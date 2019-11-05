 Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" закрыты из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевского метрополитена", передает Цензор.НЕТ.

"Станции "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. Об открытии станций будет сообщено после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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