 показать весь комментарий
 
Зуби можна і не чистити, а от невеличку саперну лопатку і пляшку розпалювачем для вогну, разом з запальничкою, взяти необхідно. Каремати(теплі підстілки) теж. Щоб заночувати в лісі в холод треба:
Розвести велике вогнище на 2 години. Згорнути вугілля. На горячу землю покласти віти, потім одяг, потім лягати, вкриватись одягом, спати.
 показать весь комментарий
 
Але група має обов'язково виставляти всюношну, озброєну охорону по двоє на 2 години. Прокидатись і знову йти.
 показать весь комментарий
 
 
Але держава(волонтери) має дітей і молодих жінок евакуювати в першу чергу, передбачливо і централізовано. Бо вони складного переходу не витримають і будуть великою обузою втікачам.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх