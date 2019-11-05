EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  746  10
Материалы по теме:
Все про:Газпром (2920) Нафтогаз (2765) Витренко Юрий (68)

 "Нафтогаз" в Стокгольмском арбитраже будет требовать от "Газпрома" пересмотра действующего тарифа на транзит газа, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" направила в в Стокгольмский арбитражный суд иск против российского "Газпрома" с требованием пересмотреть действующий тариф на транзит газа в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, у Украины есть право пересмотреть условия тарифа, это предусмотрено в самом контракте, а предыдущий арбитраж не рассматривал этот вопрос по существу.

В новом арбитраже мы похожим образом указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - отметил Витренко.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $11,8 млрд "плюс проценты" в качестве компенсации за потери от разницы тарифов.

"Сейчас у нас нет достаточных оснований ожидать использования украинской газотранспортной системы для транзита по окончании текущего транзитного контракта 1 января 2020. Соответственно мы обязаны начислять амортизационные расходы и расходы на обесценение в соответствии с ожиданиями прекращения транзита. Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы имеем амортизировать за 2 года, так как потом он не будет использоваться", - заявил Витренко.

По словам Витренко, и "Газпром", и Путин перед подписанием контрактов в 2009 году говорили о переходе на рыночные и экономически обоснованные тарифы. И ссылки на европейский рынок в контракт сам "Газпром" включил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" направил новые исковые требования против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, - Витренко

"Ну это же не вина Украины, что условия формирования транзитных тарифов на европейском рынке предусматривают такие же подходы, которые мы используем для пересмотра тарифов", - подчеркнул Витренко.

ак сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $3 млрд, - Витренко

Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже будет требовать от Газпрома пересмотра действующего тарифа на транзит газа, - Витренко 01
Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже будет требовать от Газпрома пересмотра действующего тарифа на транзит газа, - Витренко 02
Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже будет требовать от Газпрома пересмотра действующего тарифа на транзит газа, - Витренко 03
Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже будет требовать от Газпрома пересмотра действующего тарифа на транзит газа, - Витренко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3157816
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не все так однозначно. Большинство там здравомыслящих Есть жертвы пропаганды(не зря кацапы в первую очередь наладили вещание ) , а есть клинические идиоты (авпрочим как и везде). Не надо никаких стен, достаточно отключить воду построив водовод в Мариуполь.
 показать весь комментарий
 
 
Построить. Вот именно. Как раз с этим у Украины всегда были проблемы.)
 показать весь комментарий
 
Пацак, приведи пример, когда У "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі вимагатиме від "Газпрому" перегляду чинного тарифу на транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5067 краина что-нибудь не построила
 показать весь комментарий
 
По-моему она никогда даже не пыталась.)
 показать весь комментарий
 
Оказывается, призыв "Дави их, блд!" является универсальным.
 показать весь комментарий
 
 
Правильньій ход , учитьівая саботаж Газпрома на переговорах по транзиту.
 показать весь комментарий
 
 
в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года.Источник: https://censor.net.ua/n3157816

А кто подписывался на эти тарифы? Не Витренко с Коболевым?
 показать весь комментарий
 
Молодцы, хлопцы!
Давите их!
За доброе дело и пару миллионов премии не жалко !
 показать весь комментарий
 
 
Кремлёвские шавки кроме, как "мочить" Коболева ничего противопоставить не могут. Только истерика и рвущиеся пуканы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх