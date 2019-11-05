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 Политика Украины
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 Мы как государство оперируем чрезвычайно неточными данными, иногда принимаем решения вслепую, - Гончарук

Украинское государство не имеет точных данных для своей деятельности.

Об этом 4 ноября в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя подготовку Госбюджета на 2020 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы сейчас как государство оперируем чрезвычайно неточными, чрезвычайно некачественными данными. Уровень погрешности иногда ужасен просто, он ужасает. Мы иногда принимаем решения – как государство – просто вслепую. И это нужно прекращать", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение чиновников и внедрение IТ-инструментов, - Гончарук назвал источники бюджетной экономии

По его словам, в Украине в 2020 году "должна появиться единая централизованная база данных".

"Мы будем понимать, какие социальные категории каким образом коррелируются между собой, чтобы планировать, собственно, государственную политику. Чтобы иметь возможность делать хотя бы вменяемые, нормальные расчеты", – отметил Гончарук.

Более точные данные, по его словам, позволят получить IT-инструменты.

Источник: https://censor.net.ua/n3157797
 
 
 Топ комментарии
 
Ето признание , что они случайные проходимцы , которые оказались в случайном месте... но место оказалось хлебным , поетому терпите лохи !!!
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А где же брал данные Порох?
И пенсии поднимались, и субсидии не урезались, и детские выплачивались, и питание в армии было достойное, и жилье для военных строилось и еще целый список.
И на "разграбление" оставалось
И ЗВР увеличивались
И внешние кредиты уменьшались.
А эти бля все ободрали, все урезали, и "не воруют" и все мало.
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Самокатчик, здається, що ти пиз...трози обманюєш.
Згадую, що в одного найвеличнішого політика сучасності на стадіоні з папірця і в відеороликах все було ясно, просто і легко.

Зтось з вас брехло!

Ну не Наш же Народний ВолодимрЛяксандрич?
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Это жалоба??? ТАК кто за вас должен навести порядок??!!
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это констатация факта, побереги клавиатуру
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Ето признание , что они случайные проходимцы , которые оказались в случайном месте... но место оказалось хлебным , поетому терпите лохи !!!
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Ні. Він застосує оператор Гамільтона для уточнення
Все буде ОК. соломонів_університет не підведе Ми як держава оперуємо надзвичайно неточними даними, іноді ухвалюємо рішення наосліп, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1876
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В старину скоморохи и шуты были низшим неприкасаемым сословием, им запрещалось есть со стола и хозяйской посуды - только с собачьих мисок и свиных корыт, после смерти их хоронили на свалках или скотомогильниках. Глядя на нашего ***********, его поведение, и его окружение я понимаю - вполне справедливо.
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Здається вини взагалі "сліпі" на три ока Мы как государство оперируем чрезвычайно неточными данными, иногда принимаем решения вслепую, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9158
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Всліпу можуть не в ту сторону рвонути.
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Предыдущие управленцы тоже шли по приборам вслепую. Но помалкивали об этом. Так как лучше? Врать или признать проблему?
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Когда капитан корабля говорит что он не знает куда плыть и как использовать компас - это говорит о его крайней некомпетентности. Если вам важно что там говорили предыдущие управленцы, то мне нет. Ибо сейчас у штурвала ЗеКапитан, а сомнений в том что он некомпетентен у меня нет и небыло.
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Абсолютно уверены только полные дураки, а у думающих людей всегда есть сомнения.
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Ну визнай вже ,що ти не лох і тобі вже 42 . Можливо тоді хоч трохи тебе відпустить 😃
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Единая централизованная база данных. Что это? Единая для кого или для чего? Если текущие данные не точны, то что получится в результате суммы всех этих неточностей? Как за год они собираются все это порешать, если сегодня ожидается день Тищенко с непредсказуемыми результатами для властей. Все это дико интересно, но ни хр...на не весело.
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Вангую тут петя-путешлюшки по 2 клавиатуры сотрут))
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Не скули ты петяшлюха под касапская терпи и строчи !))
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Не натёр ещё тебе лобик, клавиша? Ты говори, если что.
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Ну маладец ты хоть не отрицаешь что ты шлюшка!))) Больше больше визга и страданий шлюшечка петя-путинская!)))
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А чего визг от тебя, клавиша? Больно? Судьба твой такой.
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Хотя...тебе вон президент по лбу каждый день играет симфонии - ты должен быть привчен.
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Вангую, что зебубочка теперь всегда будет избивать зебанутых и поливать их газом-если вякните, тк с украинцами он так поступать сцыт, а вы утретесь)))
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Самокатчик, здається, що ти пиз...трози обманюєш.
Згадую, що в одного найвеличнішого політика ********** на стадіоні з папірця і в відеороликах все було ясно, просто і легко.

Зтось з вас брехло!

Ну не Наш же Народний ВолодимрЛяксандрич?
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Тоесть зешобла прилюдно признается в дебилизме, чтоб оправдать полный звиздец от разграбленной ими казны, и нежелания забрать деньги бени, чтоб хоть транш получить... А зебанутые обрадуются, что и во власти теперь такие же кретины, как и они -газ в морду же сразу поняли и простили)
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Луценко, ты?
Не хило тебя лерка облигация поднатаскала в инглиш.
Маладец, иди бухай
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Шо нада , проксідрочер ? Мажна хліб і не вийожуйся !
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о, проскочило словечко, которое описывает процесс так полюбившийся киве.
Ты меня запутал, югик, так ты еще и дрочер, шоли?
Отэто у тебя здоровья, и бухаешь и рукоблудишь. А шо, у ирки совсем все плохо, не дает?
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Ррррома, ты постыдился бы такое с семейного альбома постить
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А где же брал данные Порох?
И пенсии поднимались, и субсидии не урезались, и детские выплачивались, и питание в армии было достойное, и жилье для военных строилось и еще целый список.
И на "разграбление" оставалось
И ЗВР увеличивались
И внешние кредиты уменьшались.
А эти *** все ободрали, все урезали, и "не воруют" и все мало.
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Тут пройшла цікавенна новина, що як нєлох не вилучить вкрадені мільярди в Каламойші, то МВФ грошей більше не дасть.
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И на ОТГ хватало, и учителям зарплата поднималась, и ракетная программа двигалась ускоренными темпами...где это все ?..
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Та этот список можно долго еще дополнять: и заводы открывались, и местные бюджеты не обдирались до нитки, и амбулатории сельские открывались, и инвесторы не разбегались и т.д.
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Чтобы иметь возможность делать хотя бы вменяемые, нормальные расчеты", - отметил Гончарук.Источник: https://censor.net.ua/n3157797

То есть бюджет и заявы свои про 40% роста ВВП отэто животное и Ко сляпали на основе НЕвменяемых НЕнормальных расчётов?

Ясно-понятно.
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Прикольно что ни один из "відписувачів" не просек, что так же само в слепую работали и все предыдущие правительства, в т.ч. при Пете. Человек просто констатировал проблему, которую они начали поправлять (перепись населения, реальная статистка)
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Папєєє-рєєє-днііі-кіііі... Вінавати папєєє-рєєє-днііі-кіііі...
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Придурок, они не виноваты, они тоже работали В СЛЕПУЮ, только не знали этого
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Я думаю прекрасно знали. Но помалкивали об этом. И не признавали проблему.
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Папєєє-рєєє-днііі-кіііі... Вінавати папєєє-рєєє-днііі-кіііі...
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Так зеля объявил, что мы уже на пороге экономического прорыва - вот-вот рванет.
Правда, не уточнил в какую сторону рванет.
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Звичайно, в кишені буде прорив. Тобто діра, готуймося.
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tZE inform

@tZEinform

Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?




tZE inform

@tZEinform

Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен.



tZE inform
@tZEinformУкраина без МВФ
...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги
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Это потому, что все предыдущие годы все делалось в ручном режиме. Бюджет-филькина грамота, бунтуют шахтеры, нате вам кость и заткнитесь, и т.д., нужен кредит от МВФ, нате вам супер программу прорыва, которую никто и не собирается выполнять, выборы-та пожалуйста, получите мертвых душ сколько пожелаете.
Та о чем можно говорить, если бывшие министры минсоцполитики не знали размер пенсий, мин. зарплат и стоимости буханки хлеба.
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А может быть не надо было стоять в очереди за дипломом "негосударственного образца", а учиться, как положено?
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Та вроде бы учился...три высших образования... Но видно наука впрок не пошла.
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Гончарук, а в твою маковку не закрадьівалась мьісль что тьі не свое место занимаешь?
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Після такої заяви йому не те що урядом - самокатом не можна довірити керувати.

Зє-банду ГЕТЬ! 👊
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tZE inform

@tZEinform

"Мы как государство оперируем чрезвычайно неточными данными, иногда принимаем решения вслепую" - Гончарук во-первых - ВЫ НЕ ГОСУДАРСТВО. вы "недоразумение демократии" во-вторых - хватит юлить - выходи !
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Вы,зебилы,как,,государство,,--полный ноль.
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Ну так увольтесь. Уступите кабинеты правительству Гройсмана. Он не плакался в жилетку, а работал.
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