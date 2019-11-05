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 Политика Украины, Общество
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Все про:выплаты (247) дети (3741) Министерство социальной политики (653) Юлия Соколовская (11)

 Нынешний механизм предоставления помощи при рождении детей будет сохранен, - министр Соколовская

После консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью правительство приняло решение о сохранении нынешнего механизма предоставления помощи при рождении детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"В СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым Министерство социальной политики отвязывает более 150 выплат прожиточного минимума, чтобы помочь тем, кто действительно нуждается: малообеспеченным семьям и пенсионерам", - говорится в сообщении.

По ее словам, соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем - независимо от размера доходов семьи.

"Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально нуждается. Впрочем, после консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, принято решение о сохранении нынешнего механизма предоставления помощи при рождении детей", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА

Нынешний механизм предоставления помощи при рождении детей будет сохранен, - министр Соколовская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157805
 
 
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Короче, слуги снизошли и решили не забирать помощь у всех. Это перемога переможная Нинішній механізм надання допомоги у разі народження дітей буде збережено, - міністр Соколовська - Цензор.НЕТ 2989
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Самі вигадали проблему, самі вирішили! Працюють неприкладаючи рук!
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Просто они объясняют свои решения. Хотя для таких как ты это лишняя трата времени
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Механизм сохраним,а денюшки посмотрим,быдло схавало.
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"помогать только тем, кто реально нуждается" - зачем эта кормушка для цыган и алкоголиков?
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