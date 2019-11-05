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 Политика Украины
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 Канадская миссия UNIFIER дала возможность качественно обучить около 14 тысяч украинских военнослужащих, - МИД

Канадская военная миссия UNIFIER, позволяющая эффективно обучать украинских воинов, полностью себя оправдывает.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Программа UNIFIER себя оправдала, она дала возможность качественно обучить около 14 тысяч украинских военнослужащих. Отзывы как от Вооруженных сил Украины, так и от Нацгвардии поступают очень положительные. Поэтому основная наша просьба - продолжить миссию, но она уже выполнена", - сказал Боднар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть предварительные договоренности с Канадой о включении Украины в программу "trusted traveller", - Боднар

Он добавил, что на этой неделе в Украину с визитом прибудет один из заместителей министра иностранных дел Канады, который "будет посещать участников миссии и предметно говорить о возможных изменениях".

"С нашей стороны могу сказать, что запроса на изменение формата операции не поступало ни от ВСУ, ни Нацгвардии", - отметил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3157794
 
   
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Ще трохи і Зе почне згортати ці місії.
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Цікаво, де Канада набралась військового досвіду щоб тепер навчати інших?
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Ще трохи і Зе почне згортати ці місії.
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Цікаво, що пишуть про навчання наші бійці, яких тренували канадці та англійці. Яка реальна користь від цих тренувань? Хоча звісно велике спасибі за допомогу.
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В тактичній медицині користь велика.
Дозволяє врятувати набагато більше життів.
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СПАСИБО КАНАДЦАП!! Спасибо всем кто нас поддерживает!!! Спасибо что не продались и не спрятали голову в песок!
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Жаль, що наші сусіди не канадці, а *********.
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У нас 6 лет война, мы уже сами должны обучать канадцев.
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Цікаво, де Канада набралась військового досвіду щоб тепер навчати інших?
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Вони понад 30 років на різних міссіях у всьому світі, в Афганістані постійно в рамках ІSAF , з початку 2004 року втрати приблизно 150 війскових
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мы уже сами кого хощь обучим!, технику давайте!!!
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Для чого вчитися воювати,якщо можна просто перестати стріляти?
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