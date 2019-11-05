 "Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
По его словам, у Украины есть право пересмотреть условия тарифа, это предусмотрено в самом контракте, а предыдущий арбитраж не рассматривал этот вопрос по существу.
В новом арбитраже мы похожим образом указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - отметил Витренко.
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $11,8 млрд "плюс проценты" в качестве компенсации за потери от разницы тарифов.
"Сейчас у нас нет достаточных оснований ожидать использования украинской газотранспортной системы для транзита по окончании текущего транзитного контракта 1 января 2020. Соответственно мы обязаны начислять амортизационные расходы и расходы на обесценение в соответствии с ожиданиями прекращения транзита. Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы имеем амортизировать за 2 года, так как потом он не будет использоваться", - заявил Витренко.
Также "Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" $213 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение обязательств поставлять газ по контракту с марта 2018 по сентябрь 2019 года, $202 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение Газпромом обязательств подавать газ для транзита не меньше 110 млрд кубометров в год в период с 1 января по 12 марта 2018 и $33 млн (плюс проценты) компенсации за несоблюдение "Газпромом" обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом.
По словам Витренко, и "Газпром", и Путин перед подписанием контрактов в 2009 году говорили о переходе на рыночные и экономически обоснованные тарифы. И ссылки на европейский рынок в контракт сам "Газпром" включил.
"Ну это же не вина Украины, что условия формирования транзитных тарифов на европейском рынке предусматривают такие же подходы, которые мы используем для пересмотра тарифов", - подчеркнул Витренко.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.
"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.
"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.
А кто подписывался на эти тарифы? Не Витренко с Коболевым?
Нафтогаз выиграл в судах споры о цене транзита до 2018 года.
"Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд."
Источник: https://censor.net.ua/n3157816
Теперь будут судится дальше:
"В новом арбитраже мы похожим образом указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - отметил Витренко.
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $11,8 млрд "плюс проценты" в качестве компенсации за потери от разницы тарифов."
Источник: https://censor.net.ua/n3157816
Давите их!
За доброе дело и пару миллионов премии не жалко !
Главное чтобы зеленое недорозумение в эту тему не влезло!
Ровно перед тем, как выдать разрешение на прокладку СП-2, датские власти согласились на строительство другого газопровода - норвежского Baltic Pipe. Эта "балтийская труба" пересекается с российским газопроводом и должна к 2025 г. привести в Польшу газ из Норвегии.
Нюанс в том, что маршруты этих газопроводов будут пересекаться в Балтийском море ровненько в датских водах. Само по себе пересечение глубоководных газопроводов - потенциальная большая угроза для экологии региона, а уж датчанам она и подавно не нужна. Это значит, что операторам трубопроводов придется согласовывать такое пересечение друг с другом, да еще и найти способ дать датчанам некие гарантии экологической безопасности.
Все-таки подобное будет впервые в истории: сначала сейчас свою трубу проложит компания Nord Stream, а через два года поверх и поперек ляжет такая же труба, уже от Energinet. Знаете, что такое газовая труба по дну моря? Это целая конструкция в толстой бетонной оболочке. Совместить две такие конструкции от конкурирующих компаний в одном месте на морском дне без ущерба для безопасности - нетривиальная инженерная задача.
Нетрудно догадаться, что благодаря Baltic Pipe Польша и Норвегия получают хороший рычаг давления на "Газпром". А Дания - она просто переложила свою головную боль на других. И если в Копенгагене не получат гарантий экологической безопасности перекрестья труб - то просто пожмут плечами и отменят собственное же разрешение. Вряд ли у кого-то получится пенять им на это.
За Норвегией и Польшей стоят США, а те явно намерены вытеснить Россию с газового рынка Европы.
Дания умыла руки. Почему судьба "Северного потока-2" теперь зависит от Польши и Норвегии http://www.dsnews.ua/economics/dyavol-v-detalyah-pochemu-daniya-razreshiv-prohozhdenie-sp-2--04112019220000