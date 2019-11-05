 В последнее время в Эстонии стало больше заробитчан, которые приезжают с Донбасса, - посол Беца

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"В Эстонии всегда было много украинцев, исторически, еще с советских времен. Здесь активная диаспора, которая очень помогает посольству продвигать имидж Украины. А работники делятся на две категории. Это квалифицированные работники, которых приглашают в эстонские фирмы: прежде всего, IТ-специалисты, работники медицинских специальностей, строительный бизнес. И есть неквалифицированные работники, которые приезжают в основном с Донбасса, и на сезонные работы. Их стало больше в последнее время", - сказала Беца.

По ее словам, официальной статистики относительно общего количества украинских заробитчан в Эстонии нет.

В то же время Беца отметила, что на консульском учете в Посольстве Украины стоят 5 тысяч человек, а всего, по разным источникам, на территории Эстонии находится около 30 тыс. украинцев.

"Конечно, не все они являются работниками: кто-то студент, кто - то преподаватель, кто-то женат и живет здесь с семьей", - подытожила посол Украины.

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