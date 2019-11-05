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Все про:Киев (18150) Метрополитен (629) минирование (857)

 Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" закрыты из-за сообщения о заминировании

Станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" и пересадочные узлы на них закрыли в связи с сообщением о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевского метрополитена", передает Цензор.НЕТ.

"Станции "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. Об открытии станций будет сообщено после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157806
 
 
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И о хорошем... Украинцам хотят разрешить гнать самогон для себя (не на продажу), конструировать и хранить самогонные аппараты, не пряча все это от полиции. в других странах приветствуется, если человек что-то производит для себя",
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Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" закрыты из-за сообщения о заминировании - Цензор.НЕТ 9210в других странах приветствуется, если человек что-то производит для себя Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" закрыты из-за сообщения о заминировании - Цензор.НЕТ 2842
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це тільки я не можу знайти на цензорі новину про побиття і застосування газу до піприємців, які вийшли на демонстрацію під оп?
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У чому різниця між "Майданом Незалежності" та "Палацом спорту"?
Чому недолугі автори статті перейменували на кацапський лад топонім "Палац спорту" на огидне "Дворец спорту" ?
Навіть російськомовні кияни здебільшого вживаюь "Палац спорту".
Шановна редакціє, не опускайтеся в свому прагненні російськомовності до рівня кацапських масмедіа
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