 Мы как государство оперируем чрезвычайно неточными данными, иногда принимаем решения вслепую, - Гончарук

Об этом 4 ноября в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя подготовку Госбюджета на 2020 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы сейчас как государство оперируем чрезвычайно неточными, чрезвычайно некачественными данными. Уровень погрешности иногда ужасен просто, он ужасает. Мы иногда принимаем решения – как государство – просто вслепую. И это нужно прекращать", – сказал он.
По его словам, в Украине в 2020 году "должна появиться единая централизованная база данных".
"Мы будем понимать, какие социальные категории каким образом коррелируются между собой, чтобы планировать, собственно, государственную политику. Чтобы иметь возможность делать хотя бы вменяемые, нормальные расчеты", – отметил Гончарук.
Более точные данные, по его словам, позволят получить IT-инструменты.
Все буде ОК. соломонів_університет не підведе
Згадую, що в одного найвеличнішого політика ********** на стадіоні з папірця і в відеороликах все було ясно, просто і легко.
Зтось з вас брехло!
Ну не Наш же Народний ВолодимрЛяксандрич?
Не хило тебя лерка облигация поднатаскала в инглиш.
Маладец, иди бухай
Ты меня запутал, югик, так ты еще и дрочер, шоли?
Отэто у тебя здоровья, и бухаешь и рукоблудишь. А шо, у ирки совсем все плохо, не дает?
И пенсии поднимались, и субсидии не урезались, и детские выплачивались, и питание в армии было достойное, и жилье для военных строилось и еще целый список.
И на "разграбление" оставалось
И ЗВР увеличивались
И внешние кредиты уменьшались.
А эти *** все ободрали, все урезали, и "не воруют" и все мало.
То есть бюджет и заявы свои про 40% роста ВВП отэто животное и Ко сляпали на основе НЕвменяемых НЕнормальных расчётов?
Ясно-понятно.
Правда, не уточнил в какую сторону рванет.
tZE inform
@tZEinform
Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
tZE inform
@tZEinform
Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен.
tZE inform
@tZEinformУкраина без МВФ
...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги
Та о чем можно говорить, если бывшие министры минсоцполитики не знали размер пенсий, мин. зарплат и стоимости буханки хлеба.
Зє-банду ГЕТЬ! 👊
tZE inform
@tZEinform
"Мы как государство оперируем чрезвычайно неточными данными, иногда принимаем решения вслепую" - Гончарук во-первых - ВЫ НЕ ГОСУДАРСТВО. вы "недоразумение демократии" во-вторых - хватит юлить - выходи !