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Все про:Львов (3553) минирование (857) ОГА (1541) Одесса (5712) СБУ (13974)

 Во Львове и Одессе сообщили о "заминировании" зданий СБУ и ОГА

Во Львове и Одессе сообщили о "заминировании" зданий Областной государственной администрации и Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции в Одесской области.

"Полиция проверяет информацию о заминировании двух административных зданий в Одессе", - говорится в сообщении.

Сообщение о "заминировании" здания Одесской областной государственной администрации и СБУ в Одесской области поступило сегодня в полицию в 09:03.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, спасатели и взрывотехники.

Как сообщила Нацполиция во Львовской области, также поступило сообщение о "заминировании" Львовской областной государственной администрации и управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Отмечается, что сообщение поступило на электронную почту полиции.

"По указанным в сообщении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие территории", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что также полицейские принимают меры для установления лица, предоставившего сообщения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" закрыты из-за сообщения о заминировании

Источник: https://censor.net.ua/n3157809
 
 
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В казламордих осіннє загострення, голівка бо-бо... Во Львове и Одессе сообщили о "заминировании" зданий СБУ и ОГА - Цензор.НЕТ 4885
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Заберите у депутатов СН смартфоны в конце-то концов!
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Що офісний планктон не вигадає аби не працювати 😕
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Интересно,если дней десять эти прожорливые конторы не будут работать,что нибудь в стране изменится?
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У львові сьогодні +15, ясно. І це добре, це радує
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Новороссы из таежных Зажопинсков до Киева не дошли, все что остается - телефонным экстремизмом заниматься. Скоро будут медальками обмазываться типа "за телефонное минирование метро" или там "за телефонный терроризм" - орки не могут противостоять регулярной армии и все что остается - сражаться с мирным населением городов. Русиш швайн, что с них взять.
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А почему они только минируют, но никогда не взрывают?
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Потому что потом в Москве и в Питере будет всё взрываться, ведь родственики переплетаются.
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Потому, что мыло быстрее летит чем таёжный экспресс
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