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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9167) Транзит газа (93) Алексей Оржель (17) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (3)

 Украина готова к прекращению транзита газа из России, - Оржель

Украина стремится сохранить доходы от транзита российского газа, однако готова к его прекращению с 1 января 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Для Украины является приоритетом получение средств за транспортировку. Мы работаем очень активно с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с "Газпромом"", - отметил министр.

Он напомнил, что в украинских хранилищах хранится 21,7 млрд кубометров газа.

"Если говорить о газе - а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора - мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в украинских газохранилищах рекордное количество газа. Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - сообщил Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планирует продолжить транзит газа через Украину, но Киев не стремится договориться по этому вопросу, - Песков

Он подчеркнул, что европейский договор исключает присутствие политических вопросов в переговорном процессе.

"Фактически мы используем те правила, которые работают в Европе. Нас нельзя шантажировать. Если мы обеспечиваем транзит газа в Европу, если мы обеспечиваем четкие определенные объемы, это означает постоянное снабжение газа на рынки Европы... Это означает, что есть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей", - пояснил глава Минэнерго.

Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

28 октября стороны снова встретились. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа, вероятно, пройдет после 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3157791
 
   
 Топ комментарии
 
Щонайперше: чортові блаЗЄнські.

Данія не може бути більшим захисником України, ніж сама Україна.
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Лишь бы "найвеличніший політик сучасності", который аж пищит хочет на свиданку к хуйлу не влез со своими предложениями.
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Україна вже давно готова сумнівів немає а от чи готові злодюги які присмоктались до цієї труби і висмоктували з неї мільярди доларів в свої кишені???
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Trick Перекрыть трубу? А ничего, что Европа останется без газа? Или это Вы предлагаете такой способ самоубийства страны, ну, чтобы не мучиться?
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Пускай заключают с нами договор на транзит,а с расией договариваются о покупке газа на русско-украинской границе.Что может быть проще?
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А может быть им будет проще достроить СП-2 и оставить Украину в покое? Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель - Цензор.НЕТ 8220
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Во-первых,перекачка в южную Европу через СП-2 экономически не целесообразна.Во-вторых,ближайшей зимой СП-2 не будет.В-третьих,в Европе пока что недостаточно газохранилищ.Так что сегодня все козыри у нас,вопрос только в реализации этих возможностей
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Южная Европа будет запитана от Турецкого потока, Болгария начала строительство ответвления... А в остальном, я так понял, Россия не против продолжения транзита, но не гарантирует ни объемы, ни продолжительность....
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Пусть прекращают подачу газа в Европу.Сразу позиция Меркель изменится,ато делают вид что все хорошо.
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Ты предлагаешь Украине подставить своих партнёров? Они ещё могут пригодиться.
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Вот как Меркельша и другие согласились на этот Северный поток2 , нужно было бить на безотлогательном и немедленном принятии Украины в НАТО и в ЕС.... В виде исключения, не дожидаясь даже очереди вступления Грузии и западных Балканских стран....

Украина сделала ошибку с этим БУДАПЕШТСКИМ МЕМОРАНДУМОМ, история повторяется с этим Северным потоком2
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Секта"Свидетели Петровы"-вы жалкие ублюдки.Ваши питерки-барыги 25 лет запрещали даже укр.нац.продукт-самогон-производить,а ведь это ещё и биотопливо Украины- дешевле бензина.Цель-лишь бы на газовой трубе сидеть и транзитные деньги пилить.Украинец без подобных запретов биотопливом из гомна и хмеля обеспечит себя теплом на зиму,не то что из сахарной свёклы и дрожжей спиртом даже всю Европу заллёт-дай ему волю.Ублюдки-паразиты искали даже,как уголь из своей собственной земли удорожать втрое,лишь бы у человека сосать кровь,да втюхивать импортное топливо,когда Украина имеет 25-е место в мире по залежам природного газа.Поэтому-пошли все в жо...Наконец-то хоть чуток от таких гнид позорных народ украинский начал избавляться.
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