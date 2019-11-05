 Украина готова к прекращению транзита газа из России, - Оржель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Для Украины является приоритетом получение средств за транспортировку. Мы работаем очень активно с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с "Газпромом"", - отметил министр.

Он напомнил, что в украинских хранилищах хранится 21,7 млрд кубометров газа.

"Если говорить о газе - а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора - мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в украинских газохранилищах рекордное количество газа. Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - сообщил Оржель.

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Он подчеркнул, что европейский договор исключает присутствие политических вопросов в переговорном процессе.

"Фактически мы используем те правила, которые работают в Европе. Нас нельзя шантажировать. Если мы обеспечиваем транзит газа в Европу, если мы обеспечиваем четкие определенные объемы, это означает постоянное снабжение газа на рынки Европы... Это означает, что есть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей", - пояснил глава Минэнерго.

Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

28 октября стороны снова встретились. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа, вероятно, пройдет после 11 ноября.