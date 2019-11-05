 Хотим обучить еще тысячи украинских воинов, - министр обороны Британии объявил о продлении учебной миссии в Украине до марта 2023 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом говорится на сайте Минобороны Великобритании.

С 2015 года обучение у британских инструкторов прошли больше 17500 украинских военнослужащих. С прошлого года оно охватывает не только сухопутные войска, но и Военно-морские силы Украины.

"Во время недавнего визита на Донбасс я не только четко увидел ущерб, причиненный поддерживаемыми Россией сепаратистами, но и решимость Вооруженных сил Украины по защите территориальной целостности. Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию в Украине еще на три года - чтобы мы смогли обучить еще тысячи украинских военнослужащих", - сказал глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

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Напомним, что в марте 2019 года правительство Канады объявило о продлении учебной миссии UNIFIER в Украине до конца марта 2022 года.