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 МВД запустило онлайн-сервис для платных номерных знаков

Стал доступен онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, передает Цензор.НЕТ.

"В сервисных центрах МВД стал доступен новый онлайн-сервис. Теперь можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию цифр", - говорится в сообщении.

Так, в свободном доступе на сайте Главного сервисного центра МВД и сайтах всех региональных сервисных центров МВД появился перечень свободных платных номерных знаков.

Уточняется, что для удобства пользователей они сгруппированы по стоимости и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии.

"Алгоритм поиска свободных комбинаций платных номерных знаков очень прост. В зависимости от места регистрации автомобиля его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД и среди услуг выбрать "Номерные знаки: изготовление и хранение". После этого в категории "Дополнительный сервис" выбрать "Наличие платных номерных знаков". На выбор будут предложены знаки по ценовому критерию и адресам, где они есть в наличии ", - отмечают в ведомстве.

"Забронировать номерной знак пока невозможно, поэтому владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр. После этого необходимо с пакетом документов посетить сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что с собой владелец транспортного средства должен иметь те же документы, которые необходимы для регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что на сайте учреждения можно не только ознакомиться с информацией об имеющихся платных номерных знаках, а и проверить их стоимость с помощью калькулятора цен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157818
 
 
 Топ комментарии
 
его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД
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Страна в смарфоне йоптеть...услуга которая и нах не нужна 99.9999 процентам населения Украины...
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услуга для дебилов которые не могут запомнить больше 2 цифр....
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его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД
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Ооо... Це вже така могутня рєхворма, що аж в носі засвербіло, зара чхну!.. МВД запустило онлайн-сервис для платных номерных знаков - Цензор.НЕТ 5878
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Головне- не обісрись, коли чхати будеш!
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Передайте выдачу номеров вообще коммерческой структуре за тройную цену.
Будет как с поверкой счётчиков для воды: типа бесплатно, но ххрен добьёшься.
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послуга для крутеликів.
а кажуть в нас зубожіння.
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Страна в смарфоне *******...услуга которая и нах не нужна 99.9999 процентам населения Украины...
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Но деньжат отмыли...и видимо не мало...
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тепер заживемо..плять..особивий склад патрульної поліції деградує шаленими темпами а вони номера продають..
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как по мне было ВСЕГДА похер какой у меня номер !!!! даже СЕГОДНЯШНИЙ помню только ЦЫФРЫ , а букав СОВСЕМ не знаю ))))) 62-32 в суме 13 ))))) когда об этом узнал немного ОГОРЧИЛСЯ )))) но пока 12 лет тьфу-тьфу !!!
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услуга для дебилов которые не могут запомнить больше 2 цифр....
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