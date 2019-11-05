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 Политика Украины
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 Запрет на продажу земель иностранцам был согласован с Зеленским, - нардеп от СН Сольский

Запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года при подготовке закона о рынке земли был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года был согласован на встрече с Зеленским.

"Прежде всего, была встреча с президентом. Там это было озвучено и согласовано. Что бы мне ни говорили главы ассоциаций, на этой встрече они эту норму поддержали. Просто сейчас они уже хотят больше, это в человеческой природе, можно понять. Тогда было принято решение отсрочить этот момент до 2024 года", - отметил Сольский.

По его словам, предполагается, что реформа должна быть компромиссной, и "на земле есть место всем".

"За двадцать лет рынок достаточно стабилизировался. Если посмотрите, за последние 7-8 лет на 90% земель хозяйничают те же люди и приблизительно в тех же размерах", - добавил Сольский.

Напомним, ранее прмьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что продажу земли иностранцам отложат до 2024 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157801
 
 
 Топ комментарии
 
А если у иностранца двойное гражданство,то он уже и не иностранец
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От для цього і готують подвійне громадянство.
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Земля при Зеле вообще не должна продаваться.
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А если у иностранца двойное гражданство,то он уже и не иностранец
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При двойном (тройном) гражданстве, он не иностранец, он засранец! А значит, по мнению ЗЕбилов, будет "удобрять" баблом землю. Обетованную...
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В Індонезії теж розрішили продаж ., так китайці скупили і дуже захімічили грунт по безпредєлу. тепер чухаються і нічого зробити не можуть просто жах
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Прикольно. Какой-то год назадпри одном упоминании о рынке земли "тячівські повстанці стікаються на Майдан, шабуні з іншими антиропційов вдягають костюми раків та унітазів, юля б'ється в припадках і тп", а зараз тиша.
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Дело совсем не в том,кто покупатель.Главное-это запрет для владельца сдавать землю в дальнейшую аренду.Купил-работай на этой земле,вкладывай деньги и зарабатывай.Не можешь или не хочешь работать-тогда принудительная продажа через аукцион.Иначе хабадники и местные олигархи выгодно вложат наворованные деньги в украинский чернозем,а украинцы на века пойдут в рабство.
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Чому в Ізраїлі земля не продається????

"В Великобритании очень прозрачная система законов, что делает покупку земли достаточно простым и понятным процессом. Это - наше преимущество по сравнению с многими странами. Потому что часто в других странах не понятно, кто же является владельцем земли, имеет ли он право продавать землю, у нас же все понятно", - говорит Марк МакЭндрю, специалист по продаже земли компании Strutt & Parker

Всего лишь один процент земли переходит из рук в руки. Почти вся остальная территория - принадлежит семьям лордов на протяжении поколений. И не продается. Поэтому, активных скупщиков здесь не боятся. Каждый год на торги выставляют всего лишь - 60 тысяч гектаров.

Чи є лорди в Україні? Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 4387
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В свободной продаже - и земли Германии. Но с дополнительной защитой! Все сделки о продаже пая площадью больше гектара - проверяет специальный орган. Чтобы не нанести вред региону! Приоритетные покупатели - фермеры или аграрные предприятия.

"Если владелец хочет продать землю человеку или фирме, которая не занимается сельским хозяйством, а на угодия есть еще один претендент, аграрий, то этот орган может остановить сделку. Отказать могут также, если ли есть подозрение в спекуляции", - говорит Вольфганг Крюгер, эксперт Союза немецких фермеров.

Цены на землю в Германии - достаточно высокие. В зависимости от региона от 15 до 30 тысяч евро за гектар. А вот гражданство покупателя - немцев не интересуют.
"Если это аграрий, то проблем никаких. Независимо от того - откуда он, из Германии, Нидерландов или Украины", - говорит Вольфганг Крюгер, эксперт Союза немецких фермеров.
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Германия может себя защитить! Это самая самодостаточная экономика в Евросоюзе! А Украину нагибают Россия с Евросоюзом и Америкой "то вместе, то поврозь а то попеременно"... Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 5481
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А вот в Израиле иностранный паспорт - это дополнительные проверки. Землю здесь можно свободно покупать-продавать. Но только своим. Иностранцам - только с разрешения земельного управления. Ведь национальные интересы - прежде всего! Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 1009
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Неправильно. Був рогоджений з Коломойським. Він і буде цю землю за безцінь скуповувати. В рахунок вигаданої компенсації за начебто незаконно націоналізовано Приватбанк. Це Коломойського схема.
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При продаже земли ,её скупят иностранцы и Украина превратится просто
в земельно-аграрный придаток.На её территории будут выращивать те культуры,
которые в нормальных странах не производят.А причина :
рекультивация подсолнечника - 8лет,кукурузы-5,рапса -5 и тд.
Вот почему это не производят в Европе. Для этого есть Мексика,Аргентина и ....
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Відсутність іноземних інвесторів ни ринку сільскогосподарчої землі призведе до зниження цін
Це як раз те що потрібно українським олігархам
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С клоуном согласовать - это круто!
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От для цього і готують подвійне громадянство.
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С кем-кем согласовано? С этим что-ли?
Ясно! Этот специалист ВО ВСЕМ!

Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 8276
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Пояснити їм, як скупити землю іноземцям? Через підставних осіб з українським громадянством, або особи з подвійним, як дехто вище писав. Нас, народ, мають за дебілів, і це прикро.
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Земля при Зеле вообще не должна продаваться.
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Можно смеяться над Зеленским, но лохи-то мы все - политолог Ноябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии

Слушайте, вот все смеются над «зеленым шутом», не понимая, что в этом и была задумка Порошенко, Коломойского, Пинчука и Кремля. Сделать президентом Украины слабого и полностью подконтрольного «президента».
Такое мнение озвучил сегодня политолог Дмитрий Корнейчук.
Который, с одной стороны, выполнил бы все обязательства наших олигархов перед Кремлем.
С другой - оставил бы все прежние коррупционные схемы и гарантировал неприкосновенность тем, кто нас грабил пять лет.
Поэтому, конечно, можно смеяться над Зеленским. А лохи-то по итогу мы все…
***
К сожалению, такие оценки в адрес нынешней власти в главе с Зеленским выглядят все менее неправдоподобными…







Ведь буквально каждый день добавляются все новые скандалы, связанные с членами Зе-команды.
Кроме того, с каждым днем украинцы все больше узнают, какие персонажи оказались среди «слуг народа» (не Богданом единым):
- «Слуга народа» Качура во время Майдана возглавлял «Украинский выбор» Медведчука - Чорновол
- Приплыли: бандит и убийца «Коля Оболонский» - нардеп от «Слуги народа»
И, конечно, уже давно не смешно все то, что происходит в стране при нынешней власти…
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Ну и болваны,кричат про защиту от засрашки,продление санкций,а землю покупать не дают,её наоборот в прифронтовой зоне нужно отдать бесплатно и в вечное пользование исключительно американцам и немцам.
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Полный запрет владеть иностранцам!!! а не до 2024 года.
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Зелю ставили для того, что бы отдать землю иудеям, поэтому он не хочет, что бы земля попалась полякам, американцам или европейцам.
Но Бог все видит, и наказание будет страшное от Бога. Зеля знал на что шел, поэтому первым ударом для него будет болезнь его детей и т.д. За Землю Украины погибли миллионы людей, и с Неба Они имеют возможности воздействовать на Земную жизнь.
Все кто будет причастен к продаже Земли будут наказаны Небом до седьмого колена.
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********** портянка Лукашенко и вся их кгбшно-таежная пи#дабратия тоже ведь иностранци
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Созданное Богом , априори продаваться не может!
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А це правда, що кнесет виділив 80 млрд$ на скупку українських земель? Якщо так, тоді зрозуміло, чому сопля просуває цю ідею
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Украинцы с Донбасса и Крыма с двойным гражданством получат от ФСБ бабло и через этих подставных граждан скупят всю землю в Украине. И тогда 70% территории Украины будет по Закону в собственности РФ.
И никакого военного захвата не потребуется. Украинцы сами продадут свою родину и пойдут по миру как цыгане.
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