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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (74194) санкции (7503) Евросоюз (12646) Беца (266)

 Санкции ЕС против России будут сохранены: в Европе понимают риски, - посол Украины в Эстонии Беца

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца убеждена, что Европа сохранит санкции, введенные против РФ из-за аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Об этом Марьяна Беца сообщила украинским журналистам в Таллинне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я уверена, что санкции будут сохранены. Потому что в Европе понимают риски их уменьшения или снятия", - подчеркнула посол.

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По ее словам, все понимают, что Россия является агрессором, и поведение ее абсолютно не изменилось. "Нет выполнения со стороны России "Минских договоренностей", никакого уважения к международному праву", - констатировала дипломат.

В то же время она назвала "печальным случаем" возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ.

"Это действительно печальный случай. Это доказывает, что организация Совета Европы, которая должна стоять на защите ценностей, защите прав человека, к сожалению, поддалась давлению, шантажу со стороны России - и вернула право голоса российской делегации в ПАСЕ", - отметила Беца.

По ее мнению, международные санкции являются самым действенным аргументом против России.

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"Ведь если брать другие алгоритмы, то довольно трудно, когда Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН, когда в ОБСЕ действует правило консенсуса, которое тоже нельзя снять, - трудно привлечь какие-то другие механизмы в рамках международных организаций", - подчеркнула посол Украины в Эстонии.

Источник: https://censor.net.ua/n3157792
 
   
 Топ комментарии
 
Осознание рисков Евросоюзом особенно хорошо видно на примере СП-2 и возврата рфии в Совет Европы.
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Санкції будуть збережені але Північний потік-2 буде добудовано - кацапи вже відкрито глузують з ваших санкцій!!!
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Та шо там секретарка! Он сынки сыньоносого гэтьмана вообще полюблялы похызуватысь в футболках национальной сборной росии
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Беца убеждена - татишо, особистої впевненості замало, Бєца.
А "печальных случаев" далі буде лише більше.
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а чому ми дивуємось європейцям, якщо прессекретарка нашого преза викладає фотки з росіскими прапорами ?
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Та шо там секретарка! Он сынки сыньоносого гэтьмана вообще ********* похызуватысь в футболках национальной сборной росии
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Даже две, порохобот Санкції ЄС проти Росії будуть збережені: в Європі розуміють ризики, - посол України в Естонії Беца - Цензор.НЕТ 3962 Минометчик и крестник Мертвечука Мойша
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Та нє, вони ще малі, і мінометять хіба що в памперси. Що правда і сам нєлох з памперса ні коли не вилазить, хоч і вважає себе нормальним пасажиром. Санкції ЄС проти Росії будуть збережені: в Європі розуміють ризики, - посол України в Естонії Беца - Цензор.НЕТ 260
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А понимает украинская власть, что 6 лет торгует с агрессором- убийцей и эту торговлю только усиливает? А понимает,что рос. собственность рос. олигархов до сих пор работает в Украине на Кацапию?
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Санкції будуть збережені але Північний потік-2 буде добудовано - кацапи вже відкрито глузують з ваших санкцій!!!
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А завантажений він буде на 50%. Дуже корисно для казламордих.
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ой, та хорош ! Когда немцам это будет необходимо, сразу загрузят до 100%.
Почитай про OPAL (это сухопутная часть СП-1) - по европейским правилам 50%, но когда газа немцам не хватало - разрешали 100%. Ты думаешь в этот раз будет по-другому ?
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Звичайно, шо харош. роісся і зараз просить погодити тимчасові додаткові прокачки через ГТС під час поломок на СП-1. До того ж ні в Германії ні в Польщі не має сховищ газу достатньої ємності. Всі користуються Українськими. Є в СП-1 і СП-2 резервні сховища? Отож!
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Цей газопровід для кацапів з самого початку має політичне значення а не економічне тому що в любу хвилину ним вони можуть шантажувати не тільки Україну а і Європу. І Вас на рахунок цього є якісь сумніви?
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Кожна медаль має зворотну сторону. А як ЄС закриє з свого боку крантік, роісся вибухне від власного газу?
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"Килава" ЄС нічого крім "глибокого занепокоєння" не в змозі зробити - так говорить багатолітня історія.
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европейсі санкції - як мертвому припарка
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Осознание рисков Евросоюзом особенно хорошо видно на примере СП-2 и возврата рфии в Совет Европы.
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Санкції лише діють на словах і так допомагають Україні, як мертвому кадило.
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ну на самом деле если бы не санкции, то оккупационные войска пуйла сейчас стояли бы в Киеве, а не в Донецке.
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Захєрчено казав що дійде до Рейкявіка за три дні. Санкції ЄС проти Росії будуть збережені: в Європі розуміють ризики, - посол України в Естонії Беца - Цензор.НЕТ 2013
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Захерченко - смешное убогое чмо, но вот пуйла не стоит недооценивать.
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куйло теж чмо, але значно більшого калібру. Ото і вся оцінка.
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