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 "Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитражный суд иск против российского "Газпрома" с требованием пересмотреть действующий тариф на транзит газа в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, у Украины есть право пересмотреть условия тарифа, это предусмотрено в самом контракте, а предыдущий арбитраж не рассматривал этот вопрос по существу.

В новом арбитраже мы похожим образом указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - отметил Витренко.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $11,8 млрд "плюс проценты" в качестве компенсации за потери от разницы тарифов.

"Сейчас у нас нет достаточных оснований ожидать использования украинской газотранспортной системы для транзита по окончании текущего транзитного контракта 1 января 2020. Соответственно мы обязаны начислять амортизационные расходы и расходы на обесценение в соответствии с ожиданиями прекращения транзита. Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы имеем амортизировать за 2 года, так как потом он не будет использоваться", - заявил Витренко.

Также "Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" $213 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение обязательств поставлять газ по контракту с марта 2018 по сентябрь 2019 года, $202 млн  (плюс проценты) компенсации за нарушение Газпромом обязательств подавать газ для транзита не меньше 110 млрд кубометров в год в период с 1 января по 12 марта 2018 и $33 млн  (плюс проценты) компенсации за несоблюдение "Газпромом" обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом.

По словам Витренко, и "Газпром", и Путин перед подписанием контрактов в 2009 году говорили о переходе на рыночные и экономически обоснованные тарифы. И ссылки на европейский рынок в контракт сам "Газпром" включил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" направил новые исковые требования против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, - Витренко

"Ну это же не вина Украины, что условия формирования транзитных тарифов на европейском рынке предусматривают такие же подходы, которые мы используем для пересмотра тарифов", - подчеркнул Витренко.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $3 млрд, - Витренко

Нафтогаз будет требовать от Газпрома $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже, - Витренко 01
Нафтогаз будет требовать от Газпрома $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже, - Витренко 02
Нафтогаз будет требовать от Газпрома $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже, - Витренко 03
Нафтогаз будет требовать от Газпрома $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже, - Витренко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3157816
 
   
 Топ комментарии
 
Правильньій ход , учитьівая саботаж Газпрома на переговорах по транзиту.
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Молодцы, хлопцы!
Давите их!
За доброе дело и пару миллионов премии не жалко !
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Оказывается, призыв "Дави их, блд!" является универсальным. Действующий договор "Нафтогаза" с "Газпромом" о тарифе на транзит газа не соответствует уровню тарифов на европейском рынке, - Витренко - Цензор.НЕТ 3700
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Не все так однозначно. Большинство там здравомыслящих Есть жертвы пропаганды(не зря кацапы в первую очередь наладили вещание ) , а есть клинические идиоты (авпрочим как и везде). Не надо никаких стен, достаточно отключить воду построив водовод в Мариуполь.
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Построить. Вот именно. Как раз с этим у Украины всегда были проблемы.)
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Пацак, приведи пример, когда У "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі вимагатиме від "Газпрому" перегляду чинного тарифу на транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5067 краина что-нибудь не построила
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По-моему она никогда даже не пыталась.)
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Потеряли 3 миллиарда в год с остатков транзита, хотя бы видимость работы создать.
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Оказывается, призыв "Дави их, блд!" является универсальным.
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Правильньій ход , учитьівая саботаж Газпрома на переговорах по транзиту.
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в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года.Источник: https://censor.net.ua/n3157816

А кто подписывался на эти тарифы? Не Витренко с Коболевым?
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Мокша, дождись решения суда, там тебе все расстолкуют
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Почему они подают в суд на то что сами подписывали? Это же нелогично.
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Потому что пацакская тупость безгранична! "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі вимагатиме від "Газпрому" перегляду чинного тарифу на транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7739
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Может это действовали условия, прописанные еще в договоре 2009 года?

Нафтогаз выиграл в судах споры о цене транзита до 2018 года.

"Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд."

Источник: https://censor.net.ua/n3157816

Теперь будут судится дальше:

"В новом арбитраже мы похожим образом указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - отметил Витренко.
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $11,8 млрд "плюс проценты" в качестве компенсации за потери от разницы тарифов."

Источник: https://censor.net.ua/n3157816
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найдите дату подачи первого иска, который был выигран.
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Молодцы, хлопцы!
Давите их!
За доброе дело и пару миллионов премии не жалко !
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Кремлёвские шавки кроме, как "мочить" Коболева ничего противопоставить не могут. Только истерика и рвущиеся пуканы.
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Требования явно завышены, Украина получает 2,5-3 млд за транзит в год, а Витренко хочет доплаты 12 млрд да период с марта 2018, тоесть больше чем 6 млрд в год, я сомневаюсь что повышение тарифа более чем в 3 раза является адекватным.
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Ты статью читал? Слово "амортизация" там видел? Нет, - прочитай еще раз, ватан!
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Хм, если Газпром выплатит 11млрд. то газотранспортная система будет считаться с амортизированной, дальнейшей эксплуатации не подлежащей и должна будет утилизирована должным образом.
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До якого отвору тебе це хвилює? Ти готуйся до пуску АЕС рукожопами!
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Дык то же самое ждет и нашу газотранспортную систему после пуска СП. Вот и готовимся.
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Ти взагалі не розумієш, про що річ? Чорнобиль пам'ятаєш?
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Вполне возможно что после такого газпром вообще не будет вести переговоры и тогда Украине придется бодаться с ЕС - весьма шаткая позиция, тут или пан или пропал!
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Та у вас там в эмиграции ожидается теплая зима "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі вимагатиме від "Газпрому" перегляду чинного тарифу на транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2696
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Только так! Агресивно давить гадов! С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Главное чтобы зеленое недорозумение в эту тему не влезло!
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Такое ощущение, что в преддверии окончания действия договора на транзит, группе людей в Нафтогазе поручили действовать так, чтобы шансы на заключение нового договора были минимальными. Не понятно только кто пролоббировал обострение ситуации. Это могли сделать как Путин, так и Запад. Путин - для того, чтобы объяснить почему он не продлил контракт на транзит с Украиной (мол, смотрите, как можно с такими неадекватами договариваться). Трамп - для того, чтобы Путин не продлил контракт с Украиной и Европа была вынуждена закупать газ у США. Отдельные страны ЕС (Германия, например), чтобы быстрее начать получать от СП-2. Есть конечно еще вариант, что таким образом Украина пытается усилить свои переговорные позиции, но "стратеги" к сожалению не учли, что таким образом, лишь подигрывают Путину, который спит и видит как оставить Украину без транзита.
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К "Нафтогазу" кирдык ломится. Под названием анбандлинг.
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Газпром (Ху) Нафтогазу: - Для того,чтобы мы продолжили транзит газа (встретились в Нормандском формате)Украина должна отказаться от всех своих исковых требований. Нафтогаз: -Мы фсьо поняли! Нам нужен транзит! И выставляет иск ещё на 12 ярдов.Вот так нужно с рузьге,а не отступать
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Дав разрешение на прокладку в своих водах "Северного потока - 2", Дания разрешила прокладку там же газопровода Baltic Pipe. То есть теперь "Газпрому" придется договариваться с Польшей и Норвегией.
Ровно перед тем, как выдать разрешение на прокладку СП-2, датские власти согласились на строительство другого газопровода - норвежского Baltic Pipe. Эта "балтийская труба" пересекается с российским газопроводом и должна к 2025 г. привести в Польшу газ из Норвегии.
Нюанс в том, что маршруты этих газопроводов будут пересекаться в Балтийском море ровненько в датских водах. Само по себе пересечение глубоководных газопроводов - потенциальная большая угроза для экологии региона, а уж датчанам она и подавно не нужна. Это значит, что операторам трубопроводов придется согласовывать такое пересечение друг с другом, да еще и найти способ дать датчанам некие гарантии экологической безопасности.
Все-таки подобное будет впервые в истории: сначала сейчас свою трубу проложит компания Nord Stream, а через два года поверх и поперек ляжет такая же труба, уже от Energinet. Знаете, что такое газовая труба по дну моря? Это целая конструкция в толстой бетонной оболочке. Совместить две такие конструкции от конкурирующих компаний в одном месте на морском дне без ущерба для безопасности - нетривиальная инженерная задача.
Нетрудно догадаться, что благодаря Baltic Pipe Польша и Норвегия получают хороший рычаг давления на "Газпром". А Дания - она просто переложила свою головную боль на других. И если в Копенгагене не получат гарантий экологической безопасности перекрестья труб - то просто пожмут плечами и отменят собственное же разрешение. Вряд ли у кого-то получится пенять им на это.
За Норвегией и Польшей стоят США, а те явно намерены вытеснить Россию с газового рынка Европы.
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так северный поток будет уже в этом году, , а польская труба только через несколько лет и неизвестно будут ли её строить. а главное, это будут проблемы тех кто будет прокладывать новый газопровод, ибо именно их стройка создаст угрозы. а уж нам от этого точно ни холодно ни жарко.
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Цього року, навіть за вашого великого бажання, він аж ніяк не буде.

Дания умыла руки. Почему судьба "Северного потока-2" теперь зависит от Польши и Норвегии http://www.dsnews.ua/economics/dyavol-v-detalyah-pochemu-daniya-razreshiv-prohozhdenie-sp-2--04112019220000
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