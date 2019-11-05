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 Хотим обучить еще тысячи украинских воинов, - министр обороны Британии объявил о продлении учебной миссии в Украине до марта 2023 года

Великобритания объявила о продлении работы военных инструкторов в Украине в рамках тренировочной миссии Orbital до марта 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом говорится на сайте Минобороны Великобритании.

С 2015 года обучение у британских инструкторов прошли больше 17500 украинских военнослужащих. С прошлого года оно охватывает не только сухопутные войска, но и Военно-морские силы Украины.

"Во время недавнего визита на Донбасс я не только четко увидел ущерб, причиненный поддерживаемыми Россией сепаратистами, но и решимость Вооруженных сил Украины по защите территориальной целостности. Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию в Украине еще на три года - чтобы мы смогли обучить еще тысячи украинских военнослужащих", - сказал глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Инструкторы ВС Великобритании обучают украинских штурмовиков на Ривненщине, - Минобороны. ВИДЕО

Напомним, что в марте 2019 года правительство Канады объявило о продлении учебной миссии UNIFIER в Украине до конца марта 2022 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3157807
 
   
 Топ комментарии
 
Мне кажется под видом этого, они сами у вас учатся(бесплатно).
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Вас зрадила дружина? Співчуваю. Але мені щдаєтьсґ, що кричати про це на такому масовому форумі якось нерозумно.
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Вас зрадила дружина? Співчуваю. Але мені щдаєтьсґ, що кричати про це на такому масовому форумі якось нерозумно.
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Мне кажется под видом этого, они сами у вас учатся(бесплатно).
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краткий курс, как прое...ть страну имея всё? ))
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тю та он же известный - зебил ,шо с него взять
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Тут зекоманда штовхає тезу про виведення іноземних військових з території України. І має на увазі саме натовських інструкторів, а не кацапів. Тому на мвюісці британців я б не був настільки оптимістичний.
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прийми таблетку, не провоцируй санитаров
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Нормальная тема. Севастополь в 1855 бриты взяли - пусть научат.
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та кто его не брал - просто пропаганда весь позор выдавала за героизм - как то так
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Какой позор, Вы о чём? Это типа когда элитную британскую конницу покосили шрапнелью под Балаклавой? Не считаю это позором, ошибки бывают у всех.
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понимаете - главное не детали - а результат - а результат всегда такой - кто не наступал на Севастополь реально - его всегда в конце концов сдавали - а насчет конницы элитной - у английского дворянства пошел приток свежей крови - по замене наследников майоратов - сделали хорошее английской аристократии
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в 1855 брити приплили в крим на пароплавах, користувались телеграфом і нарізними рушницями з дальністю що в 2.5 рази перевищувала російські.
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"Звериный оскал империализма!". Не пропустите свежий выпуск " Минутка ненависти с Соловьевым"
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Ваша братия ныне смотрит "112" канал Мертвечука? Хочемо навчити ще тисячі українських воїнів, - міністр оборони Британії оголосив про продовження навчальної місії в Україні до березня 2023 року - Цензор.НЕТ 3905
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Это шлюшка хасапьска - под Украинским языком строчит!
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здря. Це вже готуюця воїни для мордора
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На ТВ Россия в передаче "60 минут",где по хамски ведут себя муж в зеленных штанах с женой был некрасиво изгнан бывший украинский дипломат умница Трюхан.Сколько лет эта передача держалась на 2 украинцах-Трюхане и Гордее.несмотря на "пытки и инквизицию"Они сделали ее популярной в России,причем Трюхан все время хотел примерения и решения вопросов по справедливости.Но стоило ему сказать,что Россия и в Карабахе воевала против ИндоПэриджана(Одэрбэйджана), как зеленноштанинный Попов(получив указание от продессера амбарцумяна,который кстати одэров вообще не пускает туда) СТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ,КОТОРЫЙ В ПОЛТАРА РАЗА СТАРШЕ НЕГО, ШИШ ПРЯМО В ЛИЦО( Такое спасибо вам за поднятие рейтенга моей передачи!!).Когда потом Трюхан назвал это безкультурием,зеленные штаны стали кричать человеку,который г.ему в отцы "Вон Отсюда,Вон!" Рейтинг хорошей передачи РЕЗКО упал после этого.Если и Гордей покинет эту пару,то передачу вообще перестанут смотреть,где хамы,клоуны с базара с сильными микрофонами, не дают другим говорить и ходят в разноцветных штанах.
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Треба, треба...
Маємо реформувати армію за натівськими стандартами.
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Петя бот - ты записался добровольцем?
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А кто ж тогда с боевого дивана будет тут на "Цензоре2 про зраду зрадную и капитуляцию всем рассказывать?Хочемо навчити ще тисячі українських воїнів, - міністр оборони Британії оголосив про продовження навчальної місії в Україні до березня 2023 року - Цензор.НЕТ 4880
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