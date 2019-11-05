 "Нафтогаз" в Стокгольмском арбитраже будет требовать от "Газпрома" пересмотра действующего тарифа на транзит газа, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, у Украины есть право пересмотреть условия тарифа, это предусмотрено в самом контракте, а предыдущий арбитраж не рассматривал этот вопрос по существу.

В новом арбитраже мы похожим образом указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - отметил Витренко.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $11,8 млрд "плюс проценты" в качестве компенсации за потери от разницы тарифов.

"Сейчас у нас нет достаточных оснований ожидать использования украинской газотранспортной системы для транзита по окончании текущего транзитного контракта 1 января 2020. Соответственно мы обязаны начислять амортизационные расходы и расходы на обесценение в соответствии с ожиданиями прекращения транзита. Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы имеем амортизировать за 2 года, так как потом он не будет использоваться", - заявил Витренко.

По словам Витренко, и "Газпром", и Путин перед подписанием контрактов в 2009 году говорили о переходе на рыночные и экономически обоснованные тарифы. И ссылки на европейский рынок в контракт сам "Газпром" включил.

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"Ну это же не вина Украины, что условия формирования транзитных тарифов на европейском рынке предусматривают такие же подходы, которые мы используем для пересмотра тарифов", - подчеркнул Витренко.

ак сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

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