 Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Палац спорту" закрыты из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевского метрополитена", передает Цензор.НЕТ.
"Станции "Майдан Незалежности", "Палац спорту" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. Об открытии станций будет сообщено после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Чому недолугі автори статті перейменували на кацапський лад топонім "Палац спорту" на огидне "Дворец спорту" ?
Навіть російськомовні кияни здебільшого вживаюь "Палац спорту".
Шановна редакціє, не опускайтеся в свому прагненні російськомовності до рівня кацапських масмедіа