 Мы как государство оперируем чрезвычайно неточными данными, иногда принимаем решения вслепую, - Гончарук

Об этом 4 ноября в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя подготовку Госбюджета на 2020 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы сейчас как государство оперируем чрезвычайно неточными, чрезвычайно некачественными данными. Уровень погрешности иногда ужасен просто, он ужасает. Мы иногда принимаем решения – как государство – просто вслепую. И это нужно прекращать", – сказал он.

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По его словам, в Украине в 2020 году "должна появиться единая централизованная база данных".



"Мы будем понимать, какие социальные категории каким образом коррелируются между собой, чтобы планировать, собственно, государственную политику. Чтобы иметь возможность делать хотя бы вменяемые, нормальные расчеты", – отметил Гончарук.



Более точные данные, по его словам, позволят получить IT-инструменты.