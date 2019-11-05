 Украина должна "признать собственную провокацию в Керченском проливе": в Совфеде РФ назвали условие возврата захваченных оккупантами украинских кораблей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом он сообщил в комментарий "Российской газете".

Цеков рассказал, что Киеву "необходимо признать собственную провокацию". Член Совфеда заявил, что украинские моряки якобы не соблюдали общепринятые нормы, когда проходили через Керченский пролив. Сенатор также назвал захваченные РФ корабли вещественными доказательствами для судебного разбирательства.

Однако Цеков не исключил того, что российская сторона может вернуть и корабли.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива в конце 2018 г.

Как известно, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.