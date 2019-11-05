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 Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала ранение 16-летнего парня из стрелкового оружия в Золотом-5, - штаб ОС

Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано ранение из стрелкового оружия 16-летнего парня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Согласно сообщению, происшествие произошло 21 сентября 2019 г. в кафе на улице Войкова в населенном пункте Золотое-5 на неподконтрольной Украине территории.

Отчет СММ ОБСЕ за 2 ноября 2019: "И ... 1 ноября команда СММ уточняла сообщение о том, что 21 сентября 2019 парень (16 лет) получил ранения в результате огня из стрелкового оружия в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км северо-западнее Луганска). В больнице в н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) медработники сообщили о том, что 21 сентября 2019 г. в больницу доставили парня, которому сделали операцию в связи с ранениями ребер в результате огня из стрелкового оружия. По словам медработников, в больнице парню также предоставлена психологическая помощь. 1 октября 2019 г. мать (40 лет) парня и 5 соседей (в возрасте 55-65 лет) сообщили, что парень получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села ... ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб

Командование Объединенных сил призывает во избежание опасности для жизни и здоровья воздерживаться от поездок на неподконтрольную территорию.

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала ранение 16-летнего парня из стрелкового оружия в Золотом-5, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157811
 
 
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Развєли! Як котят развєлі! Зєбобіки зробили це разом!
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21 сентября 2019 г. в кафе на улице Войкова в населенном пункте Золотое-5 на неподконтрольной Украине территории.
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не неподконтрольной территории пусть разбираются сами между собой. Они живут по законам рефии.
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оно то да, но размеры неподконтрольной территории, по которой свободно блудят депутаты роиси, в последнее время стремительно увеличиваются
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Отправьте, для пристрели сепарам, Сырёжу Сивохо!
Отличная мишень Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала ранение 16-летнего парня из стрелкового оружия в Золотом-5, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2903
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