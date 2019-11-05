 Во Львове и Одессе сообщили о "заминировании" зданий СБУ и ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции в Одесской области.

"Полиция проверяет информацию о заминировании двух административных зданий в Одессе", - говорится в сообщении.

Сообщение о "заминировании" здания Одесской областной государственной администрации и СБУ в Одесской области поступило сегодня в полицию в 09:03.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, спасатели и взрывотехники.

Как сообщила Нацполиция во Львовской области, также поступило сообщение о "заминировании" Львовской областной государственной администрации и управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Отмечается, что сообщение поступило на электронную почту полиции.

"По указанным в сообщении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие территории", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что также полицейские принимают меры для установления лица, предоставившего сообщения.

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