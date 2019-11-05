 Запрет на продажу земель иностранцам был согласован с Зеленским, - нардеп от СН Сольский

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года был согласован на встрече с Зеленским.
"Прежде всего, была встреча с президентом. Там это было озвучено и согласовано. Что бы мне ни говорили главы ассоциаций, на этой встрече они эту норму поддержали. Просто сейчас они уже хотят больше, это в человеческой природе, можно понять. Тогда было принято решение отсрочить этот момент до 2024 года", - отметил Сольский.
По его словам, предполагается, что реформа должна быть компромиссной, и "на земле есть место всем".
"За двадцать лет рынок достаточно стабилизировался. Если посмотрите, за последние 7-8 лет на 90% земель хозяйничают те же люди и приблизительно в тех же размерах", - добавил Сольский.
Напомним, ранее прмьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что продажу земли иностранцам отложат до 2024 года.
"В Великобритании очень прозрачная система законов, что делает покупку земли достаточно простым и понятным процессом. Это - наше преимущество по сравнению с многими странами. Потому что часто в других странах не понятно, кто же является владельцем земли, имеет ли он право продавать землю, у нас же все понятно", - говорит Марк МакЭндрю, специалист по продаже земли компании Strutt & Parker
Всего лишь один процент земли переходит из рук в руки. Почти вся остальная территория - принадлежит семьям лордов на протяжении поколений. И не продается. Поэтому, активных скупщиков здесь не боятся. Каждый год на торги выставляют всего лишь - 60 тысяч гектаров.
Чи є лорди в Україні?
"Если владелец хочет продать землю человеку или фирме, которая не занимается сельским хозяйством, а на угодия есть еще один претендент, аграрий, то этот орган может остановить сделку. Отказать могут также, если ли есть подозрение в спекуляции", - говорит Вольфганг Крюгер, эксперт Союза немецких фермеров.
Цены на землю в Германии - достаточно высокие. В зависимости от региона от 15 до 30 тысяч евро за гектар. А вот гражданство покупателя - немцев не интересуют.
"Если это аграрий, то проблем никаких. Независимо от того - откуда он, из Германии, Нидерландов или Украины", - говорит Вольфганг Крюгер, эксперт Союза немецких фермеров.
в земельно-аграрный придаток.На её территории будут выращивать те культуры,
которые в нормальных странах не производят.А причина :
рекультивация подсолнечника - 8лет,кукурузы-5,рапса -5 и тд.
Вот почему это не производят в Европе. Для этого есть Мексика,Аргентина и ....
Це як раз те що потрібно українським олігархам
Ясно! Этот специалист ВО ВСЕМ!
Слушайте, вот все смеются над «зеленым шутом», не понимая, что в этом и была задумка Порошенко, Коломойского, Пинчука и Кремля. Сделать президентом Украины слабого и полностью подконтрольного «президента».
Такое мнение озвучил сегодня политолог Дмитрий Корнейчук.
Который, с одной стороны, выполнил бы все обязательства наших олигархов перед Кремлем.
С другой - оставил бы все прежние коррупционные схемы и гарантировал неприкосновенность тем, кто нас грабил пять лет.
Поэтому, конечно, можно смеяться над Зеленским. А лохи-то по итогу мы все…
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К сожалению, такие оценки в адрес нынешней власти в главе с Зеленским выглядят все менее неправдоподобными…
Ведь буквально каждый день добавляются все новые скандалы, связанные с членами Зе-команды.
Кроме того, с каждым днем украинцы все больше узнают, какие персонажи оказались среди «слуг народа» (не Богданом единым):
- «Слуга народа» Качура во время Майдана возглавлял «Украинский выбор» Медведчука - Чорновол
- Приплыли: бандит и убийца «Коля Оболонский» - нардеп от «Слуги народа»
И, конечно, уже давно не смешно все то, что происходит в стране при нынешней власти…
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Но Бог все видит, и наказание будет страшное от Бога. Зеля знал на что шел, поэтому первым ударом для него будет болезнь его детей и т.д. За Землю Украины погибли миллионы людей, и с Неба Они имеют возможности воздействовать на Земную жизнь.
Все кто будет причастен к продаже Земли будут наказаны Небом до седьмого колена.
И никакого военного захвата не потребуется. Украинцы сами продадут свою родину и пойдут по миру как цыгане.