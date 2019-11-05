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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Эстония (631) заробитчане (375) Беца (266)

 В последнее время в Эстонии стало больше заробитчан, которые приезжают с Донбасса, - посол Беца

В Эстонии работает много квалифицированных кадров из Украины, прежде всего IТ-специалисты, работники медицинских и строительных специальностей, кроме того, приезжают в страну и сезонные рабочие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"В Эстонии всегда было много украинцев, исторически, еще с советских времен. Здесь активная диаспора, которая очень помогает посольству продвигать имидж Украины. А работники делятся на две категории. Это квалифицированные работники, которых приглашают в эстонские фирмы: прежде всего, IТ-специалисты, работники медицинских специальностей, строительный бизнес. И есть неквалифицированные работники, которые приезжают в основном с Донбасса, и на сезонные работы. Их стало больше в последнее время", - сказала Беца.

По ее словам, официальной статистики относительно общего количества украинских заробитчан в Эстонии нет.

В то же время Беца отметила, что на консульском учете в Посольстве Украины стоят 5 тысяч человек, а всего, по разным источникам, на территории Эстонии находится около 30 тыс. украинцев.

"Конечно, не все они являются работниками: кто-то студент, кто - то преподаватель, кто-то женат и живет здесь с семьей", - подытожила посол Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против России будут сохранены: в Европе понимают риски, - посол Украины в Эстонии Беца

Источник: https://censor.net.ua/n3157798
 
 
 Топ комментарии
 
Через пару месяцев начнётся:
-Эстонская народная республика
-Хватит кормить Эстонию
- Дамбац никто не слышит
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Закапывали б где-то их потихоньку лучше. Польза от таких заробитчан сомнительна на фоне их уровня развития и морали.
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Один хрен. Поэтому эстонцы и поднимают вопрос о заробитчанах из Украины, потому, как туда едет быдловата мышебратская.
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Один хрен. Поэтому эстонцы и поднимают вопрос о заробитчанах из Украины, потому, как туда едет быдловата мышебратская.
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Закапывали б где-то их потихоньку лучше. Польза от таких заробитчан сомнительна на фоне их уровня развития и морали.
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Ось тому і вводить Естонія спец. візи для Украіни...
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Через пару месяцев начнётся:
-Эстонская народная республика
-Хватит кормить Эстонию
- Дамбац никто не слышит
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Эстонский Дамбац никто не слишит, а так все вірно))
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В Эстонии и своих ватников хватает, а тут ещё эти. Так можно понять эстонцев, когда они хотят завести визы для украинцев.
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Эстония больше не примет ни одного беженца. У нас достаточно проблем с украинцами, - глава МВД Хельме

https://censor.net.ua/news/3152883/estoniya_bolshe_ne_primet_ni_odnogo_bejentsa_u_nas_dostatochno_problem_s_ukraintsami_glava_mvd_helme

Украине плюнули в лицо. А она утирается и извиняется. До чего вы докатились.
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ТНР (Таллинскую Народную Республику) кабы для ***** не создали....
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А потом будут кричать что Прибалтика русская, и они хотят ее присоединить к рашке.
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ну так у них дома унитазы вообще редкость, особо сейчас. Хоть посмотрят
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А чому зоМбас не їде на заробітки до кацапії? Останнім часом в Естонії стало більше заробітчан, які приїжджають з Донбасу, - посол Беца - Цензор.НЕТ 8964
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Интересно, а откуда эта Беца знает, что неквалифицированные работники приезжают, в основном, с Донбасса, если официальной статистики, по ее же словам - нет. Хотя по данным официальной статистики Украины - на сегодня на Донбассе самые высокие зарплаты (после Киева).
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Уезжают из сказки и от сладкой жизни ими же самими и сотворенной, как так то? Останнім часом в Естонії стало більше заробітчан, які приїжджають з Донбасу, - посол Беца - Цензор.НЕТ 3312
а Эстонии нужно быть очень осторожной с этими "борцами за руцкэ мыр"....
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Не получится каждый раз прикрываться Донбассом когда пинают украинцев. Где ваше достоинство придурки?
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