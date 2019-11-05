 Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения, - глава НКРЭКУ Тарасюк

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и это можно доказать на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция", - сказал он в ходе ток-шоу "Свобода слова" на канале "ICTV", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса "раковой опухолью для украинской экономики".
"Другого пути, чем выровнять цены для населения и промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе, нет", - считает Тарасюк.
мне как-то по-фиг что там на частных, выкупленных-украденных у государства заводах - пусть они жлобы начинают модернизировать, экономить и искать подешевле на рынке (а у нас же уже как бы есть энергетический рынок.?..или то опять только...базар???) а за государственные - пусть думает государство, как и за население - сможет ли оно платить ваши забаганки...опять же, нигде нельзя прочитать формулы обоснованного расчета тарифа (любого)
Если первые полгода окружение президента Зеленского, молодые политики и чиновники из квази-партии «Слуга народа» шумно радовались нечаянной победе на президентских выборах, стебались и шутили над серьезными проблемами Украины, то теперь украинское общество начинает открыто издеваться, стебаться и смеяться над ними.
Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского - Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Баканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 12 - загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода.
Такое мнение выразил сегодня в Фейсбуке извесный политолог Виктор Небоженко.
Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Если первые полгода окружение президента Зеленского, молодые политики и чиновники из квази-партии «Слуга народа» шумно радовались нечаянной победе на президентских выборах, стебались и шутили над серьезными проблемами Украины, то теперь украинское общество начинает открыто издеваться, стебаться и смеяться над ними.
Роли поменялись - общество не ждет ничего хорошего от новой власти, а власть и не стремится сделать что-то хорошее для украинского общества. Она просто «весело» функционирует и методом проб и ошибок учится управлять страной, как будто у них много времени, но терпение украинцев, наученных горьким опытом, не бесконечно.
Складывается уникальная для Украины политическая ситуация. В то время, когда страна нуждается в быстрых профессиональных и мужественных политических решениях, власть «куралесит», занимается троллингом и «играет в политику». В обществе нет политического напряжения, но и нет результатов деятельности этой власти,кроме пиара, скандалов,ошибок и многословия.
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Так, от бывшего президента Порошенко, в первый год его правления, основная масса украинцев терпеливо ждала мужества в борьбе с российским агрессором, чудес в реформировании страны и принципиальности в борьбе с режимом Януковича, а вместо этого он построил пирамиду элитной коррупции и опозорил Украину на весь мир.
И только после этого, когда терпение украинцев закончилось, они стали массово критиковать и ненавидеть Порошенко.
А нынешнюю власть уже сейчас не уважают, высмеивают и не верят ей. Иными словами, нет ненависти к представителям власти как «слугам народа», но есть разочарование и брезгливость к ней.
Это очень плохо для страны, ибо уничтожается вера в способность новой, еще легитимной власти, во главе с президентом Украины Зеленским, быть мужественной, а не смешной, честной, а не лживой, ответственной и способной мобилизовать страну на борьбе с кризисом.
Но нам нужна власть, которую бы мы не боялись и не презирали, а уважали и надеялись. А теперь украинское общество с разных углов Украины - Запада и Востока, по-своему, издевается и шутит над представителями властью.
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И это плохо, как для президента Украины Зеленского, так и для украинцев, которые начинают подозревать, что хаотичное и легкомысленное поведение представителей новой власти в Офисе, Кабмине и Раде, на самом деле, скрывает растерянность перед острыми и тяжелыми проблемами, которые стоят перед Украиной.
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Подобные оценки высказали накануне также политические эксперты Михаил Подоляк и Андрей Головачев:
Петиції - це не негайне досягнення мети, це не лише голос народу, а головне - розголос і поширення громадської думки, щоб презедент знав, що українці про нього думають.
На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстровано петицію
Про добровільне складання повноважень презідента Україні Зеленським В.А.
Петиція набрала вже 6018 (05.11.19 09:25) голосів з 25000 необхідних, до кінця збору підписів залишилося 87 днів
Эта группа интересна тем, что в нее входят два крупнейших производителя электроэнергии - Китай и США. Канада занимает шестую позицию. При этом Китай продает населению электроэнергию по 10 центов за кВт·ч, США - от 8 до 17 центов, Канада в Квебеке и Торонто - от 5,41 до 11,69.Следующую группу составляют страны, где стоимость киловатт-часа колеблется от 3 до 10 центов. Среди них США, Канада (Квебек, Торонто), Объединенные Арабские Эмираты, Швеция, Македония, Сербия, Узбекистан, Китай.
Эта группа интересна тем, что в нее входят два крупнейших производителя электроэнергии - Китай и США. Канада занимает шестую позицию. При этом Китай продает населению электроэнергию по 10 центов за кВт·ч, США - от 8 до 17 центов, Канада в Квебеке и Торонто - от 5,41 до 11,69.
Російського шпигуна Порошенка - на довічне з КОНФІСКАЦІЄЮ!!!!!
Переконаний, що на ці мародерські гроші країна зможе прожити декілька років точно.
А то оно сильно мешает гешефтам хитрожопых.
Дайте дорогу зебилам!!!
Означает ли это, что тарифы для промышленности опустят до наших?
Если, наоборот, наши подтянут вверх, то как же с концом "эпохи бедности"?
Так снижайте для бизнеса итак завышенные тарифы!ДТЭК э/э продает Украине в 2 раза дороже чем на экспорт! Только вряд ли это имел ввиду новый главаНКРЕКП! Назначили плять!