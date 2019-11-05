 Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения, - глава НКРЭКУ Тарасюк

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и это можно доказать на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция", - сказал он в ходе ток-шоу "Свобода слова" на канале "ICTV", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса "раковой опухолью для украинской экономики".

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"Другого пути, чем выровнять цены для населения и промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе, нет", - считает Тарасюк.